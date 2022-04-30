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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 39
Бёрнли 33.3% (13)
X 46.2% (18)
Ньюкасл 20.5% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Ньюкасл
2.49
3.62
3.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Ньюкасл

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 8 0.22
Вуд Крис 5 (1) 0.14
Ми Бен 3 0.08
Выдра Матей 2 0.05
Вегхорст Ваут 2 0.05
Браунхилл Джош 2 0.05
Родригес Джей 2 0.05
Леннон Аарон 2 0.05
Коллинз Натан 2 0.05
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Корк Джек 1 0.03
Барнс Эшли 1 (1) 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Питерс Эрик 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.16
Сен-Максимен Аллан 5 0.14
Гимараэс Бруно 5 0.14
Жоэлинтон 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.05
Шёр Фабиан 2 0.05
Шелви Джонджо 2 0.05
Триппьер Киран 2 0.05
Уиллок Джо 2 0.05
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 10 0
Вествуд Эшли 7 0
Лоутон Мэттью 3 1
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Коллинз Натан 2 1
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Лонг Кевин 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Поуп Ник 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 8 0
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Бёрн Дэн 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
27 Не забивали 25
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
8
50%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

23
34
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
2
9%
6
18%
61-75
5
22%
10
29%
29%
76-90

Забито

16
25
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 13
27 Не забивали 21
2
13%
6
24%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
31%
7
28%
31-45
3
19%
3
12%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Пропущено

28
28
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
5
18%
3
11%
1-15
1
4%
6
21%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
6
21%
7
25%
76-90

Забито

33
41
18 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 19
17 Не забивали 9
6
18%
7
17%
1-15
4
12%
2
5%
16-30
8
24%
15
37%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
4
12%
7
17%
61-75
5
15%
4
10%
76-90

Пропущено

51
62
25 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 38
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
8
16%
3
5%
1-15
5
10%
12
19%
16-30
12
24%
9
15%
31-45
8
16%
9
15%
46-60
7
14%
12
19%
61-75
11
22%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Уотфорд - Бёрнли 1:2
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Бёрнли 33.3% (13)
    X 46.2% (18)
    Ньюкасл 20.5% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Ньюкасл
    2.49
    3.62
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Ньюкасл

    Исход игры
    Бёрнли
    33.3% (13)
    Ничья
    46.2% (18)
    Ньюкасл
    20.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (18)
    2:1 Бёрнли
    23.1% (9)
    1:2 Ньюкасл
    12.8% (5)
    1:0 Бёрнли
    10.3% (4)
    0:1 Ньюкасл
    5.1% (2)
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