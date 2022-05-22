Диагональ исполнял Норманн в штрафную соперника на Пукки, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

В центре поля в столкновении с соперником получил повреждение Хёйбьерг, потребуется ему помощь медиков.

Проникающий пас Кейн отдавал в штрафную на Сона, но от не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Мягко забросил Рашица в штрафную, куда забегал на всех парах Пукки, но добраться до мяча ему не позволил Дайер в силовой борьбе.

Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кейн и пробил по воротам, но в подкате на угловой перевел Яннулис.

Долго катают мяч в центре поля игроки "Тоттенхэма", пытаясь успокоить игру, ведь такой счет их вполне устраивает.

С левого фланга Сессеньон забрасывал в штрафную, куда мчался на всех парах Сон, но на выходе забрал мяч в свои руки Крул.

18' На фланге грубо в подкате Байрам заехал Сону, за что тут же был наказан желтой карточкой от арбитра.

17' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Деян Кулушевси! Отличный пас в штрафную вырезал Хёйбьерг на ход Бентанкуру, который выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а покатил поперек на Кулушевски, а тот забивал уже в пустые ворота.

16' Убежал по правому флангу Эмерсон и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

15' С центра поля вырезал Рашица вперед на Пукки, но тот не смог оторваться от Дэвиса и в итоге потерял мяч.

14' Прорвался по левому флангу Сессеньон и отдал в штрафную на Кейна, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.

13' С линии чужой штрафной пробивал по воротам Сессеньон после прострела от Сона, но на пути мяча оказался Хэнли.

12' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кейн после паса от Сона и пробил с разворота, но точно в руки Крулу.