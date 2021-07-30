Словакия: Суперлига 2021-2022
Середь
2:3
Конец матча
Стадион: Вион
Ружомберок
40' Желтая карточкаHaiderson Palomino
43' Желтая карточкаКадлец Андрей
0:1
49' Гол в свои воротаМихалик Любомир
0:2
55' ПенальтиБренкус Адам
57' Желтая карточкаРегали Мартин
69' Желтая карточкаЖигмунд Марек
0:3
70' ГолДопатер Михал
1:3
74' ГолЮрешкин Роко
74' Желтая карточкаФабиш Лукаш
2:3
85' ГолРадич Доминик
12
Потома
Денис
14
Моронг
Адам
23
Roberto
Dias
93
Гаша
Роман
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
19
Фабиш
Лукаш
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Моронг АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Roberto DiasНападающий
-
93 Гаша РоманНападающий
- Запасные игроки
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 David Cobnan
-
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
19 Фабиш ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бренкус АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Танцик ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
99 Jakub Luka
-
Главный тренер: Гаспра Ян
Ход матча
43'
49'
0:1
55'
0:2
57'
69'
70'
0:3
74'
1:3
74'
85'
2:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Радич Доминик
|1
|0.5
|2.
|Юрешкин Роко
|1
|0.5
|3.
|Кадлец Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Допатер Михал
|1
|0.5
|2.
|Бренкус Адам
|1 (1)
|0.5
|3.
|Герец Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гучко Томаш
|1
|0
|2.
|Гаша Роман
|1
|0
|3.
|Кадлец Андрей
|1
|0
|4.
|Haiderson Palomino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Регали Мартин
|1
|0
|2.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|3.
|Жигмунд Марек
|1
|0
|4.
|Мадленяк Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ружомберок
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =2 -11Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь
Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава
Ружомберок Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ружомберок 0:0 Сеница Погронье 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Нитра Ружомберок 1:1 Сеница
Земплин 2:1 Ружомберок Ружомберок 2:1 Середь Ружомберок 1:0 Погронье Сеница 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:3 ДАК Нитра 1:0 Ружомберок Ружомберок 2:0 Земплин Середь 1:0 Ружомберок Жилина 3:2 Ружомберок Ружомберок 2:3 Сеница Злате Моравце 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Слован Братислава Земплин 4:3 Ружомберок Ружомберок 1:1 ДАК Погронье 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Нитра
Последние игры между собой
Середь: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Середь
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тренчин
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Сеница
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Земплин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Середь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|ДАК
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|2
|0
|1
|2.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
|3.
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|0
|1
|4.
|Слован Братислава
|Абена Минти
|1
|0
|1
|5.
|Земплин
|Бегала Матуш
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Середь
|Гучко Томаш
|1
|0
|2.
|Погронье
|Лачны Милош
|1
|0
|3.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|1
|0
|4.
|Середь
|Гаша Роман
|1
|0
|5.
|Середь
|Кадлец Андрей
|1
|0