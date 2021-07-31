Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганновер 96
0:3
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Ганза
18' Желтая карточкаМуроя Сэй
0:1
40' ГолБеренс Ханно
45' Желтая карточкаДукш Марвин
0:2
46' ГолФерхук Йон
0:3
90' ГолОмладич Ник
21
Муроя
Сэй
17
Дукш
Марвин
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
24 Ламти МаркЗащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Ryan Malone
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
18'
40'
0:1
45'
46'
0:2
65'
90'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0.5
|2.
|Муроя Сэй
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|2
|1
|2.
|Омладич Ник
|1
|0.5
|3.
|Беренс Ханно
|1
|0.5
|4.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|5.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукш Марвин
|1
|0
|2.
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|3.
|Муроя Сэй
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|1
|0
|2.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|3.
|Риццуто Калоджеро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Ганза
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =7 -10Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн
Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза
Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф Мюнхен-1860 0:0 Ганза Ганза 3:2 Ферль
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ганза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Дрезден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|2.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|3.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|2
|1
|0
|5.
|Нюрнберг
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|3.
|Ингольштадт
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|4.
|Фортуна
|Приб Эдгар
|1
|0
|5.
|Карлсруэ
|Хайзе Филип
|1
|0