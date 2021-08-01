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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
0:2
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
35' Желтая карточка
Кустодио Оливье
41' Желтая карточка
Киэ Грежон
45' Желтая карточка
Kreshnik Hajrizi
0:1
47' Гол
Боттани Маттиа
0:2
49' Гол
Абубакар-Анкра Асума
66' Желтая карточка
Luis Phelipe
71' Желтая карточка
Лаванши Нума
90'+6
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
46
Бауман
Ноам
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
7
Фаччинетти
Микаэль
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
Серветт
4-1-2-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

35'
 
Кустодио Оливье
41'
Киэ Грежон
 
45'
 
Kreshnik Hajrizi
47'
0:1
Боттани Маттиа
(Фаччинетти Микаэль)
49'
0:2
Абубакар-Анкра Асума
56'
Роделен Ронни
Киэ Грежон
 
56'
Антунес Алексис
Имери Кастриот
 
64'
 
Luis Phelipe
Ловрич Санди
66'
 
Luis Phelipe
71'
 
Лаванши Нума
77'
Схалк Алекс
Валь Тео
 
77'
Сотье Антони
Диалло Мусса
 
80'
 
Ба Демба
Абубакар-Анкра Асума
80'
 
Yuri VI
Фаччинетти Микаэль
87'
 
Марич Мият
Боттани Маттиа
87'
Дулин Давид
Конья Тимоте
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 1 0.5
2. Имери Кастриот 1 0.5
3. Стеванович Мирослав 0 0
4. Диалло Мусса 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 1 0.5
2. Абубакар-Анкра Асума 1 0.5
3. Фаччинетти Микаэль 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 0
2. Киэ Грежон 1 0
3. Диалло Мусса 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Kreshnik Hajrizi 2 0
2. Лаванши Нума 1 0
3. Кустодио Оливье 1 0
4. Luis Phelipe 1 0
5. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Лугано 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт
Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур
Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано Серветт 1:1 Лугано Лугано 2:1 Базель Вадуц 0:3 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лугано 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
10. Сьон 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 0:2 Лугано онлайн




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