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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
2:3
Конец матча

Стадион:
Вердер
0'
13' Желтая карточка
Петерсон Кристофер
0:1
39' Гол
Сарджент Джош
42' Желтая карточка
Фридль Марко
1:1
47' Гол
Хеннингс Роувен
57' Желтая карточка
Бодзек Адам
1:2
65' Гол
Сарджент Джош
68' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
68' Желтая карточка
Топрак Омер
78' Желтая карточка
Шмид Романо
86' Желтая карточка
Неделку Драгош
2:2
90' Гол
Нарей Халед
2:3
90' Пенальти
Эггештайн Максимилиан
90'+9
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
13
Бодзек
Адам
7
Хартерц
Флориан
27
Схипноски
Никлас
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
6
Приб
Эдгар
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
30
Цеттерер
Михаэль
34
Мбом
Жан-Мануэль
26
Май
Ларс-Лукас
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
19
Сарджент
Джош
22
Шмидт
Никлас
35
Эггештайн
Максимилиан
8
Юя
Осако
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
Фортуна
4-5-1
Вердер
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 3 (1) 1.5
2. Нарей Халед 1 0.5
3. Схипноски Никлас 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 2 1
2. Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.5
3. Шмидт Никлас 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Неделку Драгош 2 0
2. Хеннингс Роувен 1 0
3. Бодзек Адам 1 0
4. Приб Эдгар 1 0
5. Петерсон Кристофер 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Топрак Омер 1 0
2. Эггештайн Максимилиан 1 0
3. Фридль Марко 1 0
4. Шмид Романо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1)
 Вердер 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна
Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96 Ян 1:1 Фортуна Фортуна 0:2 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Фортуна Фортуна 0:0 Гамбург
Вердер Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вердер 1:1 Ганновер 96 Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Зенит 2:2 Вердер
Вердер 2:4 Боруссия М Аугсбург 2:0 Вердер Вердер 0:0 Байер Л Вердер 1:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 3:1 Вердер Вердер 0:1 Майнц Боруссия Д 4:1 Вердер Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Фортуна Бундеслига Фортуна 4:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Фортуна Бундеслига
Фортуна 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Фортуна Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Карлсруэ 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Вердер 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Хайденхайм 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Фортуна 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ганза 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Падерборн 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ганновер 96 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Зандхаузен 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Дармштадт 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Динамо Дрезден 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Вердер 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Хайденхайм 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Нюрнберг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фортуна 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Ингольштадт 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Шальке 04 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ганновер 96 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вердер 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Фортуна 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Карлсруэ 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Ганза 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нюрнберг 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Эрцгебирге Ауэ 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ганновер 96 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Падерборн 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Шальке 04 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Дрезден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хольштайн Киль 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Ингольштадт 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Зандхаузен 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Карлсруэ Хофманн Филипп 3 0 0
2. Фортуна Хеннингс Роувен 3 1 0
3. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 2 0 1
4. Ганза Ферхук Йон 2 0 0
5. Вердер Сарджент Джош 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
2. Дармштадт Карич Эмир 2 0
3. Фортуна Неделку Драгош 2 0
4. Фортуна Хеннингс Роувен 1 0
5. Фортуна Бодзек Адам 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фридль Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Сарджент Джош бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Петерсон Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 2:3 Вердер онлайн




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