История личных встреч
Беларусь (до 21 года)
Португалия (до 21 года)
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беларусь (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|3
|0.38
|Никифоренко Олег
|2
|0.25
|Ложкин Владислав
|2
|0.25
|Шестюк Александр
|2
|0.25
|Латыхов Дмитрий
|2
|0.25
|Вегеря Роман
|1
|0.13
|Давыскиба Роман
|1
|0.13
|Орешкевич Ярослав
|1 (1)
|0.13
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|9
|1.29
|Виейра Фабиу
|5 (3)
|0.71
|Силва Фабио
|3
|0.43
|Араухо Перейра
|2
|0.29
|Карвалью Фабиу
|1
|0.14
|Алмейда Андре IV
|1
|0.14
|Тавареш Нуну
|1
|0.14
|Томаш Тьягу
|1
|0.14
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.14
|Фернандес Франсиско
|1
|0.14
Карточки
Беларусь (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Португалия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
17%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
33%
5
26%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
17%
1
5%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
13%
7
28%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
20%
7
28%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
2
13%
2
8%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4
Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:2
Португалия (до 21 года)
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Греция (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 6:0 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1
Исландия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 11:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Германия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) - Италия (до 21 года) 5:3 Швейцария (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Англия (до 21 года) 2:0 Португалия (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:0 Португалия (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:1 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Гибралтар (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года) 4:1 Кипр (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:4 Норвегия (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 2:3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|7
|6
|1
|0
|25 - 1
|19
|2.
|Греция (до 21 года)
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|3.
|Беларусь (до 21 года)
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 7
|12
|4.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|5.
|Кипр (до 21 года)
|8
|2
|2
|4
|13 - 11
|8
|6.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|8
|0
|0
|8
|0 - 45
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|4
|3
|1
|0
|19 - 1
|10
|2.
|Греция (до 21 года)
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Беларусь (до 21 года)
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|4.
|Кипр (до 21 года)
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|5.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|4
|0
|0
|4
|0 - 18
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|3.
|Греция (до 21 года)
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Беларусь (до 21 года)
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|5.
|Кипр (до 21 года)
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|6.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|4
|0
|0
|4
|0 - 27
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
- — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года)
Исход игры
Беларусь (до 21 года)
0% (0)
Ничья
0% (0)
Португалия (до 21 года)
100% (1)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (1)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (1)
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