0:1
27' ГолХаверц Кай
1:1
69' ГолДжака Гранит
1:2
72' ГолАбрахам Тэмми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
71 Тавареш НунуПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баба АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
Ход матча
27'
0:1
46'
69'
1:1
72'
1:2
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал
Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер
Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига