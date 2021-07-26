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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Стажиньски Филип
1:0
25' Пенальти
Йебоа Яв
28' Желтая карточка
Солер Ян
2:0
29' Гол
Климент Ян
36' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
45'+2
1
Лис
Матеуш
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
10
Жуков
Георгий
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
54
Piotr
Starzynski
9
Климент
Ян
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
4
Башкиров
Евгений
99
Lukasz
Lakomy
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
16
Ратайчик
Адам
13
Karol
Podlinski
Висла Краков
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климент Ян 1 1
2. Йебоа Яв 1 (1) 1
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 1 0

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Пяст 2:3 Висла Краков Висла Краков 1:2 Лех Легия 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Краковия
Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Варта Познань Висла Краков 1:2 Ракув Подбескидзе 2:0 Висла Краков Висла Краков 3:1 Сталь Мелец Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:0 Гурник Забже Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 1:1 Висла Краков Висла Краков 2:0 Ягеллония Висла Краков 3:4 Пяст Лех 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Легия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Краков 1:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Пяст
Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Экстракласса
Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Висла Краков 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Висла Краков 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Заглембе Любин 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Висла Краков 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Заглембе Любин 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гурник Ленчна 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Висла Краков 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Заглембе Любин 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ракув Иви Лопес 1 1 1
2. Краковия Альварес Маркос 1 0 0
3. Шлёнск Пих Роберт 1 0 0
4. Погонь Щецин Кухарчик Михал 1 0 0
5. Пяст Храпек Михал 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
2. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
3. Лех Саламон Бартош 1 0
4. Брук-Бет Термалица Мешанович Мурис 1 0
5. Ягеллония Пржикрыл Томаш 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Заглембе Любин
2.16
7.41
34.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Висла Краков 2:0 Заглембе Любин онлайн




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