Швейцария: Суперлига 2021-2022
Цюрих
3:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Лозанна-Спорт
1:0
7' ГолСисей Ассан
1:1
11' ГолУаттара Брахима
2:1
15' ГолСисей Ассан
21' Желтая карточкаЗохури Армель
28' Желтая карточкаГерреро Адрия
3:1
41' ГолБоранияшевич Никола
45' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
80' Желтая карточкаМонтейру Элтон
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
40
Диао
Мори
28
Сузуки
Тоити
80
Саншеш
Алвин
21
Kouadio
Jean
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
21 Kouadio JeanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
7'
1:0
11'
1:1
15'
2:1
21'
28'
41'
45'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сисей Ассан
|2
|1
|2.
|Герреро Адрия
|1
|0.5
|3.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.5
|4.
|Маркезано Антонио
|1 (1)
|0.5
|5.
|Крамер Блаж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|1
|2.
|Зохури Армель
|0
|0
|3.
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисей Ассан
|1
|0
|2.
|Герреро Адрия
|1
|0
|3.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|2.
|Зохури Армель
|2
|0
|3.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|4.
|Уаттара Брахима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|0
|Лозанна-Спорт
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0
|3.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|1
|0
|4.
|Базель
|Касами Пайтим
|1
|0
|5.
|Базель
|Джака Таулант
|1
|0