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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Беларусь (до 21 года)
 
Позже
Португалия (до 21 года)
Прогнозы 112
Беларусь (до 21 года) 3.6% (4)
X 0% (0)
Португалия (до 21 года) 96.4% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Португалия (до 21 года)
20.00
8.50
1.10
Все Коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е(2ГОМ
1:0
Е(2ГОМ
3:0
Е(2ГОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 3 0.38
Никифоренко Олег 2 0.25
Ложкин Владислав 2 0.25
Шестюк Александр 2 0.25
Латыхов Дмитрий 2 0.25
Вегеря Роман 1 0.13
Давыскиба Роман 1 0.13
Орешкевич Ярослав 1 (1) 0.13
Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 1.29
Виейра Фабиу 5 (3) 0.71
Силва Фабио 3 0.43
Араухо Перейра 2 0.29
Карвалью Фабиу 1 0.14
Алмейда Андре IV 1 0.14
Тавареш Нуну 1 0.14
Томаш Тьягу 1 0.14
Инасиу Гонсалу 1 0.14
Фернандес Франсиско 1 0.14

Карточки

Беларусь (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
17%
1
5%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
13%
7
28%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
7
28%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
2
8%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4
Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 7 6 1 0 25 - 1 19
2. Греция (до 21 года) 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Исландия (до 21 года) Заявка 8 3 3 2 17 - 6 12
4. Беларусь (до 21 года) Заявка 8 4 0 4 14 - 7 12
5. Кипр (до 21 года) 8 2 2 4 13 - 11 8
6. Лихтенштейн (до 21 года) 9 0 0 9 0 - 54 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 4 3 1 0 19 - 1 10
2. Греция (до 21 года) 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Беларусь (до 21 года) Заявка 4 2 0 2 9 - 4 6
4. Исландия (до 21 года) Заявка 3 1 1 1 10 - 2 4
5. Кипр (до 21 года) 4 1 1 2 7 - 3 4
6. Лихтенштейн (до 21 года) 4 0 0 4 0 - 18 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Исландия (до 21 года) Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
3. Греция (до 21 года) 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Беларусь (до 21 года) Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Кипр (до 21 года) 4 1 1 2 6 - 8 4
6. Лихтенштейн (до 21 года) 5 0 0 5 0 - 36 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в отборочном матче Евро-2023 до 21 года в Ереване встречаются сборные Беларуси и Португалии. Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 112
Беларусь (до 21 года) 3.6% (4)
X 0% (0)
Португалия (до 21 года) 96.4% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Португалия (до 21 года)
20.00
8.50
1.10
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Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

Исход игры
Беларусь (до 21 года)
3.6% (4)
Ничья
0% (0)
Португалия (до 21 года)
96.4% (108)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
28.3% (30)
Нет
71.7% (76)
Популярный счёт
0:2 Португалия (до 21 года)
40.2% (45)
0:3 Португалия (до 21 года)
19.6% (22)
1:2 Португалия (до 21 года)
11.6% (13)
1:3 Португалия (до 21 года)
11.6% (13)
0:1 Португалия (до 21 года)
6.3% (7)
2:1 Беларусь (до 21 года)
1.8% (2)
1:4 Португалия (до 21 года)
1.8% (2)
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