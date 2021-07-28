Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Селтик
0'
21' Желтая карточка
Уэлш Стивен
0:1
48' Гол
Макгрегор Каллум
53' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
55'
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
11
Мабиль
Авер
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
29
Бэйн
Скотт
56
Ралстон
Энтони
57
Уэлш
Стивен
47
Маррей
Дейн
3
Тэйлор
Грэг
14
Тернбулл
Дэвид
12
Соро
Исмаила
42
Макгрегор
Каллум
11
Абада
Лиэль
22
Эдуар
Одсонн
17
Кристи
Райан
Митьюлланд
3-4-3
Селтик
4-3-3

Ход матча

21'
 
Уэлш Стивен
48'
0:1
Макгрегор Каллум
53'
Феррейра Эвандер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феррейра Эвандер 1 0.5
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгрегор Каллум 1 0.5
2. Абада Лиэль 1 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Дрейер Андерс 1 1
2. Далсгор Хенрик 1 0
3. Бо Энриксен 1 0
4. Нвадике Рафаэль 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Битон Нир 1 1
2. Уэлш Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 100% (1) 0
 Селтик 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц
Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Селтик Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик
Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Сент-Джонстон 1:2 Селтик Сент-Миррен 0:4 Селтик

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик 1:1 Митьюлланд Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. Будё-Глимт Конрадсен Мортен 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Митьюлланд 36.8% (50)
X 22.8% (31)
Селтик 40.4% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Селтик
3.16
3.31
3.06
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Митьюлланд 0:1 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 0:1 Селтик

Исход игры
Митьюлланд
36.8% (50)
Ничья
22.8% (31)
Селтик
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (69)
Меньше
48.51% (65)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:2 Селтик
25.7% (35)
2:1 Митьюлланд
22.1% (30)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Митьюлланд
11.8% (16)
0:1 Селтик
6.6% (9)
0:2 Селтик
5.1% (7)
1:3 Селтик
2.2% (3)
2:0 Митьюлланд
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 