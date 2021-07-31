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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
1:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Вердер
0'
13' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
0:1
39' Гол
Сарджент Джош
42' Желтая карточка
Фридль Марко
1:1
47' Гол
Хеннингс Роувен
57' Желтая карточка
Бодзек Адам
1:2
65' Гол
Сарджент Джош
68' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
68' Желтая карточка
Топрак Омер
78' Желтая карточка
Шмид Романо
80'
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
13
Бодзек
Адам
7
Хартерц
Флориан
27
Схипноски
Никлас
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
6
Приб
Эдгар
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
30
Цеттерер
Михаэль
34
Мбом
Жан-Мануэль
26
Май
Ларс-Лукас
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
19
Сарджент
Джош
22
Шмидт
Никлас
35
Эггештайн
Максимилиан
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
Фортуна
4-5-1
Вердер
4-5-1

Ход матча

13'
Петерсон Кристофер
 
39'
0:1
Сарджент Джош
42'
 
Фридль Марко
47'
Хеннингс Роувен
(Нарей Халед)
1:1
57'
Бодзек Адам
 
65'
1:2
Сарджент Джош
68'
Хеннингс Роувен
 
68'
 
Топрак Омер
68'
 
Агу Феликс
Фуллкруг Никлас
69'
Ковнацки Давид
Петерсон Кристофер
 
69'
Аппелькамп Синта
Пётровски Якуб
 
77'
 
Мёхвальд Кевин
Шмидт Никлас
78'
 
Шмид Романо

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 3 (1) 1.5
2. Нарей Халед 0 0
3. Схипноски Никлас 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 1 0.5

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 1 0
2. Приб Эдгар 1 0
3. Петерсон Кристофер 1 0
4. Неделку Драгош 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Эггештайн Максимилиан 1 0
2. Фридль Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Вердер 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна
Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ян 1:1 Фортуна Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Фортуна Фортуна 0:0 Гамбург
Вердер Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер
Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Фортуна Бундеслига Фортуна 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Фортуна Бундеслига
Фортуна 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Фортуна Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Вердер 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Фортуна 1:2 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вердер 2:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вердер 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Фортуна 1:2 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Дрезден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
2. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
3. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
4. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
5. Нюрнберг Дели Матс Мёллер 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Бодзек Адам 1 0
4. Ингольштадт Байстер Максимилиан 1 0
5. Фортуна Приб Эдгар 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Сарджент Джош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Петерсон Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Вердер
2.27
4.29
3.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 1:2 Вердер онлайн




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