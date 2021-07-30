Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал
Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Борнмут 1:2 Челси Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер
Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 2:0 Челси Премьер-лига Челси 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Международный кубок чемпионов Арсенал 2:1 Челси Кубок лиги Челси 0:0 Арсенал Кубок лиги Арсенал 2:2 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Челси Суперкубок Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи Арсенал 2:1 Челси Кубок Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига