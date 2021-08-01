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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
0:2
Второй тайм: 62'

Стадион:
Лугано
0'
41' Желтая карточка
Кустодио Оливье
41' Желтая карточка
Киэ Грежон
45' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
0:1
47' Гол
Боттани Маттиа
0:2
49' Гол
Абубакар-Анкра Асума
62'
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
46
Бауман
Ноам
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
7
Фаччинетти
Микаэль
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
Серветт
4-1-2-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

41'
 
Кустодио Оливье
41'
Киэ Грежон
 
45'
 
Kreshnik Hajrizi
47'
0:1
Боттани Маттиа
(Фаччинетти Микаэль)
49'
0:2
Абубакар-Анкра Асума
56'
Роделен Ронни
Киэ Грежон
 
56'
Антунес Алексис
Имери Кастриот
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 1 0.5
2. Имери Кастриот 1 0.5
3. Стеванович Мирослав 0 0
4. Диалло Мусса 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 1 0.5
2. Абубакар-Анкра Асума 1 0.5
3. Фаччинетти Микаэль 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 0
2. Киэ Грежон 1 0
3. Диалло Мусса 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Kreshnik Hajrizi 2 0
2. Кустодио Оливье 1 0
3. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Лугано 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт
Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур
Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель Вадуц 0:3 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Лугано 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Серветт 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
10. Сьон 0:6 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6:0 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сьон 0:6 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 6:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Сьон 0:6 1 0 0 1 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
2.17
3.55
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:2 Лугано онлайн




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