Стадион: Кэрроу Роуд
15' Желтая карточкаБайрам Сэм
0:1
16' ГолКулушевски Деян
Ход матча
15'
16'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
1
Крул
Тим
10
Дауэлл
Киран
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Гиббс ЛиамПолузащитник
-
46 Роу ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
51 Крэйг МэттьюПолузащитник
-
45 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норвич
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|11 (3)
|0.29
|Сарджент Джош
|2
|0.05
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Ааронс Макс
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|21
|0.55
|Кейн Гарри
|16 (4)
|0.42
|Кулушевски Деян
|3
|0.08
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|Лукас Моура
|2
|0.05
|Доэрти Мэтт
|2
|0.05
|Регилон Серхио
|2
|0.05
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.05
|Санчес Давинсон
|2
|0.05
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|8
|0
|Ааронс Макс
|8
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Норманн Матиас
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Дэвис Бен
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Лукас Моура
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Льорис Уго
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Сессеньон Райан
|2
|0
|Антонио Конте
|2
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
3
27%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
7
27%
76-90
Пропущено
39
21
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
15%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
7
18%
6
29%
76-90
Забито
12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
7
21%
31-45
3
25%
8
24%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
2
17%
4
12%
76-90
Пропущено
40
24
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
13%
4
17%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
9
23%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90
Забито
23
59
11 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
19 Не забивали 10
5
22%
7
12%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
4
17%
12
20%
31-45
4
17%
12
20%
46-60
3
13%
9
15%
61-75
5
22%
11
19%
76-90
Пропущено
79
45
32 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 24
11
14%
7
16%
1-15
7
9%
6
13%
16-30
14
18%
8
18%
31-45
12
15%
4
9%
46-60
16
20%
8
18%
61-75
19
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 24
|91
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|27
|8
|3
|91 - 26
|89
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|38
|21
|11
|6
|75 - 32
|74
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|22
|5
|11
|65 - 40
|71
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|21
|4
|13
|56 - 47
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|57 - 56
|59
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|59 - 48
|57
|8.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|38
|16
|6
|16
|38 - 40
|54
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|58 - 58
|50
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 61
|49
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|11
|16
|11
|39 - 43
|49
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 55
|46
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 51
|46
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|38
|10
|16
|12
|49 - 46
|46
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|42 - 63
|41
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 61
|40
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|41 - 78
|38
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|7
|14
|17
|33 - 52
|35
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|38
|6
|5
|27
|33 - 76
|23
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|7
|26
|23 - 80
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 9
|46
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|55 - 13
|45
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 16
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|36 - 21
|34
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|9.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|26 - 17
|27
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 20
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 22
|20
|18.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 39
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|18 - 15
|30
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 22
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 34
|24
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 22
|23
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|12.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 40
|20
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 34
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 39
|16
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 30
|15
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 36
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Норвич
3.3% (4)
Ничья
4.2% (5)
Тоттенхэм
92.5% (111)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
44.44% (48)
Нет
55.56% (60)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
30.8% (37)
1:2 Тоттенхэм
25.8% (31)
0:1 Тоттенхэм
10% (12)
0:3 Тоттенхэм
9.2% (11)
1:3 Тоттенхэм
8.3% (10)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:3 Тоттенхэм
1.7% (2)
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