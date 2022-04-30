Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Тоттенхэм
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|11 (3)
|0.3
|Сарджент Джош
|2
|0.05
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Ааронс Макс
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|21
|0.57
|Кейн Гарри
|16 (4)
|0.43
|Кулушевски Деян
|3
|0.08
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|Лукас Моура
|2
|0.05
|Доэрти Мэтт
|2
|0.05
|Регилон Серхио
|2
|0.05
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.05
|Санчес Давинсон
|2
|0.05
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|8
|0
|Ааронс Макс
|8
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Норманн Матиас
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Дэвис Бен
|6
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Лукас Моура
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Льорис Уго
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Сессеньон Райан
|2
|0
|Антонио Конте
|2
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
26
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
28 Не забивали 25
3
27%
5
19%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
5
19%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
3
27%
7
27%
76-90
Пропущено
39
21
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
6
15%
3
14%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
7
18%
3
14%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
4
19%
61-75
7
18%
6
29%
76-90
Забито
12
33
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
28 Не забивали 22
2
17%
2
6%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
2
17%
7
21%
31-45
3
25%
8
24%
46-60
2
17%
7
21%
61-75
2
17%
4
12%
76-90
Пропущено
40
24
15 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 13
5
13%
4
17%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
9
23%
4
17%
61-75
12
30%
6
25%
76-90
Забито
23
59
11 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 16
19 Не забивали 10
5
22%
7
12%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
4
17%
12
20%
31-45
4
17%
12
20%
46-60
3
13%
9
15%
61-75
5
22%
11
19%
76-90
Пропущено
79
45
32 В 1-м тайме 21
47 Во 2-м тайме 24
26 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 24
11
14%
7
16%
1-15
7
9%
6
13%
16-30
14
18%
8
18%
31-45
12
15%
4
9%
46-60
16
20%
8
18%
61-75
19
24%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Лестер - Норвич 3:0 Норвич - Вест Хэм 0:4 Астон Вилла - Норвич 2:0
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лестер 3:1
Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Тоттенхэм
Исход игры
Норвич
4.9% (2)
Ничья
2.4% (1)
Тоттенхэм
92.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
34.1% (14)
0:2 Тоттенхэм
31.7% (13)
0:1 Тоттенхэм
7.3% (3)
1:3 Тоттенхэм
7.3% (3)
0:3 Тоттенхэм
4.9% (2)
2:3 Тоттенхэм
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!