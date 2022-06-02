  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Беларусь (до 21 года)
 
Позже
Португалия (до 21 года)
Прогнозы 1
Беларусь (до 21 года) 0% (0)
X 0% (0)
Португалия (до 21 года) 100% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Португалия (до 21 года)

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е(2ГОМ
1:0
Е(2ГОМ
3:0
Е(2ГОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Беларусь (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 3 0.38
Никифоренко Олег 2 0.25
Ложкин Владислав 2 0.25
Шестюк Александр 2 0.25
Латыхов Дмитрий 2 0.25
Вегеря Роман 1 0.13
Давыскиба Роман 1 0.13
Орешкевич Ярослав 1 (1) 0.13
Португалия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 9 1.29
Виейра Фабиу 5 (3) 0.71
Силва Фабио 3 0.43
Араухо Перейра 2 0.29
Карвалью Фабиу 1 0.14
Алмейда Андре IV 1 0.14
Тавареш Нуну 1 0.14
Томаш Тьягу 1 0.14
Инасиу Гонсалу 1 0.14
Фернандес Франсиско 1 0.14

Карточки

Беларусь (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Португалия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
17%
1
5%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
13%
7
28%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
7
28%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
2
8%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4
Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 7 6 1 0 25 - 1 19
2. Греция (до 21 года) 8 5 2 1 15 - 5 17
3. Беларусь (до 21 года) Заявка 8 4 0 4 14 - 7 12
4. Исландия (до 21 года) Заявка 7 2 3 2 8 - 6 9
5. Кипр (до 21 года) 8 2 2 4 13 - 11 8
6. Лихтенштейн (до 21 года) 8 0 0 8 0 - 45 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 4 3 1 0 19 - 1 10
2. Греция (до 21 года) 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Беларусь (до 21 года) Заявка 4 2 0 2 9 - 4 6
4. Кипр (до 21 года) 4 1 1 2 7 - 3 4
5. Исландия (до 21 года) Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Лихтенштейн (до 21 года) 4 0 0 4 0 - 18 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Исландия (до 21 года) Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
3. Греция (до 21 года) 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Беларусь (до 21 года) Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
5. Кипр (до 21 года) 4 1 1 2 6 - 8 4
6. Лихтенштейн (до 21 года) 4 0 0 4 0 - 27 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 1 день 19 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 1
    Беларусь (до 21 года) 0% (0)
    X 0% (0)
    Португалия (до 21 года) 100% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)

    Исход игры
    Беларусь (до 21 года)
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Португалия (до 21 года)
    100% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Беларусь (до 21 года)
    Португалия (до 21 года)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     