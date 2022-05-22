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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 21'
Манчестер Юнайтед
0' 21'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 132
Кристал Пэлас 12.1% (16)
X 24.2% (32)
Манчестер Юнайтед 63.6% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.00
3.76
3.68
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
2
Уорд
Джоэл
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
49
Рак-Сакьи
Джесуран
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
36
Эланга
Энтони
18
Фернандеш
Бруну
46
Межбри
Ханнибал
21
Кавани
Эдинсон
Кристал Пэлас
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 13 (5) 0.34
Галлахер Конор 8 0.21
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.16
Матета Жан-Филипп 5 0.13
Бентеке Кристиан 4 0.11
Шлупп Джеффри 4 0.11
Айю Джордан 3 0.08
Олисе Майкл 2 0.05
Гехи Марк 2 0.05
Эзе Эберечи 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Клайн Натаниэль 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 18 (3) 0.47
Фернандеш Бруну 10 0.26
Гринвуд Мэйсон 5 0.13
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.08
Эланга Энтони 2 0.05
Кавани Эдинсон 2 0.05
Лингард Джесси 2 0.05
Погба Поль 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 0
Уорд Джоэл 8 0
Заха Уилфрид 5 1
Хьюз Уилл 5 0
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Олисе Майкл 4 0
Макартур Джеймс 3 0
Куйяте Шейку 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Виейра Патрик 1 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Роналду Криштиану 8 0
Шоу Люк 8 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 3 0
Линделоф Виктор 3 0
Далот Диогу 3 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
11%
1
4%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Пропущено

16
33
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
6
38%
3
9%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
10
30%
76-90

Забито

24
33
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
13%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
5
21%
6
18%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
11%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
29%
6
29%
31-45
3
11%
7
33%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
2
10%
76-90

Забито

51
59
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 22
11 Не забивали 7
6
12%
6
10%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
10
20%
11
19%
31-45
7
14%
9
15%
46-60
10
20%
14
24%
61-75
14
27%
13
22%
76-90

Пропущено

44
54
25 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
5
11%
8
15%
1-15
6
14%
6
11%
16-30
14
32%
9
17%
31-45
3
7%
13
24%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
10
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 20'
    "Манчестер Юнайтед" в центре поля контролирует мяч.
  • Угловой
    19'
    Хбюз от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    18'
    Магуайр на фланге толкнул в спину Галлахера.
  • Угловой
    17'
    Хьюз от углового флага навесил к ближней штанге, где соперники мяч перехватили.
  • 16'
    Удар Фернандеша с двадцати пяти метров пришёлся в соперника. Мяч отскочил к Кавани, чей удар в касание Гуаита смог отбить.
  • 15'
    Далот справа прострелил в штрафную площадь. Межбри мяч пропустил, а Кавани оказался в стороне.
  • 14'
    Де Хеа на выходе прервал передачу Заха слева в центр на Эдуара.
  • 12'
    Далот по правому флангу забрался вперёд, но на навес к воротам не отважился.
  • 11'
    Межбри на левом фланге не смог пройти Клайна, но заработал аут.
  • 10'
    Навес Теллеса слева в штрафную площадь перехватил Митчелл.
  • Фол, нарушение
    8'
    Заха на чужой половине поля ударил по ногам Мактоминая.
  • Офсайд
    7'
    Межбри забрался в офсайд.
  • 6'
    Хозяева пока большинство передач делают назад. Боевого настроя с обеих сторон пока не просматривается.
  • 4'
    На заброс Мактоминая в штрафную площадь никто из партнёров не откликнулся.
  • 3'
    Команды по очереди контролируют мяч в центре поля. Вперёд пока никто не продвигается.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      "Кристал Пэлас" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Манчестер Юнайтед" - в светло-голубых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Селхерст Парк"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    12.1% (16)
    Ничья
    24.2% (32)
    Манчестер Юнайтед
    63.6% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    75.23% (82)
    Нет
    24.77% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    32.6% (43)
    1:1 Ничья
    17.4% (23)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    9.1% (12)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    5.3% (7)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    2.3% (3)
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