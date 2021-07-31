Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Фортуна
2:3
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Вердер
13' Желтая карточкаПетерсон Кристофер
0:1
39' ГолСарджент Джош
42' Желтая карточкаФридль Марко
1:1
47' ГолХеннингс Роувен
57' Желтая карточкаБодзек Адам
1:2
65' ГолСарджент Джош
68' Желтая карточкаХеннингс Роувен
68' Желтая карточкаТопрак Омер
78' Желтая карточкаШмид Романо
86' Желтая карточкаНеделку Драгош
2:2
90' ГолНарей Халед
2:3
90' ПенальтиЭггештайн Максимилиан
13
Бодзек
Адам
20
Нарей
Халед
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
22
Шмидт
Никлас
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Tim Oberdorf
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
39'
0:1
42'
47'
1:1
57'
65'
1:2
68'
68'
78'
86'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|1.5
|2.
|Нарей Халед
|1
|0.5
|3.
|Схипноски Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|2
|1
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Шмидт Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неделку Драгош
|2
|0
|2.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|3.
|Бодзек Адам
|1
|0
|4.
|Приб Эдгар
|1
|0
|5.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Топрак Омер
|1
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|3.
|Фридль Марко
|1
|0
|4.
|Шмид Романо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|Вердер
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна
Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ян 1:1 Фортуна Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Фортуна Фортуна 0:0 Гамбург
Вердер Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер
Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Карлсруэ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Хайденхайм
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Падерборн
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингольштадт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Динамо Дрезден
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Хайденхайм
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фортуна
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Шальке 04
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вердер
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нюрнберг
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Падерборн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Динамо Дрезден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Ингольштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|3
|0
|0
|2.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|3
|1
|0
|3.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|1
|4.
|Ганза
|Ферхук Йон
|2
|0
|0
|5.
|Вердер
|Сарджент Джош
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|2.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|2
|0
|3.
|Фортуна
|Неделку Драгош
|2
|0
|4.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|5.
|Фортуна
|Бодзек Адам
|1
|0