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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Манчестер Сити
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 45
Манчестер Сити 88.9% (40)
X 8.9% (4)
Астон Вилла 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Астон Вилла
20.43
8.60
8.63
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Астон Вилла

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

73.1%
11.5%
15.4%
19 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 15 0.41
Стерлинг Рахим 13 (2) 0.35
Марез Рияд 11 (4) 0.3
Фоден Фил 9 0.24
Жезус Габриэль 8 (1) 0.22
Силва Бернарду 8 0.22
Гюндоган Илкай 6 0.16
Родри Эрнандес 6 0.16
Лапорт Эмерик 4 0.11
Грилиш Джек 3 0.08
Диаш Рубен 2 0.05
Фернандиньо Фернандо 2 0.05
Торрес Ферран 2 0.05
Аке Натан 2 0.05
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Зинченко Александр 0 0
Уокер Кайл 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 11 (1) 0.3
Ингс Дэнни 7 (1) 0.19
Рамси Джакоб 6 0.16
Буэндия Эмилиано 4 0.11
Коутиньо Филиппе 4 0.11
Макгинн Джон 3 0.08
Кэш Мэтти 3 0.08
Соарес Дуглас 2 0.05
Конса Эзри 2 0.05
Мингс Тайрон 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Динь Люка 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 10 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 7 0
Соарес Дуглас 7 0
Рамси Джакоб 6 0
Ингс Дэнни 4 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Таргетт Мэтт 3 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Динь Люка 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Чамберс Калум 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

54
23
25 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
10
19%
2
9%
1-15
6
11%
3
13%
16-30
9
17%
4
17%
31-45
6
11%
1
4%
46-60
12
22%
6
26%
61-75
11
20%
7
30%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
29%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
5
25%
76-90

Забито

39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
6
22%
31-45
6
15%
6
22%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
9
23%
5
19%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
23%
7
23%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
2
6%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
2
15%
8
26%
76-90

Забито

93
50
43 В 1-м тайме 20
50 Во 2-м тайме 30
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
16
17%
5
10%
1-15
13
14%
5
10%
16-30
14
15%
10
20%
31-45
12
13%
7
14%
46-60
18
19%
11
22%
61-75
20
22%
12
24%
76-90

Пропущено

27
51
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 27
7
26%
11
22%
1-15
3
11%
5
10%
16-30
2
7%
9
18%
31-45
7
26%
4
8%
46-60
3
11%
9
18%
61-75
5
19%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Манчестер Сити 88.9% (40)
    X 8.9% (4)
    Астон Вилла 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Астон Вилла
    20.43
    8.60
    8.63
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Сити
    88.9% (40)
    Ничья
    8.9% (4)
    Астон Вилла
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    37.8% (17)
    3:1 Манчестер Сити
    15.6% (7)
    2:1 Манчестер Сити
    11.1% (5)
    3:0 Манчестер Сити
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    4.4% (2)
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    Астон Вилла
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