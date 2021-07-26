Россия: Премьер-лига 2021-2022
Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарвели Владислав
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0
|2.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|2.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|3.
|Рассказов Николай
|1
|0
|4.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +15 =1 -4Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923
Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов
Спартак Москва Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи
Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Спартак Москва: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Крылья Советов 1:3 Спартак Москва Кубок Крылья Советов 4:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:5 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва
Исход игры
Крылья Советов
4.3% (4)
Ничья
7.6% (7)
Спартак Москва
88% (81)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (58)
Меньше
36.96% (34)
Обе команды забьют
Да
65.22% (60)
Нет
34.78% (32)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
45.7% (42)
0:2 Спартак Москва
17.4% (16)
0:1 Спартак Москва
12% (11)
1:3 Спартак Москва
8.7% (8)
1:1 Ничья
5.4% (5)
2:1 Крылья Советов
2.2% (2)
0:4 Спартак Москва
2.2% (2)
1:0 Крылья Советов
2.2% (2)
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