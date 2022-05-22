Угловой у ворот "Астон Виллы". Де Брёйне выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ольсен грамотно сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

Марез вошёл в штрафную площадь с левого фланга, далее Рияд уложил на ложном замахе Кэша и выполнил прострел от лицевой линии к линии вратарской на де Брёйне, Динь успел вернуться назад и выбить мяч подальше от своих ворот.

Силва выполнил передачу на ход Канселу по левому флангу к лицевой линии, Жоау сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля.

Де Брёйне выполнил неплохую проникающую передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, но всё же Жезусу немного не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в игре.

Очень много игроки "Манчестер Сити" карают мяч на подступах к штрафной площади "Астон Виллы", а вот ударов по воротам при этом нет.

Ну и постепенно начинает заводиться Хосеп Гвардиола, пока у его команды не всё получается в атаке, а половина первого тайма уже позади.

Угловой у ворот "Астон Виллы". Марез выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ольсен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Фоден вновь прошёл вперёд по левому флангу, затем Фил от лицевой линии поля выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Родри из центра поля выполнил передачу к левой броке на Фодена, Фил пробросил мяч себе на ход, но Кэш успел подставить ногу, в итоге мяч от ноги защитника "Астон Виллы" улетел в аут.

Фернандиньо из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Жезусу, Ольсен вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

А вот теперь Кэш своей передачей назад к левому углу вратарской подставил Ольсена, Жезус за счёт высокого прессинга едва не перехватил мяч, но всё же отскок был в пользу "Астон Виллы", будет удар от ворот.

Макгинн с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Коутиньо, Фернандиньо оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Игроки "Астон Виллы" разыграли корнер между собой, затем с правой половины поля Макгинн выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки "Манчестер Сити" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Чамберс при попытке забросить мяч на левый угол штрафной площади "Манчестер Сити" зарядил мячом в лицо Диню, в итоге на поле вынуждены появиться врачи "Астон Виллы".

Поднялся после паузы Динь, всё нормально с фланговым защитником "Астон Виллы", готов он играть дальше.

8' "Астон Вилла" полностью перешла на игру от обороны, но, при этом команда Стивена Джеррарда делает это очень грамотно.

7' Канселу сместился в центр с левого фланга и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Астон Виллы".

6' Попытались игроки "Манчестер Сити" сразу же провести быструю атаку по левому флангу, но она в полной мере не получилась, Жезус не понял передачу к левому углу вратарской, мяч в итоге достался Ольсену.

5' Уоткинс теперь уже совершил рывок к штрафной площади "Манчестер Сити" по левому флангу, где его накрыл Фернандиньо, который перехватил мяч.

4' Де Брёйне со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фернандиньо под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам.

3' Чамберс на левом фланге у своей штрафной площади толкнул в спину Фодена. "Манчестер Сити" заработал неплохой стандарт.

2' Сразу же "Манчестер Сити" попытался пойти в высокий прессинг, в итоге Ольсен под давлением соперника из штрафной площади выбил мяч в аут.