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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брентфорд
0:1
Первый тайм: 21'
Лидс
0'
0:1
19' Гол
Гелхардт Джо
21'

Ход матча

19'
0:1
Гелхардт Джо
(Харрисон Джек)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 116
Брентфорд 47.4% (55)
X 35.3% (41)
Лидс 17.2% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Лидс
2.88
3.90
3.88
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
21
Эриксен
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
1
Мелье
Иллан
5
Кох
Робин
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
3
Фирпо
Жуниор
10
Рафинья
Диас
42
Гринвуд
Сэм
23
Филлипс
Кэлвин
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
30
Гелхардт
Джо
Брентфорд
4-3-3
Лидс
4-4-1-1

История личных встреч

Брентфорд
Лидс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.32
Висса Йоан 7 0.18
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.08
Янссон Понтус 3 0.08
Генри Рико 3 0.08
Каньос Серхи 2 0.05
Эриксен Кристиан 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.26
Харрисон Джек 7 0.18
Морено Родриго 6 (1) 0.16
Джеймс Дэниэл 4 0.11
Льоренте Диего 3 0.08
Эйлинг Люк 2 0.05
Бэмфорд Патрик 2 0.05
Гелхардт Джо 2 0.05
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Стрёйк Паскаль 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янссон Понтус 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Бех Мадс 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 11 0
Морено Родриго 9 0
Джеймс Дэниэл 7 1
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Рафинья Диас 7 0
Эйлинг Люк 4 1
Купер Лиам 5 0
Клих Матеуш 5 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Филлипс Кэлвин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Джисс Марш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
8
38%
4
19%
76-90

Пропущено

19
40
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
11%
6
15%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
4
21%
8
20%
31-45
3
16%
9
23%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
3
16%
6
15%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Пропущено

35
37
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
17%
5
14%
1-15
2
6%
8
22%
16-30
10
29%
3
8%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
5
14%
9
24%
76-90

Забито

47
41
17 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
6
13%
4
10%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
14
30%
30%
11
27%
76-90

