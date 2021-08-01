Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.

А темп тем временем совсем упал, что на руку "Челси". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке - идеальный план.

Похоже, что во втором тайме уже ничего интересного больше не произойдет. Самая главная интрига - сколько еще времени нам наблюдать за этой встречей.

Тавареш видит перед собой карточку жёлтого цвета.

Не слишком весело проходят последние минуты игры. "Челси" возит мяч, все ждут окончания матча.

85' Сдерживающий футбол "Челси" в эти минуты удается. В центре поля хорошо они расположились и отлично разрушают.

84' Мяч у "Челси" наконец-то, на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

83' Так и катают мяч игроки "Арсенала" словно чего-то выжидая.

82' Каждый свисток, когда мяч в штрафной "Челси" наводит ужас на болельщиков, но пока арбитр фиксирует офсайды.

81' Кажется, у Челси уже почти не осталось сил. Им не удается убежать в контратаку, а "Арсенал" полностью контролирует ситуацию.

80' Атака "Арсенала" правым флангом не удалась, мяч уходит за пределы поля.

79' "Арсенал" всей командой идёт атаковать. Кто знает, может, и Лено по ходу одного из стандартов побежит вперед, чтобы спасти ситуацию.

78' Высокие скорости. Инициатива прочно захвачена игроками в красно-белой форме, однако подступы к штрафной гостей перекрыты.

77' И продолжаются атаки "Арсенала". "Челси" очень старается, но банально не успевает за передвижением соперника.

76' Долго игроки "Арсенала" готовились к очередной атаке, разыграли хитроумно, но гости легко отбились.

75' Обложили хозяева штрафную соперника. Пока блокируются удары "Арсенала".

74' Опять "Арсенал" пробует взять гостей банальными навесами, но защитники "Челси" спокойно отбиваются.

73' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Абрахам!!!

Абрахам подкараулил ошибку соперника, который сыграл назад. А дальше оставалось только забить гол, что он и сделал.

72' И любопытно, как поведут себя в новой ситуации подопечные Тухеля Ставка на оборону себя не оправдала.

71' А Томас Тухель призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.

70' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Джака!!!

И всё-таки сравнивает счет "Арсенал". Первый розыгрыш углового не принес успеха, зато второй увенчался взятием ворот Кепы. Джака оказался выше всех в штрафной "Челси".

69' Угловой зарабатывают игроки "Челси". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

68' Спокойно перекатывает мяч в центре поля сейчас "Челси", понимая, что торопиться некуда.

67' Артета задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.

66' А между тем, у гостей выходят Канте и Кепа.

65' Разбалансировалась как-то игра "Арсенала", но "Челси" не пользуется моментом, продолжая играть слишком медленно и больше поперек.

64' Стремительная контратака "Челси" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

63' Продолжается осада штрафной "Челси". Всем составом гости сейчас обороняются, но без какой-либо паники.

62' Забросы из глубины в центр штрафной "Челси" пока не проходят. Надо придумать что-то другое.

61' Подопечные Артеты очень грамотно накрывают на чужой половине - мы уже давно не видели "Челси" в позиционной атаке или просто с мячом дольше, чем на секунд 15-20.

60' Продолжают перекатывать мяч игроки "Арсенала" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

59' И этот угловой удар не принес опасности для ворот Менди.

58' Следует подача на ближнюю штангу, но до нужного адресата мяч не дошел, защитники разрядили обстановку. Назначен ещё один угловой.

57' Александр Ляказетт пробил точно в нижний угол. Менди был против гола, будет угловой.

56' Опасный штрафной зарабатывают хозяева поля. До ворот около 23 метров.

55' Вот это Зиеш, перед которым были совершенно пустые ворота. Промедлил он, а дальше защитники "Арсенала" отобрали мяч.

54' Пьер-Эмерик Обамеянг в офсайд забежал.

53' Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.

52' Пепе вбежал в штрафную и пробил в дальний угол, рядом со штангой мяч просвистел, но будет угловой.

51' Интересно, что обе команды сейчас делают акцент на навесы в штрафную. "Челси", чтобы как можно быстрее доставить мяч в штрафную, а "Арсенал", чтобы миновать насыщенную оборону хозяев.

50' Второй тайм "Арсенал" начал напористо, конечно. Но надолго ли хватит сил. Да и "Челси" в любой момент может наказать.

49' Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

48' А у "Челси" Вернер не вышел, вместо него теперь Абрахам.

47' Холдинг на второй тайм не вышел, вместо него теперь Уайт.