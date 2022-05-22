Де Хеа на выходе прервал передачу Заха слева в центр на Эдуара.

Далот справа прострелил в штрафную площадь. Межбри мяч пропустил, а Кавани оказался в стороне.

Удар Фернандеша с двадцати пяти метров пришёлся в соперника. Мяч отскочил к Кавани, чей удар в касание Гуаита смог отбить.

Хьюз от углового флага навесил к ближней штанге, где соперники мяч перехватили.

Магуайр на фланге толкнул в спину Галлахера.

Хбюз от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.

12' Далот по правому флангу забрался вперёд, но на навес к воротам не отважился.

11' Межбри на левом фланге не смог пройти Клайна, но заработал аут.

10' Навес Теллеса слева в штрафную площадь перехватил Митчелл.

8' Заха на чужой половине поля ударил по ногам Мактоминая.

7' Межбри забрался в офсайд.

6' Хозяева пока большинство передач делают назад. Боевого настроя с обеих сторон пока не просматривается.

4' На заброс Мактоминая в штрафную площадь никто из партнёров не откликнулся.