Стадион: Фалмер
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
20
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Вест Хэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|8 (1)
|0.21
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.21
|Макаллистер Алексис
|5 (2)
|0.13
|Уэлбек Данни
|5
|0.13
|Мвепу Энок
|2
|0.05
|Уэбстер Адам
|2
|0.05
|Гросс Паскаль
|1
|0.03
|Биссума Ив
|1
|0.03
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|12
|0.32
|Антонио Майкл
|9
|0.24
|Бенрахма Саид
|8
|0.21
|Форнальс Пабло
|6
|0.16
|Лансини Мануэль
|5 (3)
|0.13
|Соучек Томаш
|5
|0.13
|Крессуэлл Аарон
|2
|0.05
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|Райс Деклан
|1
|0.03
|Масуаку Артур
|1
|0.03
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.03
|Огбонна Анджело
|1
|0.03
|Зума Курт
|1
|0.03
|Влашич Никола
|1
|0.03
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Диоп Исса
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Уэбстер Адам
|5
|0
|Бёрн Дэн
|5
|0
|Данк Льюис
|3
|1
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Лемпти Тарик
|4
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|7
|1
|Райс Деклан
|8
|0
|Доусон Крэйг
|5
|1
|Боуэн Джаррод
|6
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|1
|Форнальс Пабло
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Масуаку Артур
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
26
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
29 Не забивали 27
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
5
36%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
2
8%
7
32%
76-90
Забито
23
33
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
8
24%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
22%
9
27%
61-75
10
43%
6
18%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
24%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90
Забито
37
59
15 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
7
19%
12
20%
31-45
6
16%
8
14%
46-60
5
14%
13
22%
61-75
11
30%
30%
12
20%
76-90
Пропущено
45
48
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
6
13%
5
10%
1-15
8
18%
5
10%
16-30
8
18%
11
23%
31-45
7
16%
9
19%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
9
20%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 24
|91
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|27
|8
|3
|91 - 26
|89
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|38
|21
|11
|6
|75 - 32
|74
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|22
|5
|11
|65 - 40
|71
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|21
|4
|13
|56 - 47
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|57 - 56
|59
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|59 - 48
|57
|8.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|38
|16
|6
|16
|38 - 40
|54
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|58 - 58
|50
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 61
|49
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|11
|16
|11
|39 - 43
|49
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 55
|46
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 51
|46
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|38
|10
|16
|12
|49 - 46
|46
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|42 - 63
|41
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 61
|40
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|41 - 78
|38
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|7
|14
|17
|33 - 52
|35
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|38
|6
|5
|27
|33 - 76
|23
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|7
|26
|23 - 80
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 9
|46
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|55 - 13
|45
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 16
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|36 - 21
|34
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|9.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|26 - 17
|27
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 20
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 22
|20
|18.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 39
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|18 - 15
|30
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 22
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 34
|24
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 22
|23
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|12.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 40
|20
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 34
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 39
|16
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 30
|15
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 36
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Брайтон
13.9% (16)
Ничья
35.7% (41)
Вест Хэм
50.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
57.8% (63)
Меньше
42.2% (46)
Обе команды забьют
Да
87.16% (95)
Нет
12.84% (14)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
33.9% (39)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Брайтон
10.4% (12)
2:2 Ничья
6.1% (7)
0:1 Вест Хэм
6.1% (7)
1:0 Брайтон
2.6% (3)
2:3 Вест Хэм
1.7% (2)
1:3 Вест Хэм
1.7% (2)
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