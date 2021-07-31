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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
9' Красная карточка
Kosmas Gezos
13'
1
Ляйтнер
Андреас
27
Айву
Эмануэль
93
Даткович
Нико
4
Бауэр
Себастьян
15
Цвиршиц
Штефан
12
Малишек
Лукас
8
Кершбаум
Роман
37
Лукачевич
Леонардо
7
Старкль
Доминик
9
Мустафа
Сулиман
63
Кронбергер
Лука
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
14
Christopher
Cvetko
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
77
Gloire
Amanda
32
Пинк
Маркус
Адмира
3-4-3
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Kosmas Gezos

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсагер Вильгельм 1 0.5
Аустрия Клагенфурт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинк Маркус 1 0.5
2. Nicolas Wimmer 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Бауэр Себастьян 1 0
2. Эльмкис Илай 1 0
Аустрия Клагенфурт
# Игрок      
1. Maximiliano Moreira 0 1
2. Herbert Paul 1 0
3. Kosmas Gezos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 0 0 0 0 0 100% (1)
Аустрия Клагенфурт 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 0:6 Адмира
Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860
Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Юниорс Пашинг Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 ГАК Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Аустрия Вена-2 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:2 Дорнбирн Хорн 0:0 Аустрия Клагенфурт

Последние игры между собой

Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Аустрия Клагенфурт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Товарищеские матчи Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители
Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 2:0 Адмира Кубок Австрии Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хартберг 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рапид Вена 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5. ЛАСК 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Аустрия Клагенфурт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Адмира 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Альтах 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Адмира 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Хартберг 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Рапид Вена 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
11. ЛАСК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Альтах 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Хартберг 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рапид Вена 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЛАСК 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Альтах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Адмира 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аустрия Клагенфурт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 2 0 1
2. Хартберг Тадич Дарио 2 1 0
3. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 1 0 0
4. Рид Оффенбахер Даниэль 1 0 0
5. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
2. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 2 0
3. Аустрия Клагенфурт Maximiliano Moreira 0 1
4. Альтах Нетцер Филипп 1 0
5. Альтах Крижман Санди 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    УДАЛЕНИЕ! - Kosmas Gezos увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.36
3.61
3.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 0:0 Аустрия Клагенфурт онлайн




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