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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Дания (до 21 года)
 
Позже
Казахстан (до 21 года)
Прогнозы 111
Дания (до 21 года) 99.1% (110)
X 0.9% (1)
Казахстан (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания (до 21 года)
Ничья
Казахстан (до 21 года)
1.13
7.50
18.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 2 0.4
Дарами Мохаммед 1 0.2
William Boving 1 0.2
Линдстрём Йеспер 1 (1) 0.2
Казахстан (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жумабек Абылайхан 2 0.33
Самородов Максим 1 0.17
Сейдахмет Еркебулан 1 (1) 0.17

Карточки

Дания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казахстан (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Совет Саги 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дания (до 21 года)
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Турция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 5:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:3 Финляндия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 2:1 Дания (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:1
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 0:4 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Казахстан (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Черногория (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Фарерские острова (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:3 Украина (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Дания (до 21 года) 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Турция (до 21 года) 6 2 1 3 5 - 8 7
4. Шотландия (до 21 года) 6 1 2 3 5 - 9 5
5. Казахстан (до 21 года) 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Шотландия (до 21 года) 4 1 0 3 2 - 6 3
3. Дания (до 21 года) 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Турция (до 21 года) 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Казахстан (до 21 года) 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Дания (до 21 года) 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Турция (до 21 года) 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Шотландия (до 21 года) 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Казахстан (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча группы 9 отборочного турнира ЕВРО-2023 среди игроков до 21 года, в котором сыграют сборные Дании и Казахстана. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 111
Дания (до 21 года) 99.1% (110)
X 0.9% (1)
Казахстан (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дания (до 21 года)
Ничья
Казахстан (до 21 года)
1.13
7.50
18.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

Исход игры
Дания (до 21 года)
99.1% (109)
Ничья
0.9% (1)
Казахстан (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (55)
Меньше
47.62% (50)
Обе команды забьют
Да
20% (21)
Нет
80% (84)
Популярный счёт
2:0 Дания (до 21 года)
40.9% (45)
3:0 Дания (до 21 года)
19.1% (21)
4:0 Дания (до 21 года)
10.9% (12)
2:1 Дания (до 21 года)
7.3% (8)
3:1 Дания (до 21 года)
7.3% (8)
1:0 Дания (до 21 года)
3.6% (4)
4:1 Дания (до 21 года)
3.6% (4)
5:0 Дания (до 21 года)
1.8% (2)
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Казахстан (до 21 года)
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