Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Самара Арена
Спартак Москва
47' Желтая карточкаГоршков Юрий
53' Желтая карточкаМозес Виктор
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
18
Зеффан
Мехди
47
Божин
Сергей
11
Ежов
Роман
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
47'
53'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарвели Владислав
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0
|2.
|Горшков Юрий
|1
|0
|3.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|2.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|3.
|Рассказов Николай
|1
|0
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =1 -4Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923
Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи
Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Спартак Москва: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Крылья Советов 1:3 Спартак Москва Кубок Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Арсенал Тула
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал Тула
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Рубин
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Рубин
|Деспотович Джордже
|1
|1
|1
|4.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Крылья Советов
6.3% (10)
Ничья
7.6% (12)
Спартак Москва
86.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.03% (103)
Меньше
33.97% (53)
Обе команды забьют
Да
68.59% (107)
Нет
31.41% (49)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
44.3% (70)
0:2 Спартак Москва
16.5% (26)
1:3 Спартак Москва
12.7% (20)
0:1 Спартак Москва
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:1 Крылья Советов
3.2% (5)
1:0 Крылья Советов
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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