Пропущено

54
77
28 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 42
22 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 32
8
15%
11
14%
1-15
6
11%
13
17%
16-30
14
26%
11
14%
31-45
7
13%
16
21%
46-60
11
20%
11
14%
61-75
8
15%
15
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 38 28 7 3 96 - 24 91
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 27 8 3 91 - 26 89
3. Челси 1:0 Заявка 38 21 11 6 75 - 32 74
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 22 5 11 65 - 40 71
5. Арсенал 0:0 Заявка 38 21 4 13 56 - 47 67
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 16 11 11 57 - 56 59
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 16 9 13 59 - 48 57
8. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 38 16 6 16 38 - 40 54
9. Лестер 0:0 Заявка 38 13 11 14 58 - 58 50
10. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 13 10 15 43 - 61 49
11. Брайтон 0:0 Заявка 38 11 16 11 39 - 43 49
12. Брентфорд 0:1 Заявка 38 13 7 18 47 - 55 46
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 13 7 18 50 - 51 46
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 38 10 16 12 49 - 46 46
15. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 9 14 15 42 - 63 41
16. Эвертон 0:0 Заявка 38 11 7 20 42 - 61 40
17. Лидс 1:0 Заявка 38 9 11 18 41 - 78 38
18. Бёрнли 0:1 Заявка 38 7 14 17 33 - 52 35
19. Уотфорд 0:1 Заявка 38 6 5 27 33 - 76 23
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 7 26 23 - 80 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 14 4 1 46 - 9 46
2. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 3 2 55 - 13 45
3. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 19 12 3 4 30 - 16 39
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси 1:0 Заявка 19 9 7 3 36 - 21 34
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
8. Лестер 0:0 Заявка 19 9 5 5 30 - 22 32
9. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон 0:0 Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 6 9 4 26 - 17 27
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд 0:1 Заявка 19 7 3 9 21 - 20 24
14. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 24 21
17. Брайтон 0:0 Заявка 19 4 8 7 16 - 22 20
18. Лидс 1:0 Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич 0:1 Заявка 19 3 3 13 12 - 39 12
20. Уотфорд 0:1 Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:0 Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 0:1 Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси 1:0 Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм 1:0 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
5. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 19 9 3 7 18 - 15 30
6. Брайтон 0:0 Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
7. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
8. Вест Хэм 0:0 Заявка 19 7 4 8 26 - 22 25
9. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 19 6 6 7 25 - 34 24
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 7 2 10 21 - 22 23
11. Брентфорд 0:1 Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
12. Лидс 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 40 20
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 19 5 4 10 17 - 34 19
14. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер 0:0 Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 39 16
17. Уотфорд 0:1 Заявка 19 4 3 12 16 - 30 15
18. Бёрнли 0:1 Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон 0:0 Заявка 19 2 5 12 15 - 36 11
20. Норвич 0:1 Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 24'
    Но ситуация все равно изменилась в турнирной таблице, пропустили гол футболисты "Бёрнли" и сегодня гости имеют небольшое преимущество. При таком раскладе главное не проиграть. 
  • Опасный момент
    22'
    Нет, не засчитано взятие ворот, в момент передачи игрок "Лидса" находился в положении "вне игры". И это не самое приятное решение для них. 
  • 21'
    И как все прекрасно складывается для игроков "Лидса", они вышли вперед в этом матче, а игроки "Бёрнли" проигрывают. Сейчас сегодняшние гости находятся в полной безопасности. 
  • Видеоповтор
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 0:1. Какой важный гол удалось забить гостям. Гельхарт получил мяч в штрафной и смог вторым касание отправить его в цель, но вот судьи не согласны, будет VAR. 
  • 18'
    Эриксен в очередной раз попытался обострить ситуацию на футбольном поле, от центрального круга он выполнил длинную передачу, но на нее здорово откликнулся голкипер, сыгравший уверенно на выходе. 
  • Опасный момент
    17'
    Висса! Вот сейчас повезло гостям, могли они пропустить, Висса принял мяч в штрафной площади и в касание нанес удар по воротам, но вот не смог попасть. 
  • 16'
    Харрисон получил пространство на фланге, долго думал, что делать, и в итоге принял решение прострелить низом вдоль ворот - никто из партнеров его не смог поддержать. 
  • 14'
    У "Бёрнли" тоже не самый простой соперник, сегодня они играют против "Ньюкасла", но имеют преимущество домашнего стадиона. 
  • 12'
    На встречных курсах начали первый тайм обе команды, пока игроки "Бретфорда" не особо желают отсиживаться в обороне, видим и их небольшое стремление победить. 
  • 11'
    Эриксен отклеился от опеки защитника, добежал до линии штрафной и прострелил вдоль ворот, сильно и прицельно - игрок "Лидса" сыграл на перехвате. 
  • 10'
    Фирло отклеился от опеки, вырвался на ударную позицию, уже был готов завершать, но слишком долго принимал решение, и защитник его обокрал. 
  • 9'
    Айер выполнил передачу на партнера через все футбольное поле, но мяч до адресата так и не долетел, перехватил его Гринвуд и начал атаку своей команды. 
  • 7'
    С первых минут стараются большими силами атаковать игроки "Лидса", бегут они вперед, и понимают, что нужно забивать и уверенно побеждать команду, которая потеряла уже мотивацию и одной ногой находится в отпуске. 
  • 6'
    Даже победа не будет гарантировать игрокам "Лидса" сохранение места в АПЛ, ведь у них с "Бёрнли" одинаковое количество поинтов, но разница забитых и пропущенных и сегодняшних гостей хуже. 
