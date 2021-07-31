Австрия: Бундеслига 2021-2022
Адмира
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: БСФЦ
Аустрия Клагенфурт
9' Красная карточкаKosmas Gezos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
17 Ауэр ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
9'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинк Маркус
|1
|0.5
|2.
|Nicolas Wimmer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|1
|0
|2.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|2.
|Herbert Paul
|1
|0
|3.
|Kosmas Gezos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Аустрия Клагенфурт
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 0:6 Адмира
Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Адмира 0:2 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Адмира Адмира 0:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 Адмира Хартберг 2:1 Адмира
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860
Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Юниорс Пашинг Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 ГАК Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Аустрия Вена-2 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:2 Дорнбирн Хорн 0:0 Аустрия Клагенфурт
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Аустрия Клагенфурт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 2:0 Адмира Кубок Австрии Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хартберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рапид Вена
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|ЛАСК
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Адмира
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Альтах
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Адмира
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Хартберг
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Рапид Вена
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|ЛАСК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Альтах
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хартберг
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рапид Вена
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЛАСК
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Альтах
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Адмира
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|2
|0
|1
|2.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|2
|1
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|1
|0
|0
|4.
|Рид
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|0
|5.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|2
|0
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|4.
|Альтах
|Нетцер Филипп
|1
|0
|5.
|Альтах
|Крижман Санди
|1
|0