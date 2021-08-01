Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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Арсенал
1:2
Второй тайм: 90+'
Челси
0'
0:1
27' Гол
Хаверц Кай
1:1
69' Гол
Джака Гранит
1:2
72' Гол
Абрахам Тэмми
90'+2
Арсенал
Челси

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал
Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер
Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Челси 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 2:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
  • Второй тайм
  • 90'
    Не слишком весело проходят последние минуты игры. "Челси" возит мяч, все ждут окончания матча.
  • Желтая карточка
    89'
    Тавареш видит перед собой карточку жёлтого цвета.
  • 88'
    Похоже, что во втором тайме уже ничего интересного больше не произойдет. Самая главная интрига - сколько еще времени нам наблюдать за этой встречей.
  • 87'
    А темп тем временем совсем упал, что на руку "Челси". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке - идеальный план.
  • 86'
    Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.
  • 85'
    Сдерживающий футбол "Челси" в эти минуты удается. В центре поля хорошо они расположились и отлично разрушают.
  • 84'
    Мяч у "Челси" наконец-то, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • 83'
    Так и катают мяч игроки "Арсенала" словно чего-то выжидая. 
  • Офсайд
    82'
    Каждый свисток, когда мяч в штрафной "Челси" наводит ужас на болельщиков, но пока арбитр фиксирует офсайды.
  • 81'
    Кажется, у Челси уже почти не осталось сил. Им не удается убежать в контратаку, а "Арсенал" полностью контролирует ситуацию.
  • 80'
    Атака "Арсенала" правым флангом не удалась, мяч уходит за пределы поля.
  • 79'
    "Арсенал" всей командой идёт атаковать. Кто знает, может, и Лено по ходу одного из стандартов побежит вперед, чтобы спасти ситуацию.
  • 78'
    Высокие скорости. Инициатива прочно захвачена игроками в красно-белой форме, однако подступы к штрафной гостей перекрыты.
  • 77'
    И продолжаются атаки "Арсенала". "Челси" очень старается, но банально не успевает за передвижением соперника.
  • 76'
    Долго игроки "Арсенала" готовились к очередной атаке, разыграли хитроумно, но гости легко отбились.
  • 75'
    Обложили хозяева штрафную соперника. Пока блокируются удары "Арсенала".
  • 74'
    Опять "Арсенал" пробует взять гостей банальными навесами, но защитники "Челси" спокойно отбиваются.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Абрахам!!!
    Абрахам подкараулил ошибку соперника, который сыграл назад. А дальше оставалось только забить гол, что он и сделал.
  • 72'
    И любопытно, как поведут себя в новой ситуации подопечные Тухеля Ставка на оборону себя не оправдала.
  • 71'
    А Томас Тухель призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Джака!!!
    И всё-таки сравнивает счет "Арсенал". Первый розыгрыш углового не принес успеха, зато второй увенчался взятием ворот Кепы. Джака оказался выше всех в штрафной "Челси".
  • Угловой
    69'
    Угловой зарабатывают игроки "Челси". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 68'
    Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "Челси", понимая, что торопиться некуда.
  • 67'
    Артета задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.
  • Замена
    66'
    А между тем, у гостей выходят Канте и Кепа.
  • 65'
    Разбалансировалась как-то игра "Арсенала", но "Челси" не пользуется моментом, продолжая играть слишком медленно и больше поперек.
  • Угловой
    64'
    Стремительная контратака "Челси" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 63'
    Продолжается осада штрафной "Челси". Всем составом гости сейчас обороняются, но без какой-либо паники.
  • 62'
    Забросы из глубины в центр штрафной "Челси" пока не проходят. Надо придумать что-то другое.
  • 61'
    Подопечные Артеты очень грамотно накрывают на чужой половине - мы уже давно не видели "Челси" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20.
  • 60'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "Арсенала" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • Угловой
    59'
    И этот угловой удар не принес опасности для ворот Менди.
  • Угловой
    58'
    Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку. Назначен ещё один угловой.
  • Опасный момент
    57'
    Александр Ляказетт пробил точно в нижний угол. Менди был против гола, будет угловой.
  • Фол, нарушение
    56'
    Опасный штрафной зарабатывают хозяева поля. До ворот около 23 метров.
  • Опасный момент
    55'
    Вот это Зиеш, перед которым были совершенно пустые ворота. Промедлил он, а дальше защитники "Арсенала" отобрали мяч.
  • Офсайд
    54'
    Пьер-Эмерик Обамеянг в офсайд забежал.
  • Угловой
    53'
    Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • Опасный момент
    52'
    Пепе вбежал в штрафную и пробил в дальний угол, рядом со штангой мяч просвистел, но будет угловой.
  • 51'
    Интересно, что обе команды сейчас делают акцент на навесы в штрафную. "Челси", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Арсенал", чтобы миновать насыщенную оборону хозяев.
  • 50'
    Второй тайм "Арсенал" начал напористо, конечно. Но надолго ли хватит сил. Да и "Челси" в любой момент может наказать.
  • 49'
    Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • Замена
    48'
    А у "Челси" Вернер не вышел, вместо него теперь Абрахам.
  • Замена
    47'
    Холдинг на второй тайм не вышел, вместо него теперь Уайт.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм на "Эмирейтс".
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Арсенал" - "Челси" 0:1.
