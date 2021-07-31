Швейцария: Суперлига 2021-2022
Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Стад де Суиз
Грасcхоппер
19' Желтая карточкаTote Gomes
44' Желтая карточкаМартинс Кристофер
51' Желтая карточкаАбраши Амир
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
24
Tote
Gomes
10
Пушич
Петар
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Fabio Fehr
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
19'
51'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|2
|1
|2.
|Элиа Мешак
|2
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|4.
|Нгамале Муми
|0
|0
|5.
|Ридер Фабиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|2.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|4.
|Али Мохамед
|1
|0
|5.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абраши Амир
|2
|0
|2.
|Tote Gomes
|2
|0
|3.
|Герц Кристиан
|1
|0
|4.
|Allan Arigoni
|1
|0
|5.
|Djibril Diani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =1 -4Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау Кринс 1:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Винтертур Стад Лозанна-Уши 1:1 Грасcхоппер
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|7.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|8.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|9.
|Грасcхоппер
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Янг Бойз
|0:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|6.
|Грасcхоппер
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|4.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|3.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|4.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0
|5.
|Базель
|Касами Пайтим
|1
|0