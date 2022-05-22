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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 32003
Лестер
4:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
49' Гол
Мэддисон Джеймс
70' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
2:0
74' Гол
Варди Джейми
2:1
79' Пенальти
Уорд-Праус Джеймс
3:1
81' Гол
Перес Айосе
4:1
90' Гол
Перес Айосе
90'+8

Ход матча

49'
Мэддисон Джеймс
1:0
63'
 
Адамс Че
Армстронг Адам
63'
Перес Айосе
Дьюсбери-Холл Кирнан
 
70'
 
Ромеу Ориоль
70'
Рикарду Перейра
Кастань Тимоти
 
72'
 
Дженепо Мусса
Эльюнусси Мохамед
74'
Варди Джейми
(Барнс Харви)
2:0
77'
Лукман Адемола
Барнс Харви
 
79'
2:1
Уорд-Праус Джеймс
81'
Перес Айосе
(Мэддисон Джеймс)
3:1
82'
Амарти Даниэль
Мэддисон Джеймс
 
83'
 
Лонг Шейн
Редмонд Натан
90'
 
Смоллбоун Уильям
Ромеу Ориоль
90'
Перес Айосе
(Рикарду Перейра II)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Лестер 92.1% (105)
X 5.3% (6)
Саутгемптон 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
2
Джастин
Джеймс
24
Менди
Нампалис
8
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
4
Лянко
Войнович
22
Салису
Мохаммед
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
24
Эльюнусси
Мохамед
17
Армстронг
Стюарт
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
Лестер
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Лестер
Саутгемптон

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 15 0.39
Мэддисон Джеймс 12 0.32
Барнс Харви 6 0.16
Тилеманс Юри 6 (2) 0.16
Лукман Адемола 6 0.16
Дака Пэтсон 5 0.13
Ихеаначо Келечи 4 0.11
Перес Айосе 2 0.05
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 10 (4) 0.26
Адамс Че 7 0.18
Броя Армандо 6 0.16
Эльюнусси Мохамед 4 0.11
Беднарек Ян 4 0.11
Ромеу Ориоль 2 0.05
Армстронг Адам 2 0.05
Армстронг Стюарт 2 0.05
Редмонд Натан 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Телла Нейтан 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Амарти Даниэль 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Эванс Джонни 3 0
Олбрайтон Марк 3 0
Менди Нампалис 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 10 0
Ромеу Ориоль 9 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Стивенс Джек 3 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Телла Нейтан 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
22
15 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
2
6%
2
9%
1-15
3
9%
4
18%
16-30
10
29%
4
18%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
9
26%
5
23%
76-90

Пропущено

22
41
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
4
18%
9
22%
1-15
5
23%
4
10%
16-30
2
9%
5
12%
31-45
0
0%
8
20%
46-60
4
18%
5
12%
61-75
7
32%
10
24%
76-90

Забито

28
21
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 13
21 Не забивали 23
5
18%
6
29%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
5
24%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
6
21%
1
5%
61-75
5
18%
2
10%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 13
6
17%
3
12%
1-15
7
19%
6
23%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
17%
7
27%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
7
19%
2
8%
76-90

Забито

63
43
28 В 1-м тайме 24
35 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 18
6 Не забивали 10
7
11%
8
19%
1-15
8
13%
7
16%
16-30
13
21%
9
21%
31-45
10
16%
7
16%
46-60
11
17%
5
12%
61-75
14
22%
7
16%
76-90

Пропущено

58
67
29 В 1-м тайме 32
29 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 30
10
17%
12
18%
1-15
12
21%
10
15%
16-30
7
12%
10
15%
31-45
6
10%
15
22%
46-60
9
16%
8
12%
61-75
14
24%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2
Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 38 29 6 3 99 - 26 93
2. Ливерпуль Заявка 38 28 8 2 94 - 26 92
3. Челси Заявка 38 21 11 6 76 - 33 74
4. Тоттенхэм Заявка 38 22 5 11 69 - 40 71
5. Арсенал Заявка 38 22 3 13 61 - 48 69
6. Манчестер Юнайтед Заявка 38 16 10 12 57 - 57 58
7. Вест Хэм Заявка 38 16 8 14 60 - 51 56
8. Лестер Заявка 38 14 10 14 62 - 59 52
9. Брайтон Заявка 38 12 15 11 42 - 44 51
10. Вулверхэмптон Заявка 38 15 6 17 38 - 43 51
11. Ньюкасл Заявка 38 13 10 15 44 - 62 49
12. Кристал Пэлас Заявка 38 11 15 12 50 - 46 48
13. Брентфорд Заявка 38 13 7 18 48 - 56 46
14. Астон Вилла Заявка 38 13 6 19 52 - 54 45
15. Саутгемптон Заявка 38 9 13 16 43 - 67 40
16. Эвертон Заявка 38 11 6 21 43 - 66 39
17. Лидс Заявка 38 9 11 18 42 - 79 38
18. Бёрнли Заявка 38 7 14 17 34 - 53 35
19. Уотфорд Заявка 38 6 5 27 34 - 77 23
20. Норвич Заявка 38 5 7 26 23 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 15 4 0 49 - 9 49
2. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 58 - 15 47
3. Арсенал Заявка 19 13 2 4 35 - 17 41
4. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
7. Лестер Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
8. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 19 7 8 4 27 - 17 29
11. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 19 7 3 9 22 - 21 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Брайтон Заявка 19 5 7 7 19 - 23 22
17. Бёрнли Заявка 19 5 6 8 18 - 25 21
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 19 3 3 13 12 - 43 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 19 9 4 6 31 - 21 31
5. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 19 8 3 8 18 - 18 27
8. Вест Хэм Заявка 19 7 3 9 27 - 25 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 19 6 5 8 25 - 35 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 23 - 25 22
12. Лидс Заявка 19 5 5 9 23 - 41 20
13. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 35 19
14. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Уотфорд Заявка 19 4 3 12 17 - 31 15
17. Саутгемптон Заявка 19 3 6 10 20 - 43 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 19 2 4 13 16 - 41 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
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    Прогнозы 114
    Лестер 92.1% (105)
    X 5.3% (6)
    Саутгемптон 2.6% (3)
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    Прогнозы на матч Лестер 4:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Лестер
    92.1% (105)
    Ничья
    5.3% (6)
    Саутгемптон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (78)
    Меньше
    27.78% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (81)
    Нет
    25% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    56.1% (64)
    1:0 Лестер
    13.2% (15)
    2:0 Лестер
    8.8% (10)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Лестер
    4.4% (5)
    1:2 Саутгемптон
    2.6% (3)
    3:0 Лестер
    1.8% (2)
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