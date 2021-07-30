Словакия: Суперлига 2021-2022
Середь
0:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Вион
Ружомберок
40' Желтая карточкаHaiderson Palomino
43' Желтая карточкаКадлец Андрей
Ход матча
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|1
|0
|2.
|Гаша Роман
|1
|0
|3.
|Кадлец Андрей
|1
|0
|4.
|Haiderson Palomino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь
Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница
Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра
Последние игры между собой
Середь: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ружомберок
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Середь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|11.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Середь
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ружомберок
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ружомберок
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Земплин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|11.
|Середь
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|3.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|1
|4.
|Слован Братислава
|Абена Минти
|1
|0
|1
|5.
|Земплин
|Бегала Матуш
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Середь
|Гучко Томаш
|1
|0
|2.
|Погронье
|Лачны Милош
|1
|0
|3.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|1
|0
|4.
|Середь
|Гаша Роман
|1
|0
|5.
|Середь
|Кадлец Андрей
|1
|0