Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
1:2
Конец матча
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Альтах
2' Желтая карточкаДабанлы Беркай
0:1
16' ГолТурнвальд Мануэль
0:2
28' ГолКрижман Санди
62' Желтая карточкаХаудум Штефан
64' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
73' Желтая карточкаНухиу Атдхи
79' Желтая карточкаМайлингер Марко
1:2
81' ГолТадич Дарио
90' Желтая карточкаСвете Рене
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
13
Касали
Тино
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Бишоф НойНападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
16'
28'
0:2
62'
64'
73'
79'
81'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|1.5
|2.
|Роттер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крижман Санди
|1
|0.5
|2.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.5
|3.
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штек Давид
|1
|0
|2.
|Свете Рене
|1
|0
|3.
|Хайль Юрген
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|2.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|4.
|Крижман Санди
|1
|0
|5.
|Майлингер Марко
|1
|0
|6.
|Нухиу Атдхи
|1
|0
|7.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|8.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Альтах
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр
Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +6 =5 -9Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм
Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Альтах: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:3 Хартберг Бундеслига Альтах 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Адмира
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|2
|0
|1
|3.
|Адмира
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|0
|4.
|Альтах
|Крижман Санди
|1
|0
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|0
|1