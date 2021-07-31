Австрия: Бундеслига 2021-2022
ЛАСК
1:1
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Рапид Вена
0:1
8' ГолФунтас Таксиархис
44' Желтая карточкаШик Торстен
56' Желтая карточкаФунтас Таксиархис
1:1
79' ГолШмидт Александер
81' Желтая карточкаСтойкович Филип
86' Желтая карточкаМарешиц Дарио
31
Гргич
Лукас
14
Балик
Гусейн
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
42
Шустер
Лион
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Enrique Wild
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
8'
0:1
44'
79'
81'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Визингер Филип
|1
|0.5
|2.
|Шмидт Александер
|1
|0.5
|3.
|Флеккер Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.5
|2.
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|1
|0
|2.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|1
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|3.
|Стойкович Филип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Рапид Вена
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +9 =3 -8Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК
Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 ЛАСК ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург Рид 0:3 ЛАСК Альтах 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 0:1 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория
Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 1:1 Рапид Вена Рапид Вена 0:0 Штурм Рапид Вена 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Рапид Вена: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|2.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сваровски Тироль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вольфсбергер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Штурм
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Вольфсбергер
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Адмира
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Рид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|2
|0
|1
|3.
|Адмира
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|0
|4.
|Альтах
|Крижман Санди
|1
|0
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|0
|1