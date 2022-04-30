Стадион: Терф Мур
История личных встреч
Бёрнли
Ньюкасл
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|8
|0.22
|Вуд Крис
|5 (1)
|0.14
|Ми Бен
|3
|0.08
|Выдра Матей
|2
|0.05
|Вегхорст Ваут
|2
|0.05
|Браунхилл Джош
|2
|0.05
|Родригес Джей
|2
|0.05
|Леннон Аарон
|2
|0.05
|Коллинз Натан
|2
|0.05
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Корк Джек
|1
|0.03
|Барнс Эшли
|1 (1)
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Питерс Эрик
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.16
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.14
|Гимараэс Бруно
|5
|0.14
|Жоэлинтон
|4
|0.11
|Фрейзер Райан
|2
|0.05
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|Шелви Джонджо
|2
|0.05
|Триппьер Киран
|2
|0.05
|Уиллок Джо
|2
|0.05
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Браунхилл Джош
|10
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|1
|Барнс Эшли
|4
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Родригес Джей
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Робертс Коннор II
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Лонг Кевин
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Выдра Матей
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|8
|0
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 25
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
8
50%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
23
34
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
5
22%
10
29%
29%
76-90
Забито
16
25
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
2
13%
6
24%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
31%
7
28%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90
Пропущено
28
28
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
18%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90
Забито
33
41
18 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
17 Не забивали 9
6
18%
7
17%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
8
24%
15
37%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
5
15%
4
10%
76-90
Пропущено
51
62
25 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
8
16%
3
5%
1-15
5
10%
12
19%
16-30
12
24%
9
15%
31-45
8
16%
9
15%
46-60
7
14%
12
19%
61-75
11
22%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл
Исход игры
Бёрнли
33.3% (13)
Ничья
46.2% (18)
Ньюкасл
20.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
82.05% (32)
Нет
17.95% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (18)
2:1 Бёрнли
23.1% (9)
1:2 Ньюкасл
12.8% (5)
1:0 Бёрнли
10.3% (4)
0:1 Ньюкасл
5.1% (2)
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