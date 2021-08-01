Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
Погонь Щецин
11' Красная карточкаТралка Лукаш
0:1
12' ПенальтиДрыгас Камил
39' Желтая карточкаИванов Роберт
45' Желтая карточкаДабровски Дамьян
52' Желтая карточкаЗреляк Адам
65' Желтая карточкаЖуравски Мачей
1:1
84' ГолИванов Роберт
90' Желтая карточкаКупчак Матеуш
90' Вторая желтая карточкаЖуравски Мачей
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Захович ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
-
97 Мата ЛуишПолузащитник
-
23 Цех БенедиктПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
11'
12'
0:1
39'
45'
52'
65'
84'
1:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гжесик Ян
|1
|0.5
|2.
|Иванов Роберт
|1
|0.5
|3.
|Чижички Матеуш
|1
|0.5
|4.
|Чиж Шимон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кухарчик Михал
|1
|0.5
|2.
|Козловски Кацпер
|1
|0.5
|3.
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.5
|4.
|Мата Луиш
|0
|0
|5.
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Зреляк Адам
|1
|0
|3.
|Купчак Матеуш
|1
|0
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|3.
|Пажишек Пётр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Погонь Щецин
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань
Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань Варта Познань 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Осиек 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Осиек Погонь Щецин 1:3 Ракув
Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Сталь Мелец 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже Подбескидзе 0:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Легия 4:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лех Шлёнск 2:1 Погонь Щецин Висла Краков 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Погонь Щецин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шлёнск
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Краковия
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гурник Забже
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Краков
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брук-Бет Термалица
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Шлёнск
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сталь Мелец
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Пяст
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лех
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Краковия
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Висла Плоцк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Заглембе Любин
|Шиш Патрик
|2
|0
|0
|2.
|Шлёнск
|Пих Роберт
|2
|1
|0
|3.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|1
|0
|1
|4.
|Брук-Бет Термалица
|Adam Radwanski
|1
|0
|1
|5.
|Гурник Ленчна
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|4.
|Легия
|Младенович Филип
|0
|1
|5.
|Легия
|Жозуэ Филипе
|0
|1