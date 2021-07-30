Хлусевич с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но пробить по воротам Даниилу не дал активный Мусаев.

Перехватили контроль над мячом игроки "Рубина", команда Леонида Слуцкого понимает, что сейчас нужно постараться немного успокоить игру.

Самошников с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, Деспотович не смог за него зацепиться.

Фланговый защитник "Арсенала" Игорь Смольников получил жёлтую карточку за грубую игру против Кварацхелии на левом фланге.

Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "Рубина", Кангва сбросил мяч в радиус штрафной на Луценко, Евгений в свою очередь выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ткачёв завершил атаку ударом точно в руки Дюпину.

Начинается второй тайм. Дмитрий Парфёнов подготовил уже ряд замен, быть может они помогут "Арсеналу" перевернуть ход матча, если в первые пятнадцать минут получится отыграть один гол, возможно, что этот матч ещё тульский клуб даже сможет вытянуть.

В составе "Рубина" после перерыва произошла замена. Вместо Хвана на поле вышел Леон Мусаев.

В составе "Арсенала" после перерыва произошла замена. Вместо Евгения Маркова на поле вышел Эванс Кангва.

Угловой у ворот "Рубина". Ткачёв выполнил подачу к линии вратарской, Дюпин не очень уверенно сыграл на выходе, но голкипер казанского клуба всё же смог выбить мяч на левый фланг.

Ткачёв в борьбе за мяч с Мусаевым на половине поля "Рубина" оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма казанский "Рубин" в Туле громит местный "Арсенал" 3:0. Команда Дмитрия Парфёнова совсем ничего не может противопоставить подопечным Леонида Слуцкого, которые сегодня очень хорошо действуют за счёт более высокого класса, а также реализуют свои моменты. Будем надеяться, что "Арсенал" во втором тайме всё же ещё попытается вернуться в игру и доказать своим болельщикам, что они не зря пришли на стадион в этот вечер.

45' Марков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел точно по центру, Дюпин справился с ним без особого труда.

45' Кварацхелия и Самошников практически друг за другом били по воротам от левого угла штрафной площади, обе попытки блокировали защитники "Арсенала".

45' Две минуты добавил Сергей Иванов к основному времени первого тайма.

45' Кварацхелия с левого фланга сместился в радиус штрафной площади, а затем Хвича из-под защитника пробил под левый угол ворот, Шамов успел среагировать и выручить свою команду.

45' Давиташвили с углового выполнил подачу к левому углу вратарской Луценко пробил в правый угол ворот, Дюпин уже был отыгран, но Уремович успел прибежать к линии ворот и спасти свою команду в очень непростой ситуации.

44' Ткачёв получил мяч на левом углу штрафной площади от Степанова, Сергей подработал мяч и затем пробил по воротам, мяч попал в Уремовича и ушёл на угловой.

43' Совсем развалился "Арсенал" под конец первого тайма, начало сезона у Дмитрия Парфёнова получается крайне неудачным.

42' Г-О-О-О-О-Л! 0:3!!! Кварацхелия!!! Хван из центра поля выполнил передачу на ход Хакшабановичу по левой половине поля, Сеад протащил мяч практически к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу в радиус штрафной, Кварацхелию никто не закрыл и в итоге Хвича прекрасно пробил в правый угол ворот.

41' Игроки "Рубина" решили разыграть корнер, затем с правого фланга Шатов выполнил передачу в центр на Кварацхелию, Хвича пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

40' Хакшабанович вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Бурлаком заработал угловой для своей команды.

39' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Деспотович!!! Деспотович с "точки" низом хладнокровно пробил точно под правую штангу, Шамов угадал направление удара, но спасти свою команду Егор не смог.

38' Пенальти назначается в ворота "Арсенала"! Кварацхелия с левого фланга вошёл в штрафную площадь и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Чаушич в борьбе за мяч нарушил правила против Деспотовича, Сергей Иванов сразу же дал свисток и указал на "точку".

37' Всё нормально с Кварацхелией, поднялся после паузы Хвича, один из лидеров "Рубина" готов вернуться в игру.

36' Вышли на поле врачи "Рубина", Костадинов прыгал в подкат уже с большим риском нанесения травмы для соперника, но всё же судьи из комнаты VAR также не посчитали, что тут есть повод для удаления.

35' Капитан "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кварацхелии.

34' Ткачёв из центра поля выполнил неудачную передачу на левый угол штрафной площади, извинился Сергей перед своими партнёрами по команде за такое действие.

33' Костадинов в центре поля нарушил правила против Кварацхелии. "Рубин" не стал спешить при розыгрыше мяча.

32' Ткачёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бегич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

31' Смольников совершил неплохой рывок к лицевой линии по правому флангу, Самошников при игре в подкате выбил мяч на угловой.

30' Зуев из центра поля выполнил безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", там был только Шамов.

29' Сам поднялся Деспотович после паузы, показал форвард "Рубина", что он готов играть дальше.

28' Деспотович получил небольшое повреждение в борьбе за мяч с Костадиновым на половине поля "Арсенала", Сергей Иванов не стал давать свисток, но Смольников в итоге выбил мяч в аут.

27' Ткачёв пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл немного в сторону от цели.

26' Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Маркова.

25' Кварацхелия сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала".

24' Ткачёв на правом фланге в борьбе с Кварацхелией оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше.

23' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Арсенала" на Хакшабановича, Шамов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

22' Игроки "Рубина" полностью перехватили контроль над мячом, но пока казанцы держат его исключительно в центре поля.

21' Зуев с правого фланга выполнил неудачную подачу к линии вратарской, мяч свалился с ноги у Александра и улетел за лицевую линию поля.

20' Теперь уже в центре поля против Хвана были нарушены правила, Марков зацепил соперника.

19' Бегич в центре поля нарушил правила против Луценко в борьбе за верховой мяч. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Из центра поля последовал неудачный заброс к правому углу штрафной площади "Рубина", Бегич оказался первым на мяче и спокойно отыгрался с Дюпиным.

17' Костадинов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина" и нарушил правила против Зуева.

16' Ткачёв со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Рубина", которую грамотно выстроил Дюпин.

15' Бегич у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Луценко. "Арсенал" заработал довольно опасный стандарт.

14' Чаушич в центре поля нарушил правила против Шатова. Игроки "Рубина" достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Хван!!! Игроки "Рубина" теперь уже провели хорошую атаку через левый фланг, в её завершающей фазе Самошников и Деспотович довели мяч в центр к линии штрафной площади, Хван удачно набежал на мяч и низом очень точно отправил его под левую штангу.

12' Попытались игроки "Арсенала" провести быструю атаку через правый фланг, Самошников грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

11' Кварацхелия регулярно попадает под плотный прессинг Ткачёва при развитии своих атак. Пока одному из лидеров "Рубина" не дают развернуться.

10' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Арсенала", Шамов спокойно размялся при игре на выходе.

9' Сегодня в Туле разрешено до тысячи болельщиков на трибунах, большинство из них конечно же активно поддерживают "Арсенал" этим вечером.

8' "Рубин" начинает этот матч всё же более активно, но пока создать действительно голевой момент у казанского клуба не получается.

7' Йевтич пробил теперь уже в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

6' Йевтич пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Арсенала".

5' Самошников прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с соперниками не смог добраться до мяча.

4' Йевтич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Арсенала" уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.

3' Костадинов на правом фланге нарушил правила против Деспотовича. "Рубин" тщательно готовится к стандарту.

2' Ткачёв на половине поля соперника дёрнул за воротник Кварацхелию, Сергей Иванов справедливо дал свисток в пользу "Рубина".