Стадион: Селхерст Парк
0:0
Первый тайм: 21'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Сэвидж ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|13 (5)
|0.34
|Галлахер Конор
|8
|0.21
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.16
|Матета Жан-Филипп
|5
|0.13
|Бентеке Кристиан
|4
|0.11
|Шлупп Джеффри
|4
|0.11
|Айю Джордан
|3
|0.08
|Олисе Майкл
|2
|0.05
|Гехи Марк
|2
|0.05
|Эзе Эберечи
|1
|0.03
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|18 (3)
|0.47
|Фернандеш Бруну
|10
|0.26
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.13
|Фред Сантос
|4
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.11
|Санчо Джедон
|3
|0.08
|Эланга Энтони
|2
|0.05
|Кавани Эдинсон
|2
|0.05
|Лингард Джесси
|2
|0.05
|Погба Поль
|1
|0.03
|Варан Рафаэль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Матич Неманья
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|10
|0
|Уорд Джоэл
|8
|0
|Заха Уилфрид
|5
|1
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Олисе Майкл
|4
|0
|Макартур Джеймс
|3
|0
|Куйяте Шейку
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Фернандеш Бруну
|9
|0
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Роналду Криштиану
|8
|0
|Шоу Люк
|8
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|3
|0
|Линделоф Виктор
|3
|0
|Далот Диогу
|3
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
26
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
11%
1
4%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Пропущено
16
33
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
6
38%
3
9%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
10
30%
76-90
Забито
24
33
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
13%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
5
21%
6
18%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
6
25%
7
21%
76-90
Пропущено
28
21
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
11%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
29%
6
29%
31-45
3
11%
7
33%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
2
10%
76-90
Забито
51
59
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 22
11 Не забивали 7
6
12%
6
10%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
10
20%
11
19%
31-45
7
14%
9
15%
46-60
10
20%
14
24%
61-75
14
27%
13
22%
76-90
Пропущено
44
54
25 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
5
11%
8
15%
1-15
6
14%
6
11%
16-30
14
32%
9
17%
31-45
3
7%
13
24%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
10
23%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|38
|28
|7
|3
|96 - 24
|91
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|27
|8
|3
|91 - 26
|89
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|38
|21
|11
|6
|75 - 32
|74
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|22
|5
|11
|65 - 40
|71
|5.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|38
|21
|4
|13
|56 - 47
|67
|6.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|16
|11
|11
|57 - 56
|59
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|16
|9
|13
|59 - 48
|57
|8.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|38
|16
|6
|16
|38 - 40
|54
|9.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|13
|11
|14
|58 - 58
|50
|10.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 61
|49
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|38
|11
|16
|11
|39 - 43
|49
|12.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 55
|46
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|50 - 51
|46
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|38
|10
|16
|12
|49 - 46
|46
|15.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|42 - 63
|41
|16.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|38
|11
|7
|20
|42 - 61
|40
|17.
|Лидс
|1:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|41 - 78
|38
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|7
|14
|17
|33 - 52
|35
|19.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|38
|6
|5
|27
|33 - 76
|23
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|7
|26
|23 - 80
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|14
|4
|1
|46 - 9
|46
|2.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|3
|2
|55 - 13
|45
|3.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|30 - 16
|39
|5.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|36 - 21
|34
|7.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|8.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|9
|5
|5
|30 - 22
|32
|9.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|26 - 17
|27
|12.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|7
|3
|9
|21 - 20
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 24
|21
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|16 - 22
|20
|18.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|3
|3
|13
|12 - 39
|12
|20.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:0 Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|1:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 21
|31
|5.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|18 - 15
|30
|6.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|7.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 22
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 34
|24
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|19
|7
|2
|10
|21 - 22
|23
|11.
|Брентфорд
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|12.
|Лидс
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 40
|20
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 34
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|15.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 39
|16
|17.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 30
|15
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 36
|11
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
12.1% (16)
Ничья
24.2% (32)
Манчестер Юнайтед
63.6% (84)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
75.23% (82)
Нет
24.77% (27)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.6% (43)
1:1 Ничья
17.4% (23)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (12)
0:2 Манчестер Юнайтед
5.3% (7)
2:1 Кристал Пэлас
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
3% (4)
2:0 Кристал Пэлас
2.3% (3)
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