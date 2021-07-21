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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Сочи

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород
Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Нижний Новгород
Сочи Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сочи 3:0 Кешля Рубин 1:3 Сочи Химки 2:3 Сочи Спартак Москва 4:0 Сочи
Сочи 1:2 ПФК Кубань Сочи 2:3 Краснодар-2 Химки 0:0 Сочи Сочи 2:1 Ротор Краснодар 1:3 Сочи Уфа 2:3 Сочи Сочи 2:1 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Зенит Сочи 1:3 Локомотив Москва Рубин 1:0 Сочи Сочи 5:0 Тамбов Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи Динамо Москва 2:4 Сочи

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Урал Бикфалви Эрик 1 0
4. Зенит Оздоев Магомед 1 0
5. Рубин Шатов Олег 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2021, осталось 11 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 124
    Нижний Новгород 6.5% (8)
    X 15.3% (19)
    Сочи 78.2% (97)
    0
    выиграет Сочи
    Сочи приходится играть на два фронта, но задел в Европе есть, а соперник по чемпионату проходим. Риск... Ещё
    Трунов Андрей #
    -1
    выиграет Сочи, со счетом 0:2
    Сочи не слабая команда, слаженая, а нн новичок
    maximov.paveldoctor #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Сочи
    4.29
    3.50
    2.10
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Сочи

    Исход игры
    Нижний Новгород
    6.5% (8)
    Ничья
    15.3% (19)
    Сочи
    78.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    42.7% (53)
    0:1 Сочи
    21% (26)
    1:1 Ничья
    13.7% (17)
    0:2 Сочи
    6.5% (8)
    2:1 Нижний Новгород
    4% (5)
    1:3 Сочи
    4% (5)
    1:0 Нижний Новгород
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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