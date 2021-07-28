Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Г О О О О Л - Raphael Nwadike забивает с правой ноги!

Как он промахнулся? Виктор Линд имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Должен был быть гол! Виктор Линд имел отличный шанс, но Скотт Бейн не дал голу состоятся!

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все. Прозвучал финальный свисток

Второй тайм

94' Селтик выполняет удар от ворот.

94' Систо Пионе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Селтик

93' ШАНС! Виктор Линд нанес удар с лета, но не попал по воротам!

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Отличные скиллы показывает Систо Пионе , обводя своих соперников

90' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 4000 болельщиков

89' Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

88' Лоссль Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

85' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Форрест Джеймс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Митьюлланд

81' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Raphael Nwadike нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Мабиль Авер имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

78' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Тэйлор Грэг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Далсгор Хенрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Макгрегор Каллум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Селтик выполняет удар от ворот.

71' Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

71' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Маррей Дейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Брумадо Жуниор получил желтую карточку от судьи

69' Juninho выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Митьюлланд

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Отличные скиллы показывает Форрест Джеймс , обводя своих соперников

66' Отличные скиллы показывает Форрест Джеймс , обводя своих соперников

65' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Бэйн Скотт взял и забрал мяч на выходе

64' Паулиньо VI из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

64' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

61' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

61' Как он промахнулся? Форрест Джеймс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Удар от ворот произведет Селтик

60' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Уэлш Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Raphael Nwadike из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

59' Тактическая замена. Шарлес уходит с поля и его заменяет Raphael Nwadike

58' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Шарлес из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

56' Juninho выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Соро Исмаила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

55' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Соро Исмаила получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Соро Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Судья подбегает и показывает Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.

52' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Тернбулл Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Селтик выполняет удар от ворот.

51' Мабиль Авер из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

50' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Макгрегор Каллум левой ногой классно пробил с лета.

48' Плохо сыграл Juninho - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.