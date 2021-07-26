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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарвели Владислав 1 1
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 1 0
2. Пруцев Данил 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Мирзов Резиуан 1 0
2. Жиго Самуэль 1 0
3. Рассказов Николай 1 0
4. Соболев Александр Сергеевич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 100% (1) 0 0
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923
Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи
Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Спартак Москва: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:3 Спартак Москва Кубок Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2021, осталось 22 часа 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Крылья Советов 5.4% (5)
    X 7.5% (7)
    Спартак Москва 87.1% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Спартак Москва
    5.61
    3.82
    1.81
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    4.3% (4)
    Ничья
    7.6% (7)
    Спартак Москва
    88% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (58)
    Меньше
    36.96% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (60)
    Нет
    34.78% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    45.7% (42)
    0:2 Спартак Москва
    17.4% (16)
    0:1 Спартак Москва
    12% (11)
    1:3 Спартак Москва
    8.7% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (5)
    2:1 Крылья Советов
    2.2% (2)
    0:4 Спартак Москва
    2.2% (2)
    1:0 Крылья Советов
    2.2% (2)
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