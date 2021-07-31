Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
3:1
Перерыв
Стадион: Летцигрунд
Лозанна-Спорт
1:0
7' ГолСисей Ассан
1:1
11' ГолУаттара Брахима
2:1
15' ГолСисей Ассан
21' Желтая карточкаЗохури Армель
28' Желтая карточкаГерреро Адрия
3:1
41' ГолБоранияшевич Никола
45' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
40
Диао
Мори
28
Сузуки
Тоити
80
Саншеш
Алвин
21
Kouadio
Jean
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
7'
1:0
11'
1:1
15'
2:1
21'
28'
41'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сисей Ассан
|2
|1
|2.
|Герреро Адрия
|1
|0.5
|3.
|Маркезано Антонио
|1 (1)
|0.5
|4.
|Крамер Блаж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|1
|2.
|Зохури Армель
|0
|0
|3.
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Ассан
|1
|0
|2.
|Герреро Адрия
|1
|0
|3.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зохури Армель
|2
|0
|2.
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|3.
|Уаттара Брахима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Лозанна-Спорт
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Цюрих
|3:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|0
|3.
|Базель
|Касами Пайтим
|1
|0
|4.
|Базель
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|0