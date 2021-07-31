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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
19' Желтая карточка
Tote Gomes
44' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
51' Желтая карточка
Абраши Амир
80'
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
30
Лаупер
Сандро
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
7
Шпильман
Марвин
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
5
Aleksandar
Cvetkovic
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
3
Леняни
Эрмир
10
Пушич
Петар
19
Кампана
Леонардо
28
Герц
Кристиан
Янг Бойз
4-4-2
Грасcхоппер
3-4-3

Ход матча

19'
 
Tote Gomes
44'
Мартинс Кристофер
 
46'
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
 
46'
 
Djibril Diani
Dominik Schmid2
51'
 
Абраши Амир
62'
Сулеймани Миралем
Шпильман Марвин
 
62'
Канга Вилфрид
Нгамале Муми
 
67'
 
Рибейру Андре
Кампана Леонардо
67'
 
Джорджев Никола
Пушич Петар
67'
 
Да Силва Нуну
Абраши Амир
73'
Гарсия Улиссес
Лефор Жордан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 2 1
2. Элиа Мешак 2 1
3. Гарсия Улиссес 0 0
4. Нгамале Муми 0 0
5. Ридер Фабиан 0 0
Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 0
2. Шпильман Марвин 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Али Мохамед 1 0
5. Ридер Фабиан 1 0
Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 2 0
2. Tote Gomes 2 0
3. Герц Кристиан 1 0
4. Allan Arigoni 1 0
5. Djibril Diani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Грасcхоппер 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон
Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 4:1 Арау Кринс 1:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Винтертур Стад Лозанна-Уши 1:1 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Грасcхоппер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Янг Бойз 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Грасcхоппер 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Янг Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
9. Грасcхоппер 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Янг Бойз 0:0 1 1 0 0 4 - 3 3
6. Грасcхоппер 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
4. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
5. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
3. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
4. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
5. Базель Касами Пайтим 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Toti Gomes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Грасcхоппер
1.72
5.50
8.70
Все Коэффициенты
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