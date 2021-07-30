Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Середь
2:3
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
40' Желтая карточка
Haiderson Palomino
43' Желтая карточка
Кадлец Андрей
0:1
49' Гол в свои ворота
Михалик Любомир
0:2
55' Пенальти
Бренкус Адам
57' Желтая карточка
Регали Мартин
69' Желтая карточка
Жигмунд Марек
0:3
70' Гол
Допатер Михал
1:3
74' Гол
Юрешкин Роко
74' Желтая карточка
Фабиш Лукаш
2:3
85' Гол
Радич Доминик
90'+4
1
Илиев
Деян
6
Михалик
Любомир
8
Махуча
Ондржей
10
Гатарич
Никола
11
Mihajilo
Popovic
12
Потома
Денис
13
Haiderson
Palomino
14
Моронг
Адам
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
93
Гаша
Роман
35
Крайчирик
Иван
2
Мойжиш
Александр
3
Масло
Ян
9
Регали
Мартин
13
Мадленяк
Матей
15
Герец
Штефан
19
Фабиш
Лукаш
24
Жигмунд
Марек
26
Мудры
Тимотей
28
Alexander
Selecky
29
Бренкус
Адам
Середь
4-4-2
Ружомберок
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Радич Доминик 1 0.5
2. Юрешкин Роко 1 0.5
3. Кадлец Андрей 0 0
Ружомберок
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Допатер Михал 1 0.5
2. Бренкус Адам 1 (1) 0.5
3. Герец Штефан 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Гучко Томаш 1 0
2. Гаша Роман 1 0
3. Кадлец Андрей 1 0
4. Haiderson Palomino 1 0
Ружомберок
# Игрок      
1. Регали Мартин 1 0
2. Фабиш Лукаш 1 0
3. Жигмунд Марек 1 0
4. Мадленяк Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Ружомберок 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь
Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница
Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра

Последние игры между собой

Середь: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Ружомберок 2:1 Середь Суперлига Середь 1:0 Ружомберок Суперлига Середь 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Середь 0:2 Ружомберок Кубок Середь 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Середь Суперлига Ружомберок 1:0 Середь Суперлига Середь 0:1 Ружомберок Суперлига Середь 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Земплин 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сеница 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Погронье 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
10. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
12. Середь 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тренчин 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Земплин 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погронье 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сеница 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Середь 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ружомберок 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Сеница 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Земплин 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Погронье 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Середь 1 0 0 1 0 - 3 0
11. ДАК 1 0 0 1 1 - 4 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 2 0 1
2. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
3. Земплин Жофчак Игор 1 0 1
4. Слован Братислава Абена Минти 1 0 1
5. Земплин Бегала Матуш 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Середь Гучко Томаш 1 0
2. Погронье Лачны Милош 1 0
3. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 1 0
4. Середь Гаша Роман 1 0
5. Середь Кадлец Андрей 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кадлец Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Haiderson Palomino получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Середь 2:3 Ружомберок онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 