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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
0:3
Второй тайм: 55'

Стадион:
Рубин
0'
0:1
12' Гол
Ин-Бом Хван
24' Желтая карточка
Бегич Сильвие
33' Желтая карточка
Костадинов Георги
0:2
37' Пенальти
Деспотович Джордже
0:3
40' Гол
Кварацхелия Хвича
53' Желтая карточка
Смольников Игорь
55'
50
Шамов
Егор
6
Смольников
Игорь
99
Новосельцев
Иван
5
Бурлак
Тарас
25
Степанов
Данил
11
Ткачёв
Сергей
70
Костадинов
Георги
20
Чаушич
Горан
22
Давиташвили
Зурико
48
Луценко
Евгений
7
Марков
Евгений
22
Дюпин
Юрий
23
Зуев
Александр
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
77
Самошников
Илья
99
Хакшабанович
Сеад
10
Йевтич
Дарко
8
Шатов
Олег
6
Ин-Бом
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
9
Деспотович
Джордже
Арсенал Тула
4-4-2
Рубин
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 1 0.5
2. Степанов Данил 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 1 (1) 0.5
2. Самошников Илья 1 0.5
3. Кварацхелия Хвича 1 0.5
4. Ин-Бом Хван 1 0.5
5. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Марков Евгений 1 0
3. Костадинов Георги 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Шатов Олег 1 0
2. Деспотович Джордже 1 0
3. Зуев Александр 1 0
4. Бегич Сильвие 1 0
5. Уремович Филип 1 0
6. Кварацхелия Хвича 1 0
7. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 100% (1) 0 0 0 0
 Рубин 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки
Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Арсенал Тула 2:4 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин 3:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Арсенал Тула 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин 3:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Крылья Советов 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Тула 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Рубин 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула 0:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Рубин Деспотович Джордже 1 1 1
4. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
5. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Рубина", Кангва сбросил мяч в радиус штрафной на Луценко, Евгений в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ткачёв завершил атаку ударом точно в руки Дюпину. 
  • Желтая карточка
    56'
    Фланговый защитник "Арсенала" Игорь Смольников получил жёлтую карточку за грубую игру против Кварацхелии на левом фланге. 
  • 55'
    Самошников с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, Деспотович не смог за него зацепиться. 
  • 54'
    Перехватили контроль над мячом игроки "Рубина", команда Леонида Слуцкого понимает, что сейчас нужно постараться немного успокоить игру. 
  • 53'
    Хлусевич с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но пробить по воротам Даниилу не дал активный Мусаев. 
  • Судья
    52'
    Ткачёв в борьбе за мяч с Мусаевым на половине поля "Рубина" оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    51'
    Угловой у ворот "Рубина". Ткачёв выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин не очень уверенно сыграл на выходе, но голкипер казанского клуба всё же смог выбить мяч на левый фланг. 
  • Замена
    50'
    Третья подряд замена у "Арсенала". Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Даниил Хлусевич. 
  • Замена
    49'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Дмитрий Парфёнов. Вместо Георги Костадинова на поле вышел Владислав Пантелеев. 
  • Замена
    48'
    В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Евгения Маркова на поле вышел Эванс Кангва. 
  • Замена
    47'
    В составе "Рубина" после перерыва произошла замена. Вместо Хвана на поле вышел Леон Мусаев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Дмитрий Парфёнов подготовил уже ряд замен, быть может они помогут "Арсеналу" перевернуть ход матча, если в первые пятнадцать минут получится отыграть один гол, возможно, что этот матч ещё тульский клуб даже сможет вытянуть. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма казанский "Рубин" в Туле громит местный "Арсенал" 3:0. Команда Дмитрия Парфёнова совсем ничего не может противопоставить подопечным Леонида Слуцкого, которые сегодня очень хорошо действуют за счёт более высокого класса, а также реализуют свои моменты. Будем надеяться, что "Арсенал" во втором тайме всё же ещё попытается вернуться в игру и доказать своим болельщикам, что они не зря пришли на стадион в этот вечер. 
  • 45'
    Марков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел точно по центру, Дюпин справился с ним без особого труда. 
  • 45'
    Кварацхелия и Самошников практически друг за другом били по воротам от левого угла штрафной площади, обе попытки блокировали защитники "Арсенала". 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Кварацхелия с левого фланга сместился в радиус штрафной площади, а затем Хвича из-под защитника пробил под левый угол ворот, Шамов успел среагировать и выручить свою команду. 
  • Угловой
    45'
    Давиташвили с углового выполнил подачу к левому углу вратарской Луценко пробил в правый угол ворот, Дюпин уже был отыгран, но Уремович успел прибежать к линии ворот и спасти свою команду в очень непростой ситуации. 
  • 44'
    Ткачёв получил мяч на левом углу штрафной площади от Степанова, Сергей подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в Уремовича и ушёл на угловой. 
  • 43'
    Совсем развалился "Арсенал" под конец первого тайма, начало сезона у Дмитрия Парфёнова получается крайне неудачным. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Кварацхелия!!! Хван из центра поля выполнил передачу на ход Хакшабановичу по левой половине поля, Сеад протащил мяч практически к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу в радиус штрафной, Кварацхелию никто не закрыл и в итоге Хвича прекрасно пробил в правый угол ворот. 
