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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 21'
Астон Вилла
0' 21'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 130
Манчестер Сити 87.7% (114)
X 8.5% (11)
Астон Вилла 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Астон Вилла
17.92
8.80
8.06
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
25
Фернандиньо
Фернандо
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
25
Ольсен
Робин
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
23
Коутиньо
Филиппе
11
Уоткинс
Олли
Манчестер Сити
4-3-3
Астон Вилла
4-3-2-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Астон Вилла

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

73.1%
11.5%
15.4%
19 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 15 0.39
Стерлинг Рахим 13 (2) 0.34
Марез Рияд 11 (4) 0.29
Фоден Фил 9 0.24
Жезус Габриэль 8 (1) 0.21
Силва Бернарду 8 0.21
Гюндоган Илкай 6 0.16
Родри Эрнандес 6 0.16
Лапорт Эмерик 4 0.11
Грилиш Джек 3 0.08
Диаш Рубен 2 0.05
Фернандиньо Фернандо 2 0.05
Торрес Ферран 2 0.05
Аке Натан 2 0.05
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Зинченко Александр 0 0
Уокер Кайл 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 11 (1) 0.29
Ингс Дэнни 7 (1) 0.18
Рамси Джакоб 6 0.16
Буэндия Эмилиано 4 0.11
Коутиньо Филиппе 4 0.11
Макгинн Джон 3 0.08
Кэш Мэтти 3 0.08
Соарес Дуглас 2 0.05
Конса Эзри 2 0.05
Мингс Тайрон 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Динь Люка 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 10 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Таргетт Мэтт 3 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Динь Люка 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

54
23
25 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
10
19%
2
9%
1-15
6
11%
3
13%
16-30
9
17%
4
17%
31-45
6
11%
1
4%
46-60
12
22%
6
26%
61-75
11
20%
7
30%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
29%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Забито

39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
6
22%
31-45
6
15%
6
22%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
9
23%
5
19%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
23%
7
23%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
2
6%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
2
15%
8
26%
76-90

Забито

93
50
43 В 1-м тайме 20
50 Во 2-м тайме 30
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
16
17%
5
10%
1-15
13
14%
5
10%
16-30
14
15%
10
20%
31-45
12
13%
7
14%
46-60
18
19%
11
22%
61-75
20
22%
12
24%
76-90

Пропущено

27
51
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 27
7
26%
11
22%
1-15
3
11%
5
10%
16-30
2
7%
9
18%
31-45
7
26%
4
8%
46-60
3
11%
9
18%
61-75
5
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 23'
    Угловой у ворот "Астон Виллы". Марез выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ольсен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 22'
    Ну и постепенно начинает заводиться Хосеп Гвардиола, пока у его команды не всё получается в атаке, а половина первого тайма уже позади. 
  • 21'
    Очень много игроки "Манчестер Сити" карают мяч на подступах к штрафной площади "Астон Виллы", а вот ударов по воротам при этом нет. 
  • 20'
    Де Брёйне выполнил неплохую проникающую передачу с левой половины поля на левый угол штрафной площади, но всё же Жезусу немного не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в игре. 
  • 19'
    Силва выполнил передачу на ход Канселу по левому флангу к лицевой линии, Жоау сыграл неудачно и упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 18'
    Марез вошёл в штрафную площадь с левого фланга, далее Рияд уложил на ложном замахе Кэша и выполнил прострел от лицевой линии к линии вратарской на де Брёйне, Динь успел вернуться назад и выбить мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    17'
    Угловой у ворот "Астон Виллы". Де Брёйне выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ольсен грамотно сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 16'
    Поднялся после паузы Динь, всё нормально с фланговым защитником "Астон Виллы", готов он играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Чамберс при попытке забросить мяч на левый угол штрафной площади "Манчестер Сити" зарядил мячом в лицо Диню, в итоге на поле вынуждены появиться врачи "Астон Виллы". 
  • Угловой
    14'
    Игроки "Астон Виллы" разыграли корнер между собой, затем с правой половины поля Макгинн выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки "Манчестер Сити" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 13'
    Макгинн с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Коутиньо, Фернандиньо оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • Опасный момент
    12'
    А вот теперь Кэш своей передачей назад к левому углу вратарской подставил Ольсена, Жезус за счёт высокого прессинга едва не перехватил мяч, но всё же отскок был в пользу "Астон Виллы", будет удар от ворот. 
  • 11'
    Фернандиньо из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Жезусу, Ольсен вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 10'
    Родри из центра поля выполнил передачу к левой броке на Фодена, Фил пробросил мяч себе на ход, но  Кэш успел подставить ногу, в итоге мяч от ноги защитника "Астон Виллы" улетел в аут. 
  • 9'
    Фоден вновь прошёл вперёд по левому флангу, затем Фил от лицевой линии поля выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
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    • 8'
      "Астон Вилла" полностью перешла на игру от обороны, но, при этом команда Стивена Джеррарда делает это очень грамотно. 
    • 7'
      Канселу сместился в центр с левого фланга и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Астон Виллы". 
    • 6'
      Попытались игроки "Манчестер Сити" сразу же провести быструю атаку по левому флангу, но она в полной мере не получилась, Жезус не понял передачу к левому углу вратарской, мяч в итоге достался Ольсену. 
    • 5'
      Уоткинс теперь уже совершил рывок к штрафной площади "Манчестер Сити" по левому флангу, где его накрыл Фернандиньо, который перехватил мяч. 
    • 4'
      Де Брёйне со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, Фернандиньо под давлением соперника не смог как следует головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Чамберс на левом фланге у своей штрафной площади толкнул в спину Фодена. "Манчестер Сити" заработал неплохой стандарт. 
    • 2'
      Сразу же "Манчестер Сити" попытался пойти в высокий прессинг, в итоге Ольсен под давлением соперника из штрафной площади выбил мяч в аут.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень насыщенный футбольный вечер в Англии. "Манчестер Сити" нужно обыгрывать "Астон Виллу" и команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом Англии, но, если случится сенсация, тогда уже "горожанам" придётся молиться на "волков", чтобы "Вулверхэмптон" на выезде также отобрал очки у "Ливерпуля", а иначе сезон для "Манчестер Сити" успешным считать будет нельзя. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Майкл Оливер из Нортумберленда. Помогать ему на бровках будут Стюарт Бёрт из Нортгемптоншира и Саймон Беннетт. Резервным арбитром на этот матч назначен Дэвид Кут из Западного Йоркшира. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 38-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и бирмингемской "Астон Виллой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Сити
    87.9% (116)
    Ничья
    8.3% (11)
    Астон Вилла
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    31.1% (41)
    3:1 Манчестер Сити
    17.4% (23)
    3:0 Манчестер Сити
    12.1% (16)
    2:1 Манчестер Сити
    9.1% (12)
    4:1 Манчестер Сити
    3.8% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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