Польша: Экстракласса 2021-2022
Гурник Забже
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Эрнест Поль
Лех
1:0
6' ПенальтиХименес Хесус
6' Желтая карточкаШатка Любомир
27' Желтая карточкаБаинович Филип
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
17
Новак
Бартош
2
Joel
V
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
6'
1:0
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баинович Филип
|1
|0
|2.
|Манне Аласана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саламон Бартош
|1
|0
|2.
|Шатка Любомир
|1
|0
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +3 =5 -12Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Лех 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Ягеллония Краковия 1:0 Гурник Забже
Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Шлёнск Пяст 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Варта Познань Ракув 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 1:2 Легия Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия
Лех Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лех 0:0 Радомьяк Радом Лех 3:2 Митьюлланд Лех 1:1 Гурник Забже Висла Краков 1:2 Лех
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лех 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лех Экстракласса Лех 2:4 Гурник Забже Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Лех Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:6 Лех Экстракласса Лех 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Гурник Забже
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Лех
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гурник Забже
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лех
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краковия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лех
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Забже
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
|3.
|Ракув
|Иви Лопес
|1
|1
|1
|4.
|Краковия
|Альварес Маркос
|1
|0
|0
|5.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|0
|2.
|Шлёнск
|Штиглец Дино
|1
|0
|3.
|Висла Краков
|Садлок Мацей
|1
|0
|4.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|1
|0
|5.
|Лех
|Саламон Бартош
|1
|0