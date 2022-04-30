Стадион: Этихад Стэдиум
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Астон Вилла
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
73.1%
11.5%
15.4%
19 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|15
|0.41
|Стерлинг Рахим
|13 (2)
|0.35
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.3
|Фоден Фил
|9
|0.24
|Жезус Габриэль
|8 (1)
|0.22
|Силва Бернарду
|8
|0.22
|Гюндоган Илкай
|6
|0.16
|Родри Эрнандес
|6
|0.16
|Лапорт Эмерик
|4
|0.11
|Грилиш Джек
|3
|0.08
|Диаш Рубен
|2
|0.05
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0.05
|Торрес Ферран
|2
|0.05
|Аке Натан
|2
|0.05
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|11 (1)
|0.3
|Ингс Дэнни
|7 (1)
|0.19
|Рамси Джакоб
|6
|0.16
|Буэндия Эмилиано
|4
|0.11
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.11
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|Кэш Мэтти
|3
|0.08
|Соарес Дуглас
|2
|0.05
|Конса Эзри
|2
|0.05
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Динь Люка
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|7
|0
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|10
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|7
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Рамси Джакоб
|6
|0
|Ингс Дэнни
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Таргетт Мэтт
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
54
23
25 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
10
19%
2
9%
1-15
6
11%
3
13%
16-30
9
17%
4
17%
31-45
6
11%
1
4%
46-60
12
22%
6
26%
61-75
11
20%
7
30%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
29%
4
20%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
29%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
5
25%
76-90
Забито
39
27
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
6
15%
3
11%
1-15
7
18%
2
7%
16-30
5
13%
6
22%
31-45
6
15%
6
22%
46-60
6
15%
5
19%
61-75
9
23%
5
19%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
23%
7
23%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
2
15%
5
16%
31-45
3
23%
2
6%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
2
15%
8
26%
76-90
Забито
93
50
43 В 1-м тайме 20
50 Во 2-м тайме 30
26 Забивали первыми 16
4 Не забивали 9
16
17%
5
10%
1-15
13
14%
5
10%
16-30
14
15%
10
20%
31-45
12
13%
7
14%
46-60
18
19%
11
22%
61-75
20
22%
12
24%
76-90
Пропущено
27
51
12 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 27
7
26%
11
22%
1-15
3
11%
5
10%
16-30
2
7%
9
18%
31-45
7
26%
4
8%
46-60
3
11%
9
18%
61-75
5
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3
Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Сити
88.9% (40)
Ничья
8.9% (4)
Астон Вилла
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
37.8% (17)
3:1 Манчестер Сити
15.6% (7)
2:1 Манчестер Сити
11.1% (5)
3:0 Манчестер Сити
8.9% (4)
2:2 Ничья
4.4% (2)
4:1 Манчестер Сити
4.4% (2)
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