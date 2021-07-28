Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Тернбулл Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Селтик выполняет удар от ворот.

43' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

43' Эдуар Одсонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Паулиньо VI навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Опасность предотвращена - Шарлес из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

40' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Селтик выполняет удар от ворот.

38' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

35' Абада Лиэль из команды Селтик навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Селтик выполняет удар от ворот.

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

33' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Маррей Дейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Кристи Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Тэйлор Грэг из команды Селтик направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Juninho выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бэйн Скотт взял и забрал мяч на выходе

22' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Уэлш Стивен получил желтую карточку от судьи

21' Juninho выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Кристи Райан из команды Селтик направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

16' Макгрегор Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Тернбулл Дэвид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Juninho выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Паулиньо VI из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

6' ШАНС! Эдуар Одсонн нанес удар с лета, но не попал по воротам!

5' Хороший удар издали нанес Тэйлор Грэг , но отличный сейв сделал Йонас Лессль. Угловой.

5' Опасность предотвращена - Juninho из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно

4' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Шарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Селтик начинает с центра поля