  • Угловой
    41'
    Игроки "Рубина" решили разыграть корнер, затем с правого фланга Шатов выполнил передачу в центр на Кварацхелию, Хвича пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 40'
    Хакшабанович вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Бурлаком заработал угловой для своей команды. 
  • Пенальти
    39'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Деспотович!!! Деспотович с "точки" низом хладнокровно пробил точно под правую штангу, Шамов угадал направление удара, но спасти свою команду Егор не смог. 
  • Пенальти!
    38'
    Пенальти назначается в ворота "Арсенала"! Кварацхелия с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Чаушич в борьбе за мяч нарушил правила против Деспотовича, Сергей Иванов сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 37'
    Всё нормально с Кварацхелией, поднялся после паузы Хвича, один из лидеров "Рубина" готов вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Вышли на поле врачи "Рубина", Костадинов прыгал в подкат уже с большим риском нанесения травмы для соперника, но всё же судьи из комнаты VAR также не посчитали, что тут есть повод для удаления. 
  • Желтая карточка
    35'
    Капитан "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кварацхелии. 
  • 34'
    Ткачёв из центра поля выполнил неудачную передачу на левый угол штрафной площади, извинился Сергей перед своими партнёрами по команде за такое действие. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Костадинов в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    32'
    Ткачёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 31'
    Смольников совершил неплохой рывок к лицевой линии по правому флангу, Самошников при игре в подкате выбил мяч на угловой. 
  • 30'
    Зуев из центра поля выполнил безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", там был только Шамов. 
  • 29'
    Сам поднялся Деспотович после паузы, показал форвард "Рубина", что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Деспотович получил небольшое повреждение в борьбе за мяч с Костадиновым на половине поля "Арсенала", Сергей Иванов не стал давать свисток, но Смольников в итоге выбил мяч в аут. 
  • 27'
    Ткачёв пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    26'
    Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Маркова. 
  • 25'
    Кварацхелия сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала". 
  • 24'
    Ткачёв на правом фланге в борьбе с Кварацхелией оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше. 
  • 23'
    Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Арсенала" на Хакшабановича, Шамов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 22'
    Игроки "Рубина" полностью перехватили контроль над мячом, но пока казанцы держат его исключительно в центре поля. 
  • 21'
    Зуев с правого фланга выполнил неудачную подачу к линии вратарской, мяч свалился с ноги у Александра и улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Теперь уже в центре поля против Хвана были нарушены правила, Марков зацепил соперника. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Бегич в центре поля нарушил правила против Луценко в борьбе за верховой мяч. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 18'
    Из центра поля последовал неудачный заброс к правому углу штрафной площади "Рубина", Бегич оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Дюпиным. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Костадинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина" и нарушил правила против Зуева. 
  • 16'
    Ткачёв со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Рубина", которую грамотно выстроил Дюпин. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Бегич у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Луценко. "Арсенал" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Чаушич в центре поля нарушил правила против Шатова. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хван!!! Игроки "Рубина" теперь уже провели хорошую атаку через левый фланг, в её завершающей фазе Самошников и Деспотович довели мяч в центр к линии штрафной площади, Хван удачно набежал на мяч и низом очень точно отправил его под левую штангу. 
  • 12'
    Попытались игроки "Арсенала" провести быструю атаку через правый фланг, Самошников грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 11'
    Кварацхелия регулярно попадает под плотный прессинг Ткачёва при развитии своих атак. Пока одному из лидеров "Рубина" не дают развернуться. 
  • 10'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", Шамов спокойно размялся при игре на выходе. 
  • 9'
    Сегодня в Туле разрешено до тысячи болельщиков на трибунах, большинство из них конечно же активно поддерживают "Арсенал" этим вечером. 
  • 8'
    "Рубин" начинает этот матч всё же более активно, но пока создать действительно голевой момент у казанского клуба не получается. 
  • 7'
    Йевтич пробил теперь уже в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 6'
    Йевтич пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала". 
  • 5'
    Самошников прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с соперниками не смог добраться до мяча. 
  • 4'
    Йевтич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Арсенала" уверенно выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Костадинов на правом фланге нарушил правила против Деспотовича. "Рубин" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Ткачёв на половине поля соперника дёрнул за воротник Кварацхелию, Сергей Иванов справедливо дал свисток в пользу "Рубина". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли сегодня "Рубин" Леонида Слуцкого продолжить победную поступь в Туле после неплохого домашнего матча против московского "Спартака". "Арсенал" сегодня при своих болельщиках также наверняка будет биться особенно рьяно, всё же это первая домашняя игра сезона, да и надо попытаться реабилитироваться за поражение в матче с "Локомотивом". 
Где смотреть матч Арсенал Тула 0:3 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:3 Рубин

Исход игры
Арсенал Тула
4.2% (6)
Ничья
40.6% (58)
Рубин
55.2% (79)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (51)
Меньше
63.83% (90)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (53)
1:2 Рубин
30.8% (44)
0:1 Рубин
21% (30)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Рубин
1.4% (2)
1:0 Арсенал Тула
1.4% (2)
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