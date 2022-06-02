  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Дания (до 21 года)
 
Позже
Казахстан (до 21 года)
Прогнозы 3
Дания (до 21 года) 100% (3)
X 0% (0)
Казахстан (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дания (до 21 года)
Ничья
Казахстан (до 21 года)
1.08
9.20
27.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Дания (до 21 года)
Казахстан (до 21 года)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Дания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 2 0.4
Дарами Мохаммед 1 0.2
William Boving 1 0.2
Линдстрём Йеспер 1 (1) 0.2
Казахстан (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жумабек Абылайхан 2 0.33
Самородов Максим 1 0.17
Сейдахмет Еркебулан 1 (1) 0.17

Карточки

Дания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казахстан (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Совет Саги 0 1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
2
67%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дания (до 21 года)
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Дания (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:1 Турция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:0 Шотландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Греция (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 2:2 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) - Дания (до 21 года) 1:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 5:1 Украина (до 21 года) - Дания (до 21 года) 2:3 Финляндия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 2:1 Дания (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 2:1
Казахстан (до 21 года)
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Казахстан (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 2:2 Шотландия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Казахстан (до 21 года) - Турция (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0
Казахстан (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Казахстан (до 21 года) - Бельгия (до 21 года) 1:3 Болгария (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:1 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:3 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 1:4 Израиль (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 0:4 Северная Македония (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:1 Казахстан (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 1:2 Казахстан (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Черногория (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:2 Фарерские острова (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 1:3 Украина (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:0 Казахстан (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 1:2

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 7 6 1 0 14 - 2 19
2. Дания (до 21 года) 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Турция (до 21 года) 6 2 1 3 5 - 8 7
4. Шотландия (до 21 года) 6 1 2 3 5 - 9 5
5. Казахстан (до 21 года) 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Шотландия (до 21 года) 4 1 0 3 2 - 6 3
3. Дания (до 21 года) 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Турция (до 21 года) 3 0 1 2 2 - 6 1
5. Казахстан (до 21 года) 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия (до 21 года) 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Дания (до 21 года) 4 3 0 1 4 - 2 9
3. Турция (до 21 года) 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Шотландия (до 21 года) 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Казахстан (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 1 день 19 часов 56 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 3
    Дания (до 21 года) 100% (3)
    X 0% (0)
    Казахстан (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания (до 21 года)
    Ничья
    Казахстан (до 21 года)
    1.08
    9.20
    27.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Дания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года)

    Исход игры
    Дания (до 21 года)
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Казахстан (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Дания (до 21 года)
    Казахстан (до 21 года)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     