Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Митьюлланд
2:1
Итог доп. времени

Стадион: Зрители: 4000
Селтик
0'
21' Желтая карточка
Уэлш Стивен
0:1
48' Гол
Макгрегор Каллум
53' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
1:1
61' Гол
Мабиль Авер
70' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
76' Желтая карточка
Соро Исмаила
93' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
2:1
94' Гол
Нвадике Рафаэль
108' Желтая карточка
Айети Альбиан
115' Желтая карточка
Систо Пионе
120'
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
35
Шарлес
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
11
Мабиль
Авер
74
Брумадо
Жуниор
7
Систо
Пионе
29
Бэйн
Скотт
56
Ралстон
Энтони
57
Уэлш
Стивен
47
Маррей
Дейн
3
Тэйлор
Грэг
14
Тернбулл
Дэвид
12
Соро
Исмаила
42
Макгрегор
Каллум
11
Абада
Лиэль
22
Эдуар
Одсонн
17
Кристи
Райан
Митьюлланд
3-4-3
Селтик
4-3-3

Ход матча

21'
 
Уэлш Стивен
48'
0:1
Макгрегор Каллум
53'
Феррейра Эвандер
 
59'
 
Форрест Джеймс
Абада Лиэль
59'
Нвадике Рафаэль
Шарлес
 
61'
Мабиль Авер
(Систо Пионе)
1:1
70'
Брумадо Жуниор
 
76'
 
Соро Исмаила
77'
Хансен Мадс
Брумадо Жуниор
 
89'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
89'
Линн Виктор
Мабиль Авер
 
93'
 
Эдуар Одсонн
94'
Нвадике Рафаэль
(Хансен Мадс)
2:1
98'
 
Рогич Томас
Соро Исмаила
106'
 
Монтгомери Адам
Тэйлор Грэг
106'
 
Айети Альбиан
Тернбулл Дэвид
106'
Коолс Дион
Андерссон Йоэль
 
108'
 
Айети Альбиан
113'
Николаесен Расмус
Jose Ferreira
 
115'
Систо Пионе
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мабиль Авер 1 0.5
2. Феррейра Эвандер 1 0.5
3. Нвадике Рафаэль 1 0.5
4. Хансен Мадс 0 0
5. Систо Пионе 0 0
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгрегор Каллум 1 0.5
2. Абада Лиэль 1 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Дрейер Андерс 1 1
2. Далсгор Хенрик 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Феррейра Эвандер 1 0
5. Бо Энриксен 1 0
6. Брумадо Жуниор 1 0
7. Нвадике Рафаэль 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Битон Нир 1 1
2. Айети Альбиан 1 0
3. Эдуар Одсонн 1 0
4. Соро Исмаила 1 0
5. Уэлш Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Митьюлланд 0 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Селтик 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ольборг 0:1 Митьюлланд Селтик 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Оденсе Митьюлланд 2:1 Сигма Оломоуц
Лех 3:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Орхус Копенгаген 4:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:1 Раннерс Брондбю 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 3:0 Нордшелланн Нордшелланн 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Раннерс 0:0 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Орхус 1:4 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Митьюлланд 1:0 Брондбю Митьюлланд 5:0 Вайле Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Селтик Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик
Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик Абердин 1:1 Селтик Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Селтик 6:0 Ливингстон Селтик 3:0 Фолкерк Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Сент-Джонстон 1:2 Селтик Сент-Миррен 0:4 Селтик

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик 1:1 Митьюлланд Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 2
2. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
3. ХИК Риски Роопе 4 0 1
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 0
5. ПСВ Захави Эран 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фола Им Томас 2 1
2. Шкендия Кривак Ян 2 1
3. Линкольн Бритто Итан 3 0
4. Селтик Битон Нир 1 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Митьюлланд 36.8% (50)
X 22.8% (31)
Селтик 40.4% (55)
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Где смотреть матч Митьюлланд 2:1 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Митьюлланд 2:1 Селтик

Исход игры
Митьюлланд
36.8% (50)
Ничья
22.8% (31)
Селтик
40.4% (55)
Тотал 2.5
Больше
51.49% (69)
Меньше
48.51% (65)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:2 Селтик
25.7% (35)
2:1 Митьюлланд
22.1% (30)
1:1 Ничья
22.1% (30)
1:0 Митьюлланд
11.8% (16)
0:1 Селтик
6.6% (9)
0:2 Селтик
5.1% (7)
1:3 Селтик
2.2% (3)
2:0 Митьюлланд
1.5% (2)
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