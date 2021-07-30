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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Спартак Москва
0'
47' Желтая карточка
Горшков Юрий
53' Желтая карточка
Мозес Виктор
57'
Умяров попадает в штангу
Конфликт Зиньковского и Ломаева
Голевой момент Соболева
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
4
Солдатенков
Александр
47
Божин
Сергей
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
21
Иванисеня
Дмитрий
6
Якуба
Денис
17
Зиньковский
Антон
10
Сарвели
Владислав
33
Сергеев
Иван
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
47
Зобнин
Роман
18
Умяров
Наиль
10
Бакаев
Зелимхан
22
Игнатов
Михаил
8
Мозес
Виктор
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Крылья Советов
4-4-2
Спартак Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарвели Владислав 1 0.5
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 1 0
2. Горшков Юрий 1 0
3. Пруцев Данил 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Мирзов Резиуан 1 0
2. Жиго Самуэль 1 0
3. Рассказов Николай 1 0
4. Соболев Александр Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 100% (1) 0 0
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923
Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи
Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Спартак Москва: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:3 Спартак Москва Кубок Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 3:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Арсенал Тула 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин 3:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Крылья Советов 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Тула 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Рубин 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула 0:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Рубин Деспотович Джордже 1 1 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
5. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Второй тайм
  • Видеоповтор
    56'
    Решил главный арбитр всё же посоветоваться со своими помощниками через миниатюрную рацию - они подтвердили, что гол засчитывать нельзя.
  • Офсайд
    55'
    Шикарный гол забил Бакаев, но оказался экс-хавбек тульского "Арсенала" в офсайде -  к слову, и автор "голевой" передачи Игнатов был в положении "вне игры".
  • 54'
    Сарвели продлил атаку через активного Ежова, который на дальней штанге не смог замкнуть неплохой прострел! Максименко был готов.
  • 53'
    А, вот оно что - бывший игрок "Ливерпуля" и "Челси" наступил на ногу Божину. К счастью, не потребовалась Сергею помощь медиков.
  • Желтая карточка
    52'
    Мозес получил жёлтую карточку за фол в атаке - страдает на газоне Божин, и пока неясно, что конкретно приключилось с Сергеем.
  • 51'
    Сегодняшний матч своим присутствием почтил новый ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко.
  • 50'
    Ломаев, невзирая на прессинг Игнатова, спокойно выбил мяч на Божина - Михаил сегодня проделывает большой объём черновой работы.
  • 49'
    "Спартак" строит атаку через Айртона - бразилец перевёл снаряд в сторону Мозеса, африканец выполнил смещение и был встречен Зеффаном.
  • Опасный момент
    48'
    Ух, горячо! Бакаев по воздуху пробросил мяч до Соболева, который пробил с правой ноги - снаряд прошёл рядом с левой штангой.
  • Желтая карточка
    47'
    Горшков получил жёлтую карточку за снос Бакаева возле штрафной площади. До ворот примерно 8 метров, бить будет сам пострадавший.
  • 46'
    Как я понимаю, нет замен в составе "Спартака" и "Крыльев" - Осинькин и Витория сделали ставку на тех же исполнителей, что и в первом тайме.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего занятного не произошло за эти 60 секунд. Матч смотрится, и мы вернёмся через 15 минут с надеждой на голы.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 1 минуту к первому тайму.
  • 44'
    Мозес прицельно навешивал на дальнюю штангу, однако Соболев не добрался до мяча. А в штрафной площади "Крыльев" едва драка не случилась - Ломаев пошёл на Зиньковского!
  • Офсайд
    43'
    Сарвели оказался в офсайде - Владислав проиграл несколько сантиметров последнему защитнику "Спартака", коим был Жиго.
  • Опасный момент
    42'
    И снова "Спартак" доминирует! Рассказов зарядил с левой ноги по катящемуся мячу с 15 метров, и снаряд прошёл рядом со штангой.
  • Опасный момент
    41'
    Опасно! Соболев с небольшого разворота головой пробил после очередного навеса Бакаева, но мяч коснулся волос Зеффана.
  • 40'
    "Спартак" контролирует мяч возле штрафной площади Ломаева - следует навес на Соболева от Бакаева, но Солдатенков головой сыграл на 5 баллов.
  • 39'
    Зиньковский пробросил мяч на Зеффана, оказавшегося в зоне центрального нападающего, но алжирец не исхитрился пробить - Жиго был безупречен.
  • Опасный момент
    38'
    Мозес приблизился к лицевой линии и покатил назад в сторону Соболева, который в окружении трёх защитников пробил по воротам!
  • 37'
    По ударам статистика практически равная - 4 против 5 в пользу "Спартака". Но новичок РПЛ бьётся на равных с одним из претендентов на медали.
  • 36'
    Ударная пятиминутка закончилась, но "Спартак" не сбавляет обороты. Мозес из центра поля подключил Рассказова, и Николай отправил мяч на Соболева.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Рассказов, словно скорый поезд, влетел в штрафную с угла и акцентированным ударом едва не сотряс перекладину!
  • Опасный момент
    34'
    Ну и ну! Зиньковский, застыв в зоне 11-метровой отметки, мощно зарядил с левой ноги - мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги!
  • Опасный момент
    33'
    СОБОЛЕВ! Александр, оказавшись в нескольких метрах от вратарской площади, хитро пробил в угол, но мяч коснулся Горшкова!
  • Опасный момент
    32'
    Ещё момент! Теперь уже Соболев сам организовал себе шанс - вырвался 1 на 1 практически Александр и зарядил рядом с правой штангой!
