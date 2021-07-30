А, вот оно что - бывший игрок "Ливерпуля" и "Челси" наступил на ногу Божину. К счастью, не потребовалась Сергею помощь медиков.

Сарвели продлил атаку через активного Ежова, который на дальней штанге не смог замкнуть неплохой прострел! Максименко был готов.

Шикарный гол забил Бакаев, но оказался экс-хавбек тульского "Арсенала" в офсайде - к слову, и автор "голевой" передачи Игнатов был в положении "вне игры".

Решил главный арбитр всё же посоветоваться со своими помощниками через миниатюрную рацию - они подтвердили, что гол засчитывать нельзя.

Как я понимаю, нет замен в составе "Спартака" и "Крыльев" - Осинькин и Витория сделали ставку на тех же исполнителей, что и в первом тайме.

Горшков получил жёлтую карточку за снос Бакаева возле штрафной площади. До ворот примерно 8 метров, бить будет сам пострадавший.

Ух, горячо! Бакаев по воздуху пробросил мяч до Соболева, который пробил с правой ноги - снаряд прошёл рядом с левой штангой.

"Спартак" строит атаку через Айртона - бразилец перевёл снаряд в сторону Мозеса, африканец выполнил смещение и был встречен Зеффаном.

Ломаев, невзирая на прессинг Игнатова, спокойно выбил мяч на Божина - Михаил сегодня проделывает большой объём черновой работы.

Мозес получил жёлтую карточку за фол в атаке - страдает на газоне Божин, и пока неясно, что конкретно приключилось с Сергеем.

Первый тайм

— Ничего занятного не произошло за эти 60 секунд. Матч смотрится, и мы вернёмся через 15 минут с надеждой на голы.

45' Главный арбитр добавил 1 минуту к первому тайму.

44' Мозес прицельно навешивал на дальнюю штангу, однако Соболев не добрался до мяча. А в штрафной площади "Крыльев" едва драка не случилась - Ломаев пошёл на Зиньковского!

43' Сарвели оказался в офсайде - Владислав проиграл несколько сантиметров последнему защитнику "Спартака", коим был Жиго.

42' И снова "Спартак" доминирует! Рассказов зарядил с левой ноги по катящемуся мячу с 15 метров, и снаряд прошёл рядом со штангой.

41' Опасно! Соболев с небольшого разворота головой пробил после очередного навеса Бакаева, но мяч коснулся волос Зеффана.

40' "Спартак" контролирует мяч возле штрафной площади Ломаева - следует навес на Соболева от Бакаева, но Солдатенков головой сыграл на 5 баллов.

39' Зиньковский пробросил мяч на Зеффана, оказавшегося в зоне центрального нападающего, но алжирец не исхитрился пробить - Жиго был безупречен.

38' Мозес приблизился к лицевой линии и покатил назад в сторону Соболева, который в окружении трёх защитников пробил по воротам!

37' По ударам статистика практически равная - 4 против 5 в пользу "Спартака". Но новичок РПЛ бьётся на равных с одним из претендентов на медали.

36' Ударная пятиминутка закончилась, но "Спартак" не сбавляет обороты. Мозес из центра поля подключил Рассказова, и Николай отправил мяч на Соболева.

35' ОПАСНО! Рассказов, словно скорый поезд, влетел в штрафную с угла и акцентированным ударом едва не сотряс перекладину!

34' Ну и ну! Зиньковский, застыв в зоне 11-метровой отметки, мощно зарядил с левой ноги - мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги!

33' СОБОЛЕВ! Александр, оказавшись в нескольких метрах от вратарской площади, хитро пробил в угол, но мяч коснулся Горшкова!

32' Ещё момент! Теперь уже Соболев сам организовал себе шанс - вырвался 1 на 1 практически Александр и зарядил рядом с правой штангой!

31' ОПАСНО! Айртон сместился к штрафной площади и нанёс мощный удар с левой ноги - Ломаев приземлился на газон, но не спас бы "Крылья".

30' Любопытной статистикой поделюсь с вами, дорогие читатели. По выигранным единоборствам (как понизу, так и на "втором этаже") ведёт "Спартак" - 19 против 10.

29' Последовала навесная передача в сторону Сергеева, который легонько боднул мяч головой - Максименко во второй фазе атаки зафиксировал "круглого".

