Стадион: Кинг Пауэр
0:0
Первый тайм: 21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Саутгемптон
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|14
|0.37
|Мэддисон Джеймс
|11
|0.29
|Барнс Харви
|6
|0.16
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.16
|Лукман Адемола
|6
|0.16
|Дака Пэтсон
|5
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.11
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|9 (3)
|0.24
|Адамс Че
|7
|0.18
|Броя Армандо
|6
|0.16
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.11
|Беднарек Ян
|4
|0.11
|Ромеу Ориоль
|2
|0.05
|Армстронг Адам
|2
|0.05
|Армстронг Стюарт
|2
|0.05
|Редмонд Натан
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
|Телла Нейтан
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Амарти Даниэль
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Эванс Джонни
|3
|0
|Олбрайтон Марк
|3
|0
|Менди Нампалис
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Беднарек Ян
|10
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Стивенс Джек
|3
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
2
6%
2
10%
1-15
3
10%
4
19%
16-30
10
32%
4
19%
31-45
5
16%
3
14%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Пропущено
21
37
11 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
4
19%
9
24%
1-15
5
24%
4
11%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
0
0%
7
19%
46-60
4
19%
4
11%
61-75
6
29%
8
22%
76-90
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 13
20 Не забивали 22
5
18%
6
29%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
18%
2
10%
76-90
Пропущено
36
26
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
6
17%
3
12%
1-15
7
19%
6
23%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
17%
7
27%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
7
19%
2
8%
76-90
Забито
59
42
28 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 18
6 Не забивали 10
7
12%
8
19%
1-15
8
14%
7
17%
16-30
13
22%
9
21%
31-45
9
15%
7
17%
46-60
10
17%
5
12%
61-75
12
20%
6
14%
76-90
Пропущено
57
63
29 В 1-м тайме 32
28 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 29
10
18%
12
19%
1-15
12
21%
10
16%
16-30
7
12%
10
16%
31-45
6
11%
14
22%
46-60
9
16%
7
11%
61-75
13
23%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2
Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 24
|91
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|27
|8
|3
|91 - 26
|89
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|38
|21
|11
|6
|75 - 32
|74
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|22
|5
|11
|65 - 40
|71
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|21
|4
|13
|56 - 47
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|57 - 56
|59
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|59 - 48
|57
|8.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|38
|16
|6
|16
|38 - 40
|54
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|58 - 58
|50
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 61
|49
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|11
|16
|11
|39 - 43
|49
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 55
|46
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 51
|46
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|38
|10
|16
|12
|49 - 46
|46
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|42 - 63
|41
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 61
|40
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|41 - 78
|38
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|7
|14
|17
|33 - 52
|35
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|38
|6
|5
|27
|33 - 76
|23
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|7
|26
|23 - 80
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 9
|46
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|55 - 13
|45
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 16
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|36 - 21
|34
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|9.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|26 - 17
|27
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 20
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 22
|20
|18.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 39
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|18 - 15
|30
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 22
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 34
|24
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 22
|23
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|12.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 40
|20
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 34
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 39
|16
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 30
|15
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 36
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Лестер
92.1% (105)
Ничья
5.3% (6)
Саутгемптон
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (78)
Меньше
27.78% (30)
Обе команды забьют
Да
75% (81)
Нет
25% (27)
Популярный счёт
2:1 Лестер
56.1% (64)
1:0 Лестер
13.2% (15)
2:0 Лестер
8.8% (10)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:1 Лестер
4.4% (5)
1:2 Саутгемптон
2.6% (3)
3:0 Лестер
1.8% (2)
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