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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Лех
0'
1:0
6' Пенальти
Хименес Хесус
6' Желтая карточка
Шатка Любомир
27' Желтая карточка
Баинович Филип
33'
99
Сандомерски
Гжегож
13
Михальский
Кацпер
26
Яницки
Рафал
2
Висневски
Пшемыслав
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
44
Баинович
Филип
8
Манне
Аласана
11
Холевяк
Матеуш
9
Хименес
Хесус
17
Новак
Бартош
1
Ван
дер
Харт
Микки
2
Joel
V
18
Саламон
Бартош
37
Шатка
Любомир
3
Дуглас
Барри
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Гурник Забже
4-4-2
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 1 (1) 0.5
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Баинович Филип 1 0
2. Манне Аласана 1 0
Лех
# Игрок      
1. Саламон Бартош 1 0
2. Шатка Любомир 1 0

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия
Лех Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех
Лех 1:2 Сталь Мелец Подбескидзе 1:0 Лех Лех 3:0 Лехия Гданьск Ракув 3:1 Лех Лех 0:0 Легия Краковия 2:1 Лех Лех 2:3 Ягеллония Лех 0:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лех Лех 0:2 Ракув Варта Познань 1:2 Лех Лех 1:0 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Лех Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса Лех 4:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:3 Лех Экстракласса
Лех 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лех Экстракласса Лех 2:4 Гурник Забже Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Гурник Забже 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Лех 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гурник Забже 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лех 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Брук-Бет Термалица 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Краковия 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Краковия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Забже 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
3. Ракув Иви Лопес 1 1 1
4. Краковия Альварес Маркос 1 0 0
5. Шлёнск Пих Роберт 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варта Познань Тралка Лукаш 1 0
2. Шлёнск Штиглец Дино 1 0
3. Висла Краков Садлок Мацей 1 0
4. Гурник Ленчна Гол Януш 1 0
5. Лех Саламон Бартош 1 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Лех
3.75
3.45
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гурник Забже 1:0 Лех онлайн




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