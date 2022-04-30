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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Норвич
 
Позже
Тоттенхэм

История личных встреч

Норвич
Тоттенхэм

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 11 (3) 0.3
Сарджент Джош 2 0.05
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Ааронс Макс 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Роу Джонатан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 21 0.57
Кейн Гарри 16 (4) 0.43
Кулушевски Деян 3 0.08
Бергвейн Стевен 3 0.08
Лукас Моура 2 0.05
Доэрти Мэтт 2 0.05
Регилон Серхио 2 0.05
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.05
Санчес Давинсон 2 0.05
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0
Уинкс Гарри 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 8 0
Ааронс Макс 8 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Норманн Матиас 5 0
Пукки Теэму 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Яннулис Димитрис 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Дэвис Бен 6 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Бентанкур Родриго 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Лукас Моура 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Кулушевски Деян 3 0
Льорис Уго 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Сессеньон Райан 2 0
Антонио Конте 2 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Ндомбеле Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
3
27%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
7
27%
76-90

Пропущено

39
21
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
15%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
7
18%
6
29%
76-90

Забито

12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
7
21%
31-45
3
25%
8
24%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
2
17%
4
12%
76-90

Пропущено

40
24
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
13%
4
17%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
9
23%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90

Забито

23
59
11 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
19 Не забивали 10
5
22%
7
12%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
4
17%
12
20%
31-45
4
17%
12
20%
46-60
3
13%
9
15%
61-75
5
22%
11
19%
76-90

Пропущено

79
45
32 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 24
11
14%
7
16%
1-15
7
9%
6
13%
16-30
14
18%
8
18%
31-45
12
15%
4
9%
46-60
16
20%
8
18%
61-75
19
24%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Норвич 4.9% (2)
    X 2.4% (1)
    Тоттенхэм 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Тоттенхэм
    12.93
    7.00
    6.57
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Норвич - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Норвич - Тоттенхэм

    Исход игры
    Норвич
    4.9% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Тоттенхэм
    92.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (21)
    Нет
    46.15% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    34.1% (14)
    0:2 Тоттенхэм
    31.7% (13)
    0:1 Тоттенхэм
    7.3% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    7.3% (3)
    0:3 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    2:3 Тоттенхэм
    4.9% (2)
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    Норвич
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