Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

12.11.2021

Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

2:0

12.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года)

6:0

08.10.2021

Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года)

0:2

06.09.2021

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:0

02.09.2021

Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

1:2

29.03.2021

Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

4:1

26.03.2021

Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:2

15.11.2020

Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

5:0

12.11.2020

Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

3:0

09.10.2020

Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года)

1:2

04.09.2020

Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года)

0:7

19.11.2019

Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:2

14.11.2019

Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

3:0

15.10.2019

Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

1:1

11.10.2019

Беларусь (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)

1:1

10.09.2019

Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

0:2