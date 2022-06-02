Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года)

Турция (до 21 года) - Дания (до 21 года)

Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

07.09.2021

Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

03.09.2021

Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года)

1:1

31.05.2021

Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года)

2:2

31.03.2021

Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:0

28.03.2021

Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

17.11.2020

Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года)

1:1

13.10.2020

Дания (до 21 года) - Финляндия (до 21 года)

2:1

09.10.2020

Мальта (до 21 года) - Дания (до 21 года)

1:3

08.09.2020

Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

04.09.2020

Дания (до 21 года) - Украина (до 21 года)

1:1

19.11.2019

Дания (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

5:1

15.11.2019

Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года)

2:3

14.10.2019

Финляндия (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

10.10.2019

Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

2:1

10.09.2019

Дания (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

2:1