  • Травма, повреждение
    45'
    Тирни теперь пострадал. Врачи оказывают ему помощь.
  • Желтая карточка
    45'
    А вот это уже срыв атаки со стороны Ковачича. Жёлтая карточка в руках главного арбитра.
  • Штанга
    44'
    Быстрый ответ гостей завершается ударом Зиеша с 7 метров, но за "Арсенал" играет штанга.
  • 43'
    Не отдает мяч сейчас "Арсенал", а футболисты "Челси" лениво изображают прессинг.
  • 42'
    Все больше апелляций к арбитру. Конечно, нервы у игроков на пределе, их можно понять.
  • Замена
    41'
    И всё-таки замена. Гранит Джака меняет Томаса Парти.
  • 40'
    Совсем острота у ворот пропала, в центре внимания - борьба за инициативу, не приносящая, впрочем, практической пользы.
  • 39'
    Похоже на то, что соперники уже доигрывают первый тайм. Зрелищностью тайм, скажем честно, не отличался, порой бывает скучно.
  • 38'
    А "Челси" решает спокойно подержать мяч, сбивая тем самым реваншистский пыл хозяев.
  • 37'
    Прихрамывая покидает поле Томас, но Артета невозмутим, пока не готовит замену.
  • Травма, повреждение
    36'
    Томас Парти прилёг на газон, врачи уже на поле. Наверное, игра для него завершена. Наверняка не станет рисковать Артета здоровьем ключевого игрока.
  • 35'
    "Челси" часто приходится готовить свои атаки в глубине, где мяч перекатывают защитники даже при участии Менди.
  • 34'
    Уверенно всё-таки обороняется "Челси". Хозяева контролируют мяч, но на дальних рубежах.
  • Штанга
    33'
    А вот это уже опаснее. Смит-Роу пробил низом с линии штрафной, однако мяч попал в штангу.
  • Офсайд
    32'
    Обамеянг получает мяч у штрафной "Челси", только судьи фиксируют офсайд.
  • Опасный момент
    31'
    Провал в обороне "Арсенала" завершается выходом к воротам Вернера, но тот прощает, пробив с левого края вратарской в сетку с внешней стороны.
  • 30'
    Артета у кромки поля пытается что-то подсказать подопечным. Первый тайм хозяевам не удается, стоит признать это.
  • 29'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Арсенала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Хаверц!!!
    Быстрая атака гостей завершается точным выстрелом Хаверца с 12 метров. А Вернер на свой счет записывает голевую передачу.
  • Офсайд
    27'
    Атака вторым темпом завершается офсайдом Рюдигера.
  • Угловой
    26'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Арсенала" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 25'
    Долго возит "Челси" мяч, отыскивая свободную зону. Но попытки просунуться вперед не дают результата.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ковачич получает по ногам. До ворот порядка 29 метров.
  • 23'
    Артета наконец-то начал активничать и что-то подсказывать игрокам. Показали нам крупным планом наставника "Арсенала".
  • Офсайд
    22'
    Киран Тирни забежал в офсайд. Прав арбитр.
  • 21'
    Роб Холдинг не дал Вернеру вбежать с мячом в штрафную. Немец упускает игровой снаряд за пределы поля. Удар от ворот.
  • 20'
    Печальнее всего, что команды не могут даже стандарт никакой заработать. Рядовые забросы вперед, которые ни к чему не приводят.
  • 19'
    Менди своевременно выбежал за пределы штрафной и сыграл ногами, совсем немного опередив Ляказетта, который уже готов был оформлять гол.
  • 18'
    А Артета в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.
  • 17'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Томас Тухель свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • 16'
    "Челси" отвечает неточным забросом в адрес Вернера в штрафную. Форвард не сделал рывок в нужную зону.
  • 15'
    Обамеянг часто оказывается на острие атаки. Постоянные перемещения, наверное, должны запутать соперника, но пока тщетно.
  • 14'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 13'
    Вступает в игру вратарь "Челси", но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 12'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 11'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    10'
    Зума нарушает правила. Судья фиксирует фол.
  • 9'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • 8'
    Новая попытка "Челси" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Лено скучновато.
  • 7'
    Ответ гостей был куда хуже, мяч после касания Хадсона-Одои покидает пределы поля. Удар от ворот.
  • 6'
    Пьер-Эмерик Обамеянг прострелил с левого края штрафной, только вот Менди сыграл на перехвате.
  • 5'
    Мяч опять держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.
  • 4'
    Обе команды пока сбиваются на фланговую игру с большим количеством подач, а дальше нападающие проигрывают борьбу.
  • 3'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 2'
    Зацепился теперь "Челси" за мяч и планоромерно двигается вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло, но лиха беда начало.
  • 1'
    Первый заброс мяча от подопечных Артеты вперед был неудачным, но футболисты сразу же включаются в отбор.
  • 1'
    "Арсенал" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в синей футболисты "Челси". 
  • Первый тайм начался
    Стартовал матч в Лондоне!
  • До матча
  • Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеской встречи. Нас ждет лондонское дерби, "Арсенал" сыграет с "Челси". Начинаем в 17:00 по Москве, вашего комментатора зовут Сергей Прокофьев.
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Челси
2.56
4.60
2.67
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Где смотреть матч Арсенал 1:2 Челси онлайн




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