28' Ежов до последнего бился с Айртоном около лицевой линии и заработал угловой, пробив пяткой в ногу бразильского защитника.

27' Мозес пытался принять снаряд на грани офсайда, и нигерийцу удалось избежать положения "вне игры", однако из-под него снаряд вынес Божин.

26' Да, состоялась замена в составе "Крыльев" - Пруцев вошёл в тактические планы Осинькина вместо Якубы.

25' К сожалению, в сопровождении медицинской бригады покидает поле хавбек самарского клуба. На бровке активно разминается резервист "Крыльев".

24' Снова Якуба на газоне сидит, но теперь уже по вине повреждения. Не может россиянин подняться, и медики вышли к нему.

23' В центральном круге на газон завалился Якуба, которого в грудь толкнул едва заметно Зобнин. Хавбек "Крыльев" тут же взывал к арбитру.

22' "Спартак" прижал "Крылья" к своим воротам - на половине поля "красно-белых" только Сергеев и Сарвели. Даже Зиньковский отошёл чуть глубже.

21' После углового снаряд отскочил к Айртону, дежурившему на подборе, и бразилец с левой ноги зарядил на трибуны самарского стадиона.

20' Айртон принял мяч в свободной зоне и, невзирая на прессинг двух соперников, выдал неплохой прострел. Зеффан в подкате вынес мяч!

19' Зобнин пытался вывести на ударную позицию Бакаева, однако на опережение ловко сыграл Божин. "Спартаку" придётся снова взламывать оборону хозяев.

18' Зеффан, не найдя адресата для продолжения атаки, сыграл через Ломаева. Алжирца обожают в Самаре - он не бросил клуб после вылета из РПЛ.

17' "Спартак" начал атаку через Айртона, который мощно перевёл мяч на противоположную бровку - Игнатов не выиграл единоборство у Зеффана.

16' Бакаев чуть ошибся при передаче - россиянин, выставляя ногу, едва не совершил обрез. Благо, что Айртон подстраховал его.

15' В резерве "Крыльев Советов" сегодня пребывает Онугха - Герман после датского отрезка карьеры настроен рвать и метать в родной России.

14' ОПАСНО! Сергеев разрезающей передачей вывел практически 1 на 1 Сарвели, который вылетел на оперативный простор и пробил мимо штанги!

13' Зеффан неправильно ввёл мяч в игру, и судья попросил его перекинуть. Мяч дошёл до Максименко, и началась новая затяжная атака "красно-белых",

12' Из-за боковой вбрасывает Зеффан, а на трибунах доносится традиционный футбольный заряд со словами "русские, вперёд". Перекличка секторов началась, и это здорово!

11' Соболев с линии штрафной развернулся и доставил снаряд во вратарскую, но там был чрезвычайно хорош Божин, сыгравший головой.

10' "Спартак" начал потихоньку давить - Бакаев скинул мяч на Рассказова, и бывший игрок тульского "Арсенала" выполнил безадресный навес.

9' Два раза могли футболисты "Крыльев" классно пробить из пределов штрафной площади - удар Якубы был заблокирован Жиго, а затем Зиньковский выстрелил в небеса.

8' Сергеев не справился с Джикией в воздушном пространстве - Георгий без труда нейтрализовал Ивана на "втором этаже".

7' Опасно! Вот и Сергеев в деле! Лучший бомбардир ФНЛ в истории сблизился со штрафной и мощно с подкруткой зарядил с правой ноги - будет угловой.

6' "Крылья Советов" не смогли заработать угловой - Бакаев поборолся за мяч возле лицевой линии с Сарвели, и теперь "крылышки" вбросят аут.

5' Сарвели в штрафной площади Максименко прошёл мимо Джикии, однако в последний момент "Спартак" подстраховал Айртон.

4' Сарвели очутился на газоне - россиянин с итальянской фамилией получил по ногам от Рассказова в 5 метрах от боковой линии.

3' Не смог Соболев нанести акцентированный удар по воротам - Бакаев набросил снаряд специально в сторону Александра, оторвавшегося от Солдатенкова.

2' Зобнин и Иванисеня столкнулись головами в нескольких метрах от центрального круга. Бакаев будет навешивать со штрафной точки.