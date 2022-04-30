Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Лидс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.32
|Висса Йоан
|7
|0.19
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.11
|Янельт Витали
|4
|0.11
|Норгор Кристиан
|3
|0.08
|Янссон Понтус
|3
|0.08
|Генри Рико
|3
|0.08
|Каньос Серхи
|2
|0.05
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.27
|Харрисон Джек
|7
|0.19
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.16
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.11
|Льоренте Диего
|3
|0.08
|Эйлинг Люк
|2
|0.05
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.05
|Гелхардт Джо
|2
|0.05
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Янссон Понтус
|7
|0
|Тони Айвен
|7
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Бех Мадс
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|11
|0
|Морено Родриго
|9
|0
|Джеймс Дэниэл
|7
|1
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|7
|0
|Рафинья Диас
|7
|0
|Эйлинг Люк
|4
|1
|Купер Лиам
|5
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Филлипс Кэлвин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Джисс Марш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
21
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
8
38%
4
19%
76-90
Пропущено
19
40
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
11%
6
15%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
4
21%
8
20%
31-45
3
16%
9
23%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
3
16%
6
15%
76-90
Забито
26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
6
23%
7
35%
76-90
Пропущено
35
37
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
17%
5
14%
1-15
2
6%
8
22%
16-30
10
29%
3
8%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
5
14%
9
24%
76-90
Забито
47
41
17 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
6
13%
4
10%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
14
30%
30%
11
27%
76-90
Пропущено
54
77
28 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 42
22 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 32
8
15%
11
14%
1-15
6
11%
13
17%
16-30
14
26%
11
14%
31-45
7
13%
16
21%
46-60
11
20%
11
14%
61-75
8
15%
15
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Лестер
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|9
|13
|15
|42 - 63
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 21
|31
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Эвертон
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|27 - 25
|29
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 24
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 29
|23
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|45 - 17
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|23 - 29
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|28 - 36
|18
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 28
|14
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Лидс
Исход игры
Брентфорд
50% (19)
Ничья
31.6% (12)
Лидс
18.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (16)
Меньше
57.89% (22)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
26.3% (10)
1:1 Ничья
23.7% (9)
1:0 Брентфорд
18.4% (7)
1:2 Лидс
10.5% (4)
0:1 Лидс
7.9% (3)
0:0 Ничья
5.3% (2)
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