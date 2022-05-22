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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брайтон
0:0
Первый тайм: 21'
Вест Хэм
0' 21'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 115
Брайтон 13.9% (16)
X 35.7% (41)
Вест Хэм 50.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Вест Хэм
2.89
3.64
3.64
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
20
Марч
Соломон
8
Биссума
Ив
25
Кайседо
Мойсес
3
Кукурелья
Марк
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
18
Уэлбек
Данни
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Брайтон
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Вест Хэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 8 (1) 0.21
Мопе Нил 8 (1) 0.21
Макаллистер Алексис 5 (2) 0.13
Уэлбек Данни 5 0.13
Мвепу Энок 2 0.05
Уэбстер Адам 2 0.05
Гросс Паскаль 1 0.03
Биссума Ив 1 0.03
Кукурелья Марк 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 12 0.32
Антонио Майкл 9 0.24
Бенрахма Саид 8 0.21
Форнальс Пабло 6 0.16
Лансини Мануэль 5 (3) 0.13
Соучек Томаш 5 0.13
Крессуэлл Аарон 2 0.05
Доусон Крэйг 2 0.05
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 4 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Боуэн Джаррод 6 0
Цоуфал Владимир 4 1
Форнальс Пабло 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Фабьянски Лукаш 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
26
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
29 Не забивали 27
3
21%
4
15%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
4
29%
4
15%
31-45
5
36%
2
8%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
4%
2
9%
1-15
5
21%
3
14%
16-30
7
29%
29%
4
18%
31-45
3
13%
4
18%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
2
8%
7
32%
76-90

Забито

23
33
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
8
24%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
22%
9
27%
61-75
10
43%
6
18%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
24%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90

Забито

37
59
15 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 18
14 Не забивали 8
4
11%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
7
19%
12
20%
31-45
6
16%
8
14%
46-60
5
14%
13
22%
61-75
11
30%
30%
12
20%
76-90

Пропущено

45
48
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
6
13%
5
10%
1-15
8
18%
5
10%
16-30
8
18%
11
23%
31-45
7
16%
9
19%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
9
20%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
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    Прогнозы 115
    Брайтон 13.9% (16)
    X 35.7% (41)
    Вест Хэм 50.4% (58)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.89
    3.64
    3.64
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Брайтон 0:0 Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Брайтон
    13.9% (16)
    Ничья
    35.7% (41)
    Вест Хэм
    50.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    33.9% (39)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Брайтон
    10.4% (12)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    0:1 Вест Хэм
    6.1% (7)
    1:0 Брайтон
    2.6% (3)
    2:3 Вест Хэм
    1.7% (2)
    1:3 Вест Хэм
    1.7% (2)
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