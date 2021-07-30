Польша: Экстракласса 2021-2022
Заглембе Любин
3:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Гурник Ленчна
1:0
22' ГолШиш Патрик
1:1
33' ГолPrzemyslaw Banaszak
46' Желтая карточкаSerhij Krykun
51' Желтая карточкаГол Януш
2:1
55' ГолЖивец Саша
3:1
85' ГолШиш Патрик
32
Солер
Ян
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Солер ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Koki Hinokio
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мак МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
11 Dawid Tkacz
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
22'
1:0
33'
1:1
46'
51'
55'
2:1
85'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиш Патрик
|2
|1
|2.
|Живец Саша
|1
|0.5
|3.
|Стажиньски Филип
|0
|0
|4.
|Даниэл Эрик
|0
|0
|5.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.5
|2.
|Bartosz Spiaczka
|1
|0.5
|3.
|Мак Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Солер Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гол Януш
|1
|0
|2.
|Мак Михал
|1
|0
|3.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|4.
|Serhij Krykun
|1
|0
|5.
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Гурник Ленчна
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =4 -10Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 0:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:2 Пяст Заглембе Любин 4:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:4 Легия Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:0 Ягеллония Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск
Гурник Ленчна Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гурник Ленчна 1:1 Краковия ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Ленчна Тыхы 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Сандецья
Заглембе Сосновец 0:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Стомиль Ольштын ЛКС Лодзь 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 1:1 Одра Ополе Тыхы 3:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:3 Брук-Бет Термалица Медзь 1:0 Гурник Ленчна Видзев Лодзь 0:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:0 Пуща Неполомице ГКС Ястшембе 1:1 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 3:0 Хробры Радомьяк Радом 3:0 Гурник Ленчна Гурник Ленчна 0:1 Корона Кельце Арка Гдыня 0:2 Гурник Ленчна ЦВКС Ресовия 0:2 Гурник Ленчна Бельхатув 1:2 Гурник Ленчна
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 0
Гурник Ленчна: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лех
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гурник Забже
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лех
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
|4.
|Краковия
|Альварес Маркос
|1
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|2.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|3.
|Висла Краков
|Садлок Мацей
|1
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|1
|0
|5.
|Лех
|Саламон Бартош
|1
|0