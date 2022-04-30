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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Кристал Пэлас 11.9% (5)
X 21.4% (9)
Манчестер Юнайтед 66.7% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.17
3.78
3.67
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 13 (5) 0.35
Галлахер Конор 8 0.22
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.16
Матета Жан-Филипп 5 0.14
Бентеке Кристиан 4 0.11
Шлупп Джеффри 4 0.11
Айю Джордан 3 0.08
Олисе Майкл 2 0.05
Гехи Марк 2 0.05
Эзе Эберечи 1 0.03
Томкинс Джеймс 1 0.03
Макартур Джеймс 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Клайн Натаниэль 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 18 (3) 0.49
Фернандеш Бруну 10 0.27
Гринвуд Мэйсон 5 0.14
Фред Сантос 4 0.11
Рэшфорд Маркус 4 0.11
Санчо Джедон 3 0.08
Эланга Энтони 2 0.05
Кавани Эдинсон 2 0.05
Лингард Джесси 2 0.05
Погба Поль 1 0.03
Варан Рафаэль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Матич Неманья 0 0
Теллес Алекс 0 0
Шоу Люк 0 0
Линделоф Виктор 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 10 0
Уорд Джоэл 8 0
Заха Уилфрид 5 1
Хьюз Уилл 5 0
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Олисе Майкл 4 0
Макартур Джеймс 3 0
Куйяте Шейку 3 0
Бентеке Кристиан 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Виейра Патрик 1 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Фернандеш Бруну 9 0
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Роналду Криштиану 8 0
Шоу Люк 8 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 3 0
Линделоф Виктор 3 0
Далот Диогу 3 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Теллес Алекс 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
3
11%
1
4%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
6
22%
6
23%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Пропущено

16
33
10 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
6
38%
3
9%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
10
30%
76-90

Забито

24
33
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 22
3
13%
5
15%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
5
21%
6
18%
31-45
4
17%
5
15%
46-60
4
17%
8
24%
61-75
6
25%
7
21%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
11%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
8
29%
6
29%
31-45
3
11%
7
33%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
2
10%
76-90

Забито

51
59
20 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 36
16 Забивали первыми 22
11 Не забивали 7
6
12%
6
10%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
10
20%
11
19%
31-45
7
14%
9
15%
46-60
10
20%
14
24%
61-75
14
27%
13
22%
76-90

Пропущено

44
54
25 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 28
5
11%
8
15%
1-15
6
14%
6
11%
16-30
14
32%
9
17%
31-45
3
7%
13
24%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
10
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Кристал Пэлас 11.9% (5)
    X 21.4% (9)
    Манчестер Юнайтед 66.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.17
    3.78
    3.67
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    11.9% (5)
    Ничья
    21.4% (9)
    Манчестер Юнайтед
    66.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    2:1 Кристал Пэлас
    4.8% (2)
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    Кристал Пэлас
    Манчестер Юнайтед
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