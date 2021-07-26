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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
0:0
Перерыв

Стадион:
Сочи
0'
15' Желтая карточка
Каккоев Никита
Штрафной удар в исполнении Нобоа
25
Нигматуллин
Артур
34
Козлов
Алексей
22
Каккоев
Никита
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
91
Гогличидзе
Лео
37
Шарипов
Альберт
41
Сапета
Александр
78
Калинский
Николай
9
Галаджан
Артём
19
Балай
Беким
12
Заболотный
Николай
87
Прохин
Данила
5
Родригао
4
Барач
Матео
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
27
Заика
Кирилл
7
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Нижний Новгород
5-3-2
Сочи
3-4-2-1

Ход матча

15'
Каккоев Никита
 

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Каккоев Никита 1 0
Сочи
# Игрок      

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород
Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи
Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Нижний Новгород 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Нижний Новгород 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сочи 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Нижний Новгород 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
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Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Урал Бикфалви Эрик 1 0
4. Зенит Оздоев Магомед 1 0
5. Рубин Шатов Олег 1 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 45'
    Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Барач на правом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Галаджана. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Балай в борьбе с Прохиным за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение. Форвард "Нижнего Новгорода" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся, готов Беким продолжить матч. 
  • 42'
    Бурмистров выиграл борьбу за мяч у Гоцука в центре поля, но убежать на рандеву с Нигматуллиным Никита не смог, Масоэро успел подстраховать Гоцука и вернуть мяч своей команде. 
  • Угловой
    41'
    Нобоа с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Балай грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч в аут. 
  • 40'
    Терехов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от ноги Каккоева ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Калинский в борьбе за мяч с Маргасовым в центре поля совершил накладку, Павел Шадыханов решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки. 
  • 38'
    Гоцук из центра поля выполнил заброс на ход Козлову по правому флангу, Терехов оказался первым на мяче и головой выбил его в аут. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Нобоа выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Сочи" в борьбе за верховой мяч нарушили правила. 
  • 36'
    Прохин из глубины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Маргасову, Нигматуллин вовремя выбежал из ворот и выбил мяч в аут. 
  • 35'
    Гоцук уже с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Барач головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 34'
    Гоцук из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Балай в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • 33'
    Цаллагов в центре поля в борьбе с Балаем потерял мяч, но на счастье капитана "Сочи" игроки "Нижнего Новгорода" не смогли развить быструю контратаку. 
  • 32'
    Галаджан из глубины поля выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Балаю по центру, Родригао в итоге без особого труда перехватил мяч. 
  • 31'
    Нобоа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Нигматуллин грамотно сложился и намертво поймал его. 
  • 30'
    Нобоа решил разыграть стандарт с Цаллаговым, Ибрагим в свою очередь выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Воробьёв под давлением соперников не смог обострить ситуацию. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гогличидзе на правой половине поля нарушил правила против Бурмистрова. "Сочи" тщательно готовится к стандарту. 
  • 28'
    Прохин пробил по воротам с дальней дистанции, случился небольшой рикошет, но Нигматуллин не стал суетиться и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 27'
    Вернули игроки "Сочи" мяч под свой контроль, но пока команда Владимира Федотова совсем не спешит развивать свои атаки. 
  • 26'
    Каккоев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Терехов оттянулся назад и спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Бурмистров перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сапеты. 
  • 24'
    Воробьёв с левой половины поля выполнил неудачную передачу к правому углу вратарской на Бурмистрова, Нигматуллин без особого труда перехватил мяч. 
  • 23'
    С левого фланга Терехов выполнил подачу к линии вратарской, Нигматуллин в очередной раз грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Козлов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Сочи" нарушил правила против Терехова. 
  • 21'
    Игроки "Нижнего Новгорода" наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Нобоа со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Воробьёв в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Козлова. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Гоцук в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Бурмистрова. Игроки "Сочи" заработали неплохой стандарт. 
  • Штанга
    18'
    Нобоа со стандарта на исполнение пробил под правую девятку, Нигматуллин в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже партнёры по команде помогли своему голкиперу отбиться. 
  • Желтая карточка
    17'
    Фланговый защитник "Нижнего Новгорода" Никита Каккоев получил жёлтую карточку за грубую игру против Заики. 
  • 16'
    Бурмистров с правой половины поля пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 15'
    В среднем темпе у нас проходит игра, "Нижний Новгород" довольно плотно играет от обороны, команда Александра Кержакова конечно же не будет торопиться раскрываться в таком матче. 
  • 14'
    Калинский с левой половины поля выполнил неудачный перевод к правому углу штрафной площади, Барач за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Угловой
    13'
    Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, которую всё же выиграли игроки "Сочи". 
  • 12'
    Козлов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Галаджан пробил по воротам, мяч попал в Барача и улетел на угловой. 
  • 11'
    Нобоа с правого фланга выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Нигматуллин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 10'
    Бурмистров и Маргасов попытались что-то интересное придумать на правом фланге, но Гогличидзе у своей штрафной площади грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 9'
    Нигматуллин попал под прессинг Заики у линии вратарской, голкипер "Нижнего Новгорода" сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади, Родриграо в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Галаджан в центре поля огрел по ногам Барача. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Сапета с правого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Заболотный вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч. 
  • 5'
    С левого фланга последовала далеко не самая лучшая подача к линии вратарской "Нижнего Новгорода" от Заики, Нигматуллин немного размялся при игре на выходе. 
  • 4'
    Теперь уже Галаджан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Заболотный спокойно переместился и забрал его в руки. 
  • 3'
    Каккоев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи". 
  • 2'
    Бурмистров сразу же отправился прессинговать Гоцука к правому углу штрафной площади, мяч от игрока "Сочи" улетел в аут, но Никита обозначил, что "Нижнему Новгороду" будет непросто. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч между "Нижнем Новгородом", который вернулся в Премьер-лигу спустя долгое время и "Сочи", который уже успел успешно стартовать в квалификации Лиги конференций и показать, что команда Владимира Федотова находится в неплохой форме. 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Каккоев Никита получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Нижний Новгород 0:0 Сочи онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:0 Сочи

Исход игры
Нижний Новгород
6.8% (10)
Ничья
15% (22)
Сочи
78.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
65.73% (94)
Нет
34.27% (49)
Популярный счёт
1:2 Сочи
41.5% (61)
0:1 Сочи
21.1% (31)
1:1 Ничья
12.9% (19)
0:2 Сочи
8.2% (12)
2:1 Нижний Новгород
3.4% (5)
1:3 Сочи
3.4% (5)
1:0 Нижний Новгород
2% (3)
2:3 Сочи
1.4% (2)
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