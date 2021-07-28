Лига чемпионов 2021-2022
Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: МСХ Арена
Селтик
21' Желтая карточкаУэлш Стивен
0:1
48' ГолМакгрегор Каллум
53' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
35
Шарлес
29
Паулиньо
VI
11
Мабиль
Авер
29
Бэйн
Скотт
57
Уэлш
Стивен
47
Маррей
Дейн
12
Соро
Исмаила
11
Абада
Лиэль
22
Эдуар
Одсонн
17
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
-
54 Фрауло ОскарПолузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
17 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Дуган РоссВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
48'
0:1
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгрегор Каллум
|1
|0.5
|2.
|Абада Лиэль
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|1
|2.
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|3.
|Бо Энриксен
|1
|0
|4.
|Нвадике Рафаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Битон Нир
|1
|1
|2.
|Уэлш Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Селтик
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц
Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Селтик Последние 20 матчей: +9 =6 -5Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик
Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Сент-Джонстон 1:2 Селтик Сент-Миррен 0:4 Селтик
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|2
|2.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
|3.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|0
|1
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Захави Эран
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|2.
|Шкендия
|Кривак Ян
|2
|1
|3.
|Линкольн
|Бритто Итан
|3
|0
|4.
|Селтик
|Битон Нир
|1
|1
|5.
|Будё-Глимт
|Конрадсен Мортен
|1
|1
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:1 Селтик
Исход игры
Митьюлланд
36.8% (50)
Ничья
22.8% (31)
Селтик
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (69)
Меньше
48.51% (65)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:2 Селтик
25.7% (35)
2:1 Митьюлланд
22.1% (30)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Митьюлланд
11.8% (16)
0:1 Селтик
6.6% (9)
0:2 Селтик
5.1% (7)
1:3 Селтик
2.2% (3)
2:0 Митьюлланд
1.5% (2)
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