Швейцария: Суперлига 2021-2022
Серветт
0:2
Второй тайм: 62'
Стадион: Стад де Женев
Лугано
41' Желтая карточкаКустодио Оливье
41' Желтая карточкаКиэ Грежон
45' Желтая карточкаKreshnik Hajrizi
0:1
47' ГолБоттани Маттиа
0:2
49' ГолАбубакар-Анкра Асума
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ба ДембаНападающий
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
41'
41'
45'
47'
49'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|1
|0.5
|2.
|Имери Кастриот
|1
|0.5
|3.
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|4.
|Диалло Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|1
|0.5
|2.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.5
|3.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|0
|2.
|Киэ Грежон
|1
|0
|3.
|Диалло Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|1
|0
|3.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +9 =2 -9Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт
Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур
Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель Вадуц 0:3 Лугано
Последние игры между собой
Серветт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Лугано
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Серветт
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|10.
|Сьон
|0:6
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сьон
|0:6
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Лугано
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Серветт
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лугано
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|6:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Сьон
|0:6
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|1
|4.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|4.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0