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! Айртон сместился к штрафной площади и нанёс мощный удар с левой ноги - Ломаев приземлился на газон, но не спас бы "Крылья".
  • 30'
    Любопытной статистикой поделюсь с вами, дорогие читатели. По выигранным единоборствам (как понизу, так и на "втором этаже") ведёт "Спартак" - 19 против 10.
  • Угловой
    29'
    Последовала навесная передача в сторону Сергеева, который легонько боднул мяч головой - Максименко во второй фазе атаки зафиксировал "круглого".
  • 28'
    Ежов до последнего бился с Айртоном около лицевой линии и заработал угловой, пробив пяткой в ногу бразильского защитника.
  • 27'
    Мозес пытался принять снаряд на грани офсайда, и нигерийцу удалось избежать положения "вне игры", однако из-под него снаряд вынес Божин.
  • Замена
    26'
    Да, состоялась замена в составе "Крыльев" - Пруцев вошёл в тактические планы Осинькина вместо Якубы.
  • 25'
    К сожалению, в сопровождении медицинской бригады покидает поле хавбек самарского клуба. На бровке активно разминается резервист "Крыльев".
  • Травма, повреждение
    24'
    Снова Якуба на газоне сидит, но теперь уже по вине повреждения. Не может россиянин подняться, и медики вышли к нему.
  • Фол, нарушение
    23'
    В центральном круге на газон завалился Якуба, которого в грудь толкнул едва заметно Зобнин. Хавбек "Крыльев" тут же взывал к арбитру.
  • 22'
    "Спартак" прижал "Крылья" к своим воротам - на половине поля "красно-белых" только Сергеев и Сарвели. Даже Зиньковский отошёл чуть глубже.
  • Угловой
    21'
    После углового снаряд отскочил к Айртону, дежурившему на подборе, и бразилец с левой ноги зарядил на трибуны самарского стадиона.
  • 20'
    Айртон принял мяч в свободной зоне и, невзирая на прессинг двух соперников, выдал неплохой прострел. Зеффан в подкате вынес мяч!
  • 19'
    Зобнин пытался вывести на ударную позицию Бакаева, однако на опережение ловко сыграл Божин. "Спартаку" придётся снова взламывать оборону хозяев.
  • 18'
    Зеффан, не найдя адресата для продолжения атаки, сыграл через Ломаева. Алжирца обожают в Самаре - он не бросил клуб после вылета из РПЛ.
  • 17'
    "Спартак" начал атаку через Айртона, который мощно перевёл мяч на противоположную бровку - Игнатов не выиграл единоборство у Зеффана.
  • 16'
    Бакаев чуть ошибся при передаче - россиянин, выставляя ногу, едва не совершил обрез. Благо, что Айртон подстраховал его.
  • 15'
    В резерве "Крыльев Советов" сегодня пребывает Онугха - Герман после датского отрезка карьеры настроен рвать и метать в родной России.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! Сергеев разрезающей передачей вывел практически 1 на 1 Сарвели, который вылетел на оперативный простор и пробил мимо штанги!
  • 13'
    Зеффан неправильно ввёл мяч в игру, и судья попросил его перекинуть. Мяч дошёл до Максименко, и началась новая затяжная атака "красно-белых",
  • 12'
    Из-за боковой вбрасывает Зеффан, а на трибунах доносится традиционный футбольный заряд со словами "русские, вперёд". Перекличка секторов началась, и это здорово!
  • 11'
    Соболев с линии штрафной развернулся и доставил снаряд во вратарскую, но там был чрезвычайно хорош Божин, сыгравший головой.
  • 10'
    "Спартак" начал потихоньку давить - Бакаев скинул мяч на Рассказова, и бывший игрок тульского "Арсенала" выполнил безадресный навес.
  • Опасный момент
    9'
    Два раза могли футболисты "Крыльев" классно пробить из пределов штрафной площади - удар Якубы был заблокирован Жиго, а затем Зиньковский выстрелил в небеса.
  • Угловой
    8'
    Сергеев не справился с Джикией в воздушном пространстве - Георгий без труда нейтрализовал Ивана на "втором этаже".
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! Вот и Сергеев в деле! Лучший бомбардир ФНЛ в истории сблизился со штрафной и мощно с подкруткой зарядил с правой ноги - будет угловой.
  • 6'
    "Крылья Советов" не смогли заработать угловой - Бакаев поборолся за мяч возле лицевой линии с Сарвели, и теперь "крылышки" вбросят аут.
  • 5'
    Сарвели в штрафной площади Максименко прошёл мимо Джикии, однако в последний момент "Спартак" подстраховал Айртон.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сарвели очутился на газоне - россиянин с итальянской фамилией получил по ногам от Рассказова в 5 метрах от боковой линии.
  • 3'
    Не смог Соболев нанести акцентированный удар по воротам - Бакаев набросил снаряд специально в сторону Александра, оторвавшегося от Солдатенкова.
  • Фол, нарушение
    2'
    Зобнин и Иванисеня столкнулись головами в нескольких метрах от центрального круга. Бакаев будет навешивать со штрафной точки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Якуба Денис уходит с поля. Пруцев Данил выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Спартак Москва

Исход игры
Крылья Советов
6.3% (10)
Ничья
7.6% (12)
Спартак Москва
86.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.03% (103)
Меньше
33.97% (53)
Обе команды забьют
Да
68.59% (107)
Нет
31.41% (49)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
44.3% (70)
0:2 Спартак Москва
16.5% (26)
1:3 Спартак Москва
12.7% (20)
0:1 Спартак Москва
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:1 Крылья Советов
3.2% (5)
1:0 Крылья Советов
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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