Бурмистров выиграл борьбу за мяч у Гоцука в центре поля, но убежать на рандеву с Нигматуллиным Никита не смог, Масоэро успел подстраховать Гоцука и вернуть мяч своей команде.

Балай в борьбе с Прохиным за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение. Форвард "Нижнего Новгорода" немного полежал на газоне, но затем сам поднялся, готов Беким продолжить матч.

Барач на правом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Галаджана. "Нижний Новгород" тщательно готовится к стандарту.

Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой выбил мяч подальше от своих ворот.

41' Нобоа с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Балай грамотно отработал в обороне и головой выбил мяч в аут.

40' Терехов прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от ноги Каккоева ушёл на угловой.

39' Калинский в борьбе за мяч с Маргасовым в центре поля совершил накладку, Павел Шадыханов решил на этот раз обойтись без жёлтой карточки.

38' Гоцук из центра поля выполнил заброс на ход Козлову по правому флангу, Терехов оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

37' Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Нобоа выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Сочи" в борьбе за верховой мяч нарушили правила.

36' Прохин из глубины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Маргасову, Нигматуллин вовремя выбежал из ворот и выбил мяч в аут.

35' Гоцук уже с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Барач головой выбил мяч подальше от своих ворот.

34' Гоцук из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Балай в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

33' Цаллагов в центре поля в борьбе с Балаем потерял мяч, но на счастье капитана "Сочи" игроки "Нижнего Новгорода" не смогли развить быструю контратаку.

32' Галаджан из глубины поля выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Балаю по центру, Родригао в итоге без особого труда перехватил мяч.

31' Нобоа с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воробьёв головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Нигматуллин грамотно сложился и намертво поймал его.

30' Нобоа решил разыграть стандарт с Цаллаговым, Ибрагим в свою очередь выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Воробьёв под давлением соперников не смог обострить ситуацию.

29' Гогличидзе на правой половине поля нарушил правила против Бурмистрова. "Сочи" тщательно готовится к стандарту.

28' Прохин пробил по воротам с дальней дистанции, случился небольшой рикошет, но Нигматуллин не стал суетиться и спокойно забрал мяч в руки.

27' Вернули игроки "Сочи" мяч под свой контроль, но пока команда Владимира Федотова совсем не спешит развивать свои атаки.

26' Каккоев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Терехов оттянулся назад и спокойно перехватил мяч.

25' Бурмистров перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Сапеты.

24' Воробьёв с левой половины поля выполнил неудачную передачу к правому углу вратарской на Бурмистрова, Нигматуллин без особого труда перехватил мяч.

23' С левого фланга Терехов выполнил подачу к линии вратарской, Нигматуллин в очередной раз грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

22' Козлов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Сочи" нарушил правила против Терехова.

21' Игроки "Нижнего Новгорода" наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им пройти довольно трудно.

20' Нобоа со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Воробьёв в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Козлова.

19' Гоцук в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Бурмистрова. Игроки "Сочи" заработали неплохой стандарт.

18' Нобоа со стандарта на исполнение пробил под правую девятку, Нигматуллин в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже партнёры по команде помогли своему голкиперу отбиться.

17' Фланговый защитник "Нижнего Новгорода" Никита Каккоев получил жёлтую карточку за грубую игру против Заики.

16' Бурмистров с правой половины поля пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

15' В среднем темпе у нас проходит игра, "Нижний Новгород" довольно плотно играет от обороны, команда Александра Кержакова конечно же не будет торопиться раскрываться в таком матче.

14' Калинский с левой половины поля выполнил неудачный перевод к правому углу штрафной площади, Барач за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

13' Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, которую всё же выиграли игроки "Сочи".

12' Козлов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Галаджан пробил по воротам, мяч попал в Барача и улетел на угловой.

11' Нобоа с правого фланга выполнил неплохую подачу к линии вратарской, Нигматуллин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

10' Бурмистров и Маргасов попытались что-то интересное придумать на правом фланге, но Гогличидзе у своей штрафной площади грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

9' Нигматуллин попал под прессинг Заики у линии вратарской, голкипер "Нижнего Новгорода" сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг.

8' Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Нобоа выполнил подачу в центр штрафной площади, Родриграо в борьбе с соперниками не смог головой пробить по воротам.

7' Галаджан в центре поля огрел по ногам Барача. Игроки "Сочи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Сапета с правого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Заболотный вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч.

5' С левого фланга последовала далеко не самая лучшая подача к линии вратарской "Нижнего Новгорода" от Заики, Нигматуллин немного размялся при игре на выходе.

4' Теперь уже Галаджан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Заболотный спокойно переместился и забрал его в руки.

3' Каккоев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сочи".

2' Бурмистров сразу же отправился прессинговать Гоцука к правому углу штрафной площади, мяч от игрока "Сочи" улетел в аут, но Никита обозначил, что "Нижнему Новгороду" будет непросто.