  • 5'
    Для хозяев футбольного поля этот матч совсем неважен уже, если говорить о турнирной положении, команда закрепилась в середине и претендовать на еврокубковое место уже не может.
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    • 3'
      Ничего себе, футболисты "Ливерпуля" пропустили сразу на первой минуте от "Волков", а именно сегодня мы узнаем чемпионата Англии. Неужели "Манчестер Сити" вновь будет триумфатором? 
    • 2'
      С центра поля футболисты "Лидса" разыграли игровой снаряд, сегодня им кровь из носу нужно побеждать, чтобы сохранить место в АПЛ. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток прозвучал. Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 23'
      Фирпо Жуниор из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
    • 23'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 23'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Лидс контролирует мяч.
    • 22'
      Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      21'
      Гелхардт Джо из команды Лидс в офсайде
    • 21'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Лидс отменен из-за положения "вне игры".
    • 20'
      Контроль мяча: Брентфорд: 42%, Лидс: 58%.
    • Описание гола
      20'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 19'
      Харрисон Джек сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О О Л! Лидс забивает! Гелхардт Джо отличился.
    • 19'
      ШАНС! Гелхардт Джо вышел один на один с голкипером...
    • 19'
      Харрисон Джек из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 19'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Лидс контролирует мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Брентфорд
    • 17'
      Гринвуд Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Гринвуд Сэм из команды Лидс идет с мячом вперед на обострение...
    • 17'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 16'
      Лидс контролирует мяч.
    • 16'
      Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Брентфорд контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Брентфорд: 45%, Лидс: 55%.
    • 15'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      14'
      Висса Йоан из команды Брентфорд заходит слишком далеко, он валит Гринвуд Сэм.
    • 14'
      Брентфорд начинает контратаку
    • 14'
      Брентфорд контролирует мяч.
    • 14'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 14'
      Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 13'
      Йенсен Матиас из команды Брентфорд отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Брентфорд начинает контратаку
    • 13'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 12'
      Висса Йоан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 12'
      Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Фирпо Жуниор из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Мбеумо Брайан
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брентфорд
    • 11'
      Харрисон Джек из команды Лидс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
    • 11'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Брентфорд: 35%, Лидс: 65%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Гринвуд Сэм из команды Лидс поставил подножку. Пострадал Йенсен Матиас
    • 10'
      Генри Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 10'
      Кох Робин из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
    • 10'
      Генри Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 10'
      Игрок из команды Лидс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 10'
      Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Лидс пытается что-то создать.
    • 9'
      Брентфорд контролирует мяч.
    • 8'
      Райя Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Рафинья Диас из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
    • 8'
      Мелье Иллан взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Голкипер мог бы сыграть и получше
    • 8'
      Висса Йоан из команды Брентфорд отправил кросс в штрафную...
    • 8'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Брентфорд пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Брентфорд
    • Фол, нарушение
      6'
      Тони Айвен наказан за толчок Льоренте Диего
    • 5'
      Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Мелье Иллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 5'
      Айер Кристоффер делает длинную передачу вперед
    • 5'
      Контроль мяча: Брентфорд: 36%, Лидс: 64%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Брентфорд
    • 4'
      Гринвуд Сэм из команды Лидс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 4'
      Эриксен Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 4'
      Игрок из команды Лидс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 4'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Лидс контролирует мяч.
    • 3'
      Гелхардт Джо из команды Лидс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
    • 3'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лидс
    • 1'
      Висса Йоан из команды Брентфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      1'
      Эриксен Кристиан из команды Брентфорд подал угловой слева.
    • 1'
      Висса Йоан из команды Брентфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 1'
      Льоренте Диего ошибается в защите.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Лидс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брентфорд 0:1 Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд 0:1 Лидс

    Исход игры
    Брентфорд
    47.9% (56)
    Ничья
    35% (41)
    Лидс
    17.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    73.83% (79)
    Нет
    26.17% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.5% (31)
    2:1 Брентфорд
    24.8% (29)
    1:0 Брентфорд
    16.2% (19)
    1:2 Лидс
    9.4% (11)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 Лидс
    3.4% (4)
    2:0 Брентфорд
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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