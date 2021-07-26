Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ткачёв Сергей
|1
|1
|2.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самошников Илья
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Марков Евгений
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шатов Олег
|1
|0
|2.
|Деспотович Джордже
|1
|0
|3.
|Зуев Александр
|1
|0
|4.
|Уремович Филип
|1
|0
|5.
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|6.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Рубин
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +6 =1 -13Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага
Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана
Рубин Последние 20 матчей: +14 =1 -5Рубин 1:0 Спартак Москва Рубин 1:3 Сочи Рубин 0:4 Спартак Москва Рубин 1:0 Химки
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Рубин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Уфа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|1
|2.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|1
|0
|0
|4.
|Зенит
|Ерохин Александр
|1
|0
|0
|5.
|Химки
|Кухарчук Илья
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|3.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|1
|0
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|1
|0
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин
Исход игры
Арсенал Тула
5.6% (5)
Ничья
43.3% (39)
Рубин
51.1% (46)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (30)
Меньше
66.67% (60)
Обе команды забьют
Да
75.56% (68)
Нет
24.44% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (38)
1:2 Рубин
27.8% (25)
0:1 Рубин
20% (18)
2:1 Арсенал Тула
2.2% (2)
1:0 Арсенал Тула
2.2% (2)
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