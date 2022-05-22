Харрисон получил пространство на фланге, долго думал, что делать, и в итоге принял решение прострелить низом вдоль ворот - никто из партнеров его не смог поддержать.

Висса! Вот сейчас повезло гостям, могли они пропустить, Висса принял мяч в штрафной площади и в касание нанес удар по воротам, но вот не смог попасть.

Эриксен в очередной раз попытался обострить ситуацию на футбольном поле, от центрального круга он выполнил длинную передачу, но на нее здорово откликнулся голкипер, сыгравший уверенно на выходе.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 0:1. Какой важный гол удалось забить гостям. Гельхарт получил мяч в штрафной и смог вторым касание отправить его в цель, но вот судьи не согласны, будет VAR.

И как все прекрасно складывается для игроков "Лидса", они вышли вперед в этом матче, а игроки "Бёрнли" проигрывают. Сейчас сегодняшние гости находятся в полной безопасности.

Нет, не засчитано взятие ворот, в момент передачи игрок "Лидса" находился в положении "вне игры". И это не самое приятное решение для них.

Но ситуация все равно изменилась в турнирной таблице, пропустили гол футболисты "Бёрнли" и сегодня гости имеют небольшое преимущество. При таком раскладе главное не проиграть.

14' У "Бёрнли" тоже не самый простой соперник, сегодня они играют против "Ньюкасла", но имеют преимущество домашнего стадиона.

12' На встречных курсах начали первый тайм обе команды, пока игроки "Бретфорда" не особо желают отсиживаться в обороне, видим и их небольшое стремление победить.

11' Эриксен отклеился от опеки защитника, добежал до линии штрафной и прострелил вдоль ворот, сильно и прицельно - игрок "Лидса" сыграл на перехвате.

10' Фирло отклеился от опеки, вырвался на ударную позицию, уже был готов завершать, но слишком долго принимал решение, и защитник его обокрал.

9' Айер выполнил передачу на партнера через все футбольное поле, но мяч до адресата так и не долетел, перехватил его Гринвуд и начал атаку своей команды.

7' С первых минут стараются большими силами атаковать игроки "Лидса", бегут они вперед, и понимают, что нужно забивать и уверенно побеждать команду, которая потеряла уже мотивацию и одной ногой находится в отпуске.

6' Даже победа не будет гарантировать игрокам "Лидса" сохранение места в АПЛ, ведь у них с "Бёрнли" одинаковое количество поинтов, но разница забитых и пропущенных и сегодняшних гостей хуже.