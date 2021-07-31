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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
1:2
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
2' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
0:1
16' Гол
Турнвальд Мануэль
0:2
28' Гол
Крижман Санди
62' Желтая карточка
Хаудум Штефан
64' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
73' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
79' Желтая карточка
Майлингер Марко
1:2
81' Гол
Тадич Дарио
90' Желтая карточка
Свете Рене
90'+6
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
16
Зоннляйтнер
Марио
32
Люкенедер
Феликс
5
Гольнер
Манфред
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
20
Шмербок
Марк-Андре
29
Хорват
Саша
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
4
Felix
Strauss
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
30
Крижман
Санди
26
Нуссбаумер
Даниэль
9
Нухиу
Атдхи
Хартберг
4-2-3-1
Альтах
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 3 (1) 1.5
2. Роттер Томас 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крижман Санди 1 0.5
2. Турнвальд Мануэль 1 0.5
3. Райтер Доминик 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Штек Давид 1 0
2. Свете Рене 1 0
3. Хайль Юрген 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Цвишенбруггер Ян 2 0
2. Дабанлы Беркай 2 0
3. Нетцер Филипп 1 0
4. Крижман Санди 1 0
5. Майлингер Марко 1 0
6. Нухиу Атдхи 1 0
7. Хаудум Штефан 1 0
8. Нуссбаумер Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Альтах 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр
Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена Рид 3:2 Хартберг Хартберг 3:3 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:0 Хартберг Хартберг 2:1 Адмира
Альтах Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм
Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 Альтах Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Альтах: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Хартберг Бундеслига
Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:3 Хартберг Бундеслига Альтах 3:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хартберг 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хартберг 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Адмира 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 2 0 1
3. Адмира Бабуску Онурхан 2 0 0
4. Альтах Крижман Санди 1 0 0
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Аустрия Клагенфурт Maximiliano Moreira 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Турнвальд Мануэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Дабанлы Беркай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хартберг 1:2 Альтах онлайн




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