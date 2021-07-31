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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
ЛАСК
1:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
0:1
8' Гол
Фунтас Таксиархис
44' Желтая карточка
Шик Торстен
56' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
1:1
79' Гол
Шмидт Александер
81' Желтая карточка
Стойкович Филип
86' Желтая карточка
Марешиц Дарио
90'+6
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
44
Марешиц
Дарио
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
8
Михорль
Петер
31
Гргич
Лукас
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
23
Шмидт
Александер
14
Балик
Гусейн
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
6
Виммер
Кевин
13
Шик
Торстен
42
Шустер
Лион
16
Петрович
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
8
Кнасмюлльнер
Кристоф
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
ЛАСК
3-4-3
Рапид Вена
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Визингер Филип 1 0.5
2. Шмидт Александер 1 0.5
3. Флеккер Флориан 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 1 0.5
2. Кара Эркан 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 1 0
2. Марешиц Дарио 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 1 0
2. Фунтас Таксиархис 1 0
3. Стойкович Филип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Рапид Вена 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК
Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория
Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Рапид Вена: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига
Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 2 1 1 0 5 - 1 4
2. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хартберг 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Аустрия Клагенфурт 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
5. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аустрия Вена 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Вольфсбергер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хартберг 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Адмира 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Рид 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сваровски Тироль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 2 0 1
3. Адмира Бабуску Онурхан 2 0 0
4. Альтах Крижман Санди 1 0 0
5. Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Аустрия Клагенфурт Maximiliano Moreira 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ЛАСК 1:1 Рапид Вена онлайн




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