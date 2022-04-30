  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Брентфорд
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Брентфорд
Лидс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.32
Висса Йоан 7 0.19
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.11
Янельт Витали 4 0.11
Норгор Кристиан 3 0.08
Янссон Понтус 3 0.08
Генри Рико 3 0.08
Каньос Серхи 2 0.05
Эриксен Кристиан 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.27
Харрисон Джек 7 0.19
Морено Родриго 6 (1) 0.16
Джеймс Дэниэл 4 0.11
Льоренте Диего 3 0.08
Эйлинг Люк 2 0.05
Бэмфорд Патрик 2 0.05
Гелхардт Джо 2 0.05
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Стрёйк Паскаль 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Янссон Понтус 7 0
Тони Айвен 7 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Бех Мадс 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 11 0
Морено Родриго 9 0
Джеймс Дэниэл 7 1
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Рафинья Диас 7 0
Эйлинг Люк 4 1
Купер Лиам 5 0
Клих Матеуш 5 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Филлипс Кэлвин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Джисс Марш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
21
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
10%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
4
19%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
8
38%
4
19%
76-90

Пропущено

19
40
10 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
2
11%
6
15%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
4
21%
8
20%
31-45
3
16%
9
23%
46-60
3
16%
6
15%
61-75
3
16%
6
15%
76-90

Забито

26
20
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
4
15%
1
5%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
23%
2
10%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
6
23%
7
35%
76-90

Пропущено

35
37
18 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
17%
5
14%
1-15
2
6%
8
22%
16-30
10
29%
3
8%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
8
23%
5
14%
61-75
5
14%
9
24%
76-90

Забито

47
41
17 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
6
13%
4
10%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
5
11%
5
12%
31-45
9
19%
6
15%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
14
30%
30%
11
27%
76-90

Пропущено

54
77
28 В 1-м тайме 35
26 Во 2-м тайме 42
22 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 32
8
15%
11
14%
1-15
6
11%
13
17%
16-30
14
26%
11
14%
31-45
7
13%
16
21%
46-60
11
20%
11
14%
61-75
8
15%
15
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 37 27 8 2 91 - 25 89
3. Челси Заявка 37 20 11 6 74 - 32 71
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Лестер Заявка 37 13 10 14 58 - 58 49
10. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Астон Вилла Заявка 37 13 6 18 50 - 51 45
14. Кристал Пэлас Заявка 37 10 15 12 49 - 46 45
15. Саутгемптон Заявка 37 9 13 15 42 - 63 40
16. Эвертон Заявка 37 11 6 20 42 - 61 39
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 37 7 14 16 33 - 51 35
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Челси Заявка 18 8 7 3 35 - 21 31
8. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
13. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Брентфорд 50% (19)
    X 31.6% (12)
    Лидс 18.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Лидс
    2.87
    3.91
    3.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Лидс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Брентфорд - Лидс

    Исход игры
    Брентфорд
    50% (19)
    Ничья
    31.6% (12)
    Лидс
    18.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    65.79% (25)
    Нет
    34.21% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    26.3% (10)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    1:0 Брентфорд
    18.4% (7)
    1:2 Лидс
    10.5% (4)
    0:1 Лидс
    7.9% (3)
    0:0 Ничья
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брентфорд
    Лидс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     