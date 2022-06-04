История личных встреч
Дания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|2
|0.4
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|William Boving
|1
|0.2
|Линдстрём Йеспер
|1 (1)
|0.2
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жумабек Абылайхан
|2
|0.33
|Самородов Максим
|1
|0.17
|Сейдахмет Еркебулан
|1 (1)
|0.17
Карточки
Дания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Казахстан (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Совет Саги
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дания (до 21 года)
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Турция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 5:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:3 Финляндия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 2:1 Дания (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:1
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 0:4 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Казахстан (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Черногория (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Фарерские острова (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:3 Украина (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 1:2
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия (до 21 года)
|7
|6
|1
|0
|14 - 2
|19
|2.
|Дания (до 21 года)
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Турция (до 21 года)
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|4.
|Шотландия (до 21 года)
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|5.
|Казахстан (до 21 года)
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия (до 21 года)
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Шотландия (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|3.
|Дания (до 21 года)
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Турция (до 21 года)
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|5.
|Казахстан (до 21 года)
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия (до 21 года)
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Дания (до 21 года)
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|3.
|Турция (до 21 года)
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Шотландия (до 21 года)
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Казахстан (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
- — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
Прогнозы на матч Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)
Исход игры
Дания (до 21 года)
99.1% (109)
Ничья
0.9% (1)
Казахстан (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (55)
Меньше
47.62% (50)
Обе команды забьют
Да
20% (21)
Нет
80% (84)
Популярный счёт
2:0 Дания (до 21 года)
40.9% (45)
3:0 Дания (до 21 года)
19.1% (21)
4:0 Дания (до 21 года)
10.9% (12)
2:1 Дания (до 21 года)
7.3% (8)
3:1 Дания (до 21 года)
7.3% (8)
1:0 Дания (до 21 года)
3.6% (4)
4:1 Дания (до 21 года)
3.6% (4)
5:0 Дания (до 21 года)
1.8% (2)
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