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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Ганза
0' 8'
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
5
Фалетт
Симон
3
Хульт
Никлас
10
Эрнст
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
22
Штольце
Себастьян
37
Керк
Себастьян
35
Муслия
Флоран
17
Дукш
Марвин
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
27
Риццуто
Калоджеро
17
Беренс
Ханно
8
BENTLEY
BAHN
14
Ингельссон
Сванте
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
Ганновер 96
4-2-3-1
Ганза
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 1
2. Муроя Сэй 0 0
Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 1 1
2. Россбах Дамиан 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Эрнст Себастьян 1 0
Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 1 0
2. Россбах Дамиан 1 0
3. Риццуто Калоджеро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ганза 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн
Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза
Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф Мюнхен-1860 0:0 Ганза Ганза 3:2 Ферль

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ганза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ганновер 96 3:0 Ганза Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Ян 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ганновер 96 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Хайденхайм 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Зандхаузен 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Ганза 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Ингольштадт 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ганновер 96 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ингольштадт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зандхаузен 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Ганза 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ян 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганновер 96 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Зандхаузен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Дрезден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ингольштадт 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
3. Фортуна Хеннингс Роувен 2 1 0
4. Нюрнберг Дели Матс Мёллер 1 0 1
5. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дармштадт Карич Эмир 2 0
2. Ингольштадт Байстер Максимилиан 1 0
3. Фортуна Приб Эдгар 1 0
4. Карлсруэ Хайзе Филип 1 0
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Ганза
1.84
4.10
5.48
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Где смотреть матч Ганновер 96 0:0 Ганза онлайн




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