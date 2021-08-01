Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
1:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
11' Красная карточка
Тралка Лукаш
0:1
12' Пенальти
Дрыгас Камил
39' Желтая карточка
Иванов Роберт
45' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
52' Желтая карточка
Зреляк Адам
65' Желтая карточка
Журавски Мачей
1:1
84' Гол
Иванов Роберт
90' Желтая карточка
Купчак Матеуш
90' Вторая желтая карточка
Журавски Мачей
90'+6
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
16
Лавничак
Алекс
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
11
Якубовски
Михал
9
Кузимски
Матеуш
1
Стипица
Данте
64
Козловски
Кацпер
8
Дабровски
Дамьян
10
Захович
Лука
21
Салес
Жеан
Карлос
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
14
Дрыгас
Камил
97
Мата
Луиш
23
Цех
Бенедикт
18
Кухарчик
Михал
Варта Познань
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гжесик Ян 1 0.5
2. Иванов Роберт 1 0.5
3. Чижички Матеуш 1 0.5
4. Чиж Шимон 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кухарчик Михал 1 0.5
2. Козловски Кацпер 1 0.5
3. Дрыгас Камил 1 (1) 0.5
4. Мата Луиш 0 0
5. Ковальчик Себастьян 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Зреляк Адам 1 0
3. Купчак Матеуш 1 0
4. Иванов Роберт 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Журавски Мачей 1 1
2. Дабровски Дамьян 1 0
3. Пажишек Пётр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Погонь Щецин 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань
Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Экстракласса Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 2:1 Варта Познань First League
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 4:3 Варта Познань First League Погонь Щецин 1:1 Варта Познань First League Варта Познань 1:2 Погонь Щецин First League Варта Познань 0:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лех 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Погонь Щецин 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шлёнск 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Пяст 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Варта Познань 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Краковия 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гурник Забже 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Краков 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брук-Бет Термалица 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Лех 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Шлёнск 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Гурник Ленчна 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Краковия 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Пяст 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сталь Мелец 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Гурник Забже 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ракув 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Пяст 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лех 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Варта Познань 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Радомьяк Радом 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Висла Краков 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лехия Гданьск 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Краковия 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Висла Плоцк 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Заглембе Любин Шиш Патрик 2 0 0
2. Шлёнск Пих Роберт 2 1 0
3. Варта Познань Гжесик Ян 1 0 1
4. Брук-Бет Термалица Adam Radwanski 1 0 1
5. Гурник Ленчна Przemyslaw Banaszak 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
4. Легия Младенович Филип 0 1
5. Легия Жозуэ Филипе 0 1
Весь список
Где смотреть матч Варта Познань 1:1 Погонь Щецин онлайн




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