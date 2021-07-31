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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
3:1
Перерыв

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
7' Гол
Сисей Ассан
1:1
11' Гол
Уаттара Брахима
2:1
15' Гол
Сисей Ассан
21' Желтая карточка
Зохури Армель
28' Желтая карточка
Герреро Адрия
3:1
41' Гол
Боранияшевич Никола
45' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
7
Красничи
Бледиан
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
4
Дженц
Мориц
6
Монтейру
Элтон
28
Сузуки
Тоити
7
Кукурузович
Степан
80
Саншеш
Алвин
21
Kouadio
Jean
10
Пуэртас
Кэмерон
17
Куалипу
Годюэн
11
Уаттара
Брахима
Цюрих
3-4-1-2
Лозанна-Спорт
4-1-4-1

Ход матча

7'
Сисей Ассан
(Крамер Блаж)
1:0
11'
1:1
Уаттара Брахима
(Kouadio Jean)
15'
Сисей Ассан
(Герреро Адрия)
2:1
21'
 
Зохури Армель
28'
Герреро Адрия
 
41'
Боранияшевич Никола
(Герреро Адрия)
3:1
45'
 
Пуэртас Кэмерон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сисей Ассан 2 1
2. Герреро Адрия 1 0.5
3. Маркезано Антонио 1 (1) 0.5
4. Крамер Блаж 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 1
2. Зохури Армель 0 0
3. Kouadio Jean 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Сисей Ассан 1 0
2. Герреро Адрия 1 0
3. Крюезиу Мирлинд 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Зохури Армель 2 0
2. Пуэртас Кэмерон 1 0
3. Уаттара Брахима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Лозанна-Спорт 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц
Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 1:2 Серветт Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:1 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
4. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Лозанна-Спорт 1:3 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лозанна-Спорт 1:3 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
9. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Цюрих 3:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лозанна-Спорт 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
4. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
5. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
2. Грасcхоппер Абраши Амир 1 0
3. Базель Касами Пайтим 1 0
4. Базель Джака Таулант 1 0
5. Серветт Сассо Венсан 1 0
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Цюрих
Ничья
Лозанна-Спорт
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4.50
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