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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Норвич
0:1
Первый тайм: 21'
Тоттенхэм
0'
15' Желтая карточка
Байрам Сэм
0:1
16' Гол
Кулушевски Деян
21'

Ход матча

15'
Байрам Сэм
 
16'
0:1
Кулушевски Деян
(Бентанкур Родриго)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 117
Норвич 2.6% (3)
X 4.3% (5)
Тоттенхэм 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Тоттенхэм
9.52
6.85
6.45
Все Коэффициенты
Новости
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
3
Байрам
Сэм
30
Яннулис
Димитрис
19
Соренсен
Якоб
16
Норманн
Матиас
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Норвич
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-2-1

История личных встреч

Норвич
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 11 (3) 0.29
Сарджент Джош 2 0.05
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Ааронс Макс 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Роу Джонатан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 21 0.55
Кейн Гарри 16 (4) 0.42
Кулушевски Деян 3 0.08
Бергвейн Стевен 3 0.08
Лукас Моура 2 0.05
Доэрти Мэтт 2 0.05
Регилон Серхио 2 0.05
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.05
Санчес Давинсон 2 0.05
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Уинкс Гарри 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 8 0
Ааронс Макс 8 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Норманн Матиас 5 0
Пукки Теэму 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Яннулис Димитрис 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Дэвис Бен 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Лукас Моура 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Льорис Уго 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Антонио Конте 2 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Ндомбеле Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
3
27%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
7
27%
76-90

Пропущено

39
21
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
15%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
7
18%
6
29%
76-90

Забито

12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
7
21%
31-45
3
25%
8
24%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
2
17%
4
12%
76-90

Пропущено

40
24
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
13%
4
17%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
9
23%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90

Забито

23
59
11 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
19 Не забивали 10
5
22%
7
12%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
4
17%
12
20%
31-45
4
17%
12
20%
46-60
3
13%
9
15%
61-75
5
22%
11
19%
76-90

Пропущено

79
45
32 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 24
11
14%
7
16%
1-15
7
9%
6
13%
16-30
14
18%
8
18%
31-45
12
15%
4
9%
46-60
16
20%
8
18%
61-75
19
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 25'
    С левого фланга Сессеньон забрасывал в штрафную, куда мчался на всех парах Сон, но на выходе забрал мяч в свои руки Крул.
  • 24'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Тоттенхэма", пытаясь успокоить игру, ведь такой счет их вполне устраивает.
  • 23'
    Протащил мяч по центру к штрафной соперника Кейн и пробил по воротам, но в подкате на угловой перевел Яннулис.
  • 22'
    Мягко забросил Рашица в штрафную, куда забегал на всех парах Пукки, но добраться до мяча ему не позволил Дайер в силовой борьбе.
  • 21'
    Проникающий пас Кейн отдавал в штрафную на Сона, но от не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 20'
    В центре поля в столкновении с соперником получил повреждение Хёйбьерг, потребуется ему помощь медиков.
  • 19'
    Диагональ исполнял Норманн в штрафную соперника на Пукки, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • Желтая карточка
    18'
    На фланге грубо в подкате Байрам заехал Сону, за что тут же был наказан желтой карточкой от арбитра.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Деян Кулушевси! Отличный пас в штрафную вырезал Хёйбьерг на ход Бентанкуру, который выскочил один на один с голкипером, но не стал бить, а покатил поперек на Кулушевски, а тот забивал уже в пустые ворота.
  • 16'
    Убежал по правому флангу Эмерсон и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 15'
    С центра поля вырезал Рашица вперед на Пукки, но тот не смог оторваться от Дэвиса и в итоге потерял мяч.
  • 14'
    Прорвался по левому флангу Сессеньон и отдал в штрафную на Кейна, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.
  • 13'
    С линии чужой штрафной пробивал по воротам Сессеньон после прострела от Сона, но на пути мяча оказался Хэнли.
  • 12'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Кейн после паса от Сона и пробил с разворота, но точно в руки Крулу.
  • Опасный момент
    11'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Кулушевски и покатил в штрафную на Хёйбьерга, который пробил в дальний угол, но крайне неточно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      С левого фланга подавал на дальнюю штангу Соренсен, но никто из партнеров так и не добрался до мяча.
    • 9'
      С угла поля Рашица навесил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Дайер.
    • 8'
      Пауза в матче. в прошлом эпизоде мяч угодил в голову Дэвису, отправив того в нокаут. Потребуется время защитнику, чтобы прийти в себя.
    • 7'
      Убежал от соперника по флангу на скорости Ааронс и простелил в штрафную, но мяч угодил в Дэвиса и полетел на угловой.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Норманна, но проиграл он скоростную дуэль Дэвису.
    • 5'
      С левого фланга низом попытался прострелить в штрафную Дауэлл, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 4'
      По флангу забросил Ааронс на ход Рашице, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Ааронс от Сессеньона. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-зеленых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплеки формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Норвич 0:1 Тоттенхэм

    Исход игры
    Норвич
    3.3% (4)
    Ничья
    4.2% (5)
    Тоттенхэм
    92.5% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (48)
    Нет
    55.56% (60)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    30.8% (37)
    1:2 Тоттенхэм
    25.8% (31)
    0:1 Тоттенхэм
    10% (12)
    0:3 Тоттенхэм
    9.2% (11)
    1:3 Тоттенхэм
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Тоттенхэм
    1.7% (2)
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