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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Заглембе Любин
3:1
Конец матча

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
1:0
22' Гол
Шиш Патрик
1:1
33' Гол
Przemyslaw Banaszak
46' Желтая карточка
Serhij Krykun
51' Желтая карточка
Гол Януш
2:1
55' Гол
Живец Саша
3:1
85' Гол
Шиш Патрик
90'+4
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
32
Солер
Ян
77
Бартолевски
Матеуш
4
Башкиров
Евгений
8
Пореба
Лукаш
9
Даниэл
Эрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
17
Шиш
Патрик
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
25
Pawel
Baranowski
2
Tomasz
Midzierski
3
Leandro
VIII
27
Мак
Михал
23
Калинковски
Бартоломей
6
Гол
Януш
22
Serhij
Krykun
18
Bartosz
Spiaczka
19
Przemyslaw
Banaszak
Заглембе Любин
4-2-3-1
Гурник Ленчна
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиш Патрик 2 1
2. Живец Саша 1 0.5
3. Стажиньски Филип 0 0
4. Даниэл Эрик 0 0
5. Пореба Лукаш 0 0
Гурник Ленчна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Przemyslaw Banaszak 1 0.5
2. Bartosz Spiaczka 1 0.5
3. Мак Михал 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Солер Ян 1 0
Гурник Ленчна
# Игрок      
1. Гол Януш 1 0
2. Мак Михал 1 0
3. Калинковски Бартоломей 1 0
4. Serhij Krykun 1 0
5. Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Гурник Ленчна 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья
Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна ЦВКС Ресовия 0:2 Гурник Ленчна Бельхатув 1:2 Гурник Ленчна

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Гурник Ленчна: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
Гурник Ленчна 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Гурник Ленчна 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Гурник Ленчна Экстракласса Гурник Ленчна 0:2 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 0:0 Гурник Ленчна Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Гурник Ленчна Товарищеские матчи Заглембе Любин 3:0 Гурник Ленчна Второй дивизион Гурник Ленчна 1:1 Заглембе Любин Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Гурник Забже 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лех 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гурник Забже 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лех 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
3. Ракув Иви Лопес 1 1 1
4. Краковия Альварес Маркос 1 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
2. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
3. Висла Краков Садлок Мацей 1 0
4. Гурник Ленчна Гол Януш 1 0
5. Лех Саламон Бартош 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Przemyslaw Banaszak бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Шиш Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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