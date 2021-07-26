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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 1 1
2. Степанов Данил 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самошников Илья 1 1

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Марков Евгений 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Шатов Олег 1 0
2. Деспотович Джордже 1 0
3. Зуев Александр 1 0
4. Уремович Филип 1 0
5. Кварацхелия Хвича 1 0
6. Абильдгор Оливер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 100% (1) 0 0 0 0
 Рубин 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки
Рубин 3:1 Урал Нижний Новгород 0:3 Рубин Урал 2:0 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Рубин 1:1 Ротор Арсенал Тула 2:4 Рубин Рубин 2:0 Динамо Москва Рубин 0:1 Краснодар Урал 0:1 Рубин Ростов 0:1 Рубин Рубин 1:0 Сочи Рубин 1:3 Химки Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Арсенал Тула 2:4 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Рубин 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Рубин Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арсенал Тула Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Уфа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нижний Новгород Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рубин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 2 0 1
2. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 1 0 0
4. Зенит Ерохин Александр 1 0 0
5. Химки Кухарчук Илья 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 1 0
3. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
4. Сочи Попов Ивелин 1 0
5. Урал Бикфалви Эрик 1 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2021, осталось 22 часа 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 91
    Арсенал Тула 6.6% (6)
    X 42.9% (39)
    Рубин 50.5% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Рубин
    3.40
    3.56
    2.37
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Рубин онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин

    Исход игры
    Арсенал Тула
    5.6% (5)
    Ничья
    43.3% (39)
    Рубин
    51.1% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (30)
    Меньше
    66.67% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (68)
    Нет
    24.44% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (38)
    1:2 Рубин
    27.8% (25)
    0:1 Рубин
    20% (18)
    2:1 Арсенал Тула
    2.2% (2)
    1:0 Арсенал Тула
    2.2% (2)
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