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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:3
Конец матча

Стадион:
Ганза
0'
18' Желтая карточка
Муроя Сэй
0:1
40' Гол
Беренс Ханно
45' Желтая карточка
Дукш Марвин
0:2
46' Гол
Ферхук Йон
0:3
90' Гол
Омладич Ник
90'+5
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
5
Фалетт
Симон
3
Хульт
Никлас
10
Эрнст
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
22
Штольце
Себастьян
37
Керк
Себастьян
35
Муслия
Флоран
17
Дукш
Марвин
1
Markus
Kolke
7
Найдхарт
Нико
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
20
Lucas
Scherff
17
Беренс
Ханно
8
BENTLEY
BAHN
27
Риццуто
Калоджеро
14
Ингельссон
Сванте
11
Мамба
Стрели
18
Ферхук
Йон
Ганновер 96
4-2-3-1
Ганза
4-2-3-1

Ход матча

18'
Муроя Сэй
 
40'
0:1
Беренс Ханно
(Россбах Дамиан)
45'
Дукш Марвин
 
46'
Ламти Марк
Фалетт Симон
 
46'
Окс Филипп
Керк Себастьян
 
46'
0:2
Ферхук Йон
(Риццуто Калоджеро)
59'
Вайдандт Хендрик
Кайзер Доминик
 
64'
 
Kevin Schumacher
Мамба Стрели
65'
 
Мунси Ридж
Ферхук Йон
71'
 
Омладич Ник
Lucas Scherff
71'
 
Jan Loehmannsroeben
Ингельссон Сванте
74'
Сулеймани Вальмир
Хульт Никлас
 
80'
Дем Янник
Муслия Флоран
 
88'
 
Ротер Бьёрн
BENTLEY BAHN
90'
0:3
Омладич Ник

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 1 0.5
2. Муроя Сэй 0 0
Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 2 1
2. Омладич Ник 1 0.5
3. Беренс Ханно 1 0.5
4. Россбах Дамиан 0 0
5. Риццуто Калоджеро 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Дукш Марвин 1 0
2. Эрнст Себастьян 1 0
3. Муроя Сэй 1 0
Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 1 0
2. Россбах Дамиан 1 0
3. Риццуто Калоджеро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 0 0 0 100% (1) 0 0
 Ганза 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Вердер 1:1 Ганновер 96 Герта 4:4 Ганновер 96 Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Падерборн
Ганновер 96 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:2 Нюрнберг Санкт-Паули 1:2 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Зандхаузен 4:2 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Ян Бохум 4:3 Ганновер 96 Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Вюрцбург Кикерс Ганновер 96 3:3 Гамбург Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Падерборн Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96
Ганза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза
Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн Любек 1:0 Ганза Виктория Кёльн 1:2 Ганза Ганза 1:0 Вальдхоф Мюнхен-1860 0:0 Ганза Ганза 3:2 Ферль

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ганза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ганновер 96 3:0 Ганза Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Динамо Дрезден 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вердер 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
2. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
3. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 2 1 0
5. Нюрнберг Дели Матс Мёллер 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Ингольштадт Байстер Максимилиан 1 0
4. Фортуна Приб Эдгар 1 0
5. Карлсруэ Хайзе Филип 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Дукш Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Беренс Ханно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Муроя Сэй получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганновер 96 0:3 Ганза онлайн




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