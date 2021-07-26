Польша: Экстракласса 2021-2022
Висла Краков
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Заглембе Любин
0:0
6' Не забитый пенальтиСтажиньски Филип
1:0
25' ПенальтиЙебоа Яв
28' Желтая карточкаСолер Ян
2:0
29' ГолКлимент Ян
36' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
40
Йебоа
Яв
32
Солер
Ян
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Хуги ДорНападающий
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
6'
0:0
25'
1:0
28'
29'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Климент Ян
|1
|1
|2.
|Йебоа Яв
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|1
|0
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия
Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст
Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Висла Краков
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заглембе Любин
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Висла Краков
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заглембе Любин
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гурник Ленчна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Висла Краков
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заглембе Любин
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
|2.
|Краковия
|Альварес Маркос
|1
|0
|0
|3.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|1
|0
|0
|4.
|Погонь Щецин
|Кухарчик Михал
|1
|0
|0
|5.
|Пяст
|Храпек Михал
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|2.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|3.
|Лех
|Саламон Бартош
|1
|0
|4.
|Брук-Бет Термалица
|Мешанович Мурис
|1
|0
|5.
|Ягеллония
|Пржикрыл Томаш
|1
|0