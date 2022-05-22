Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Варди Джейми из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Лестер

85' Уорд-Праус Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Перес Айосе правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

78' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Г О О О О Л - Варди Джейми забивает с правой ноги!

74' Отличные скиллы показывает Варди Джейми , обводя своих соперников

74' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Рефери не любит споров - именно за это Ромеу Ориоль сейчас получил желтую

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хорошую попытку сделал Варди Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Удар от ворот произведет Лестер

66' Фофана Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Редмонд Натан нанес удар головой, но Каспер Шмейхель спокойно отбил мяч.

64' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Кирнан Дьюсбери-Холл уходит с поля и его заменяет Перес Айосе

62' Армстронг Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Эванс Джонни получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Армстронг Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Игрок из команды Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Удар от ворот произведет Саутгемптон

54' Игрок Фофана Уэсли из команды Лестер неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' Плохо сыграл Армстронг Стюарт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Лянко Войнович предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Игрок Барнс Харви из команды Лестер неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Г О О О О О Л - Мэддисон Джеймс из команды Лестер легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

49' Варди Джейми имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

49' ШАНС! Варди Джейми вышел один на один с голкипером...

49' Плохо сыграл Лянко Войнович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен