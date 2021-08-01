Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
6:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
1:0
4' ГолКасами Пайтим
2:0
15' ГолЛопес Серхио
3:0
21' ГолДжюмарт Эрай
24' Желтая карточкаДи Сере
36' Желтая карточкаЛакруа Лео
36' Желтая карточкаЛопес Серхио
4:0
42' ГолЭспозито Себастьяно
5:0
44' ГолКабрал Артур
6:0
55' ГолЖегрова Эдон
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
99
Жегрова
Эдон
10
Кабрал
Артур
24
Руиз
Жан
76
Итаитинга
26
Ди
Сере
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
76 ИтаитингаПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Walker
Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
21'
24'
36'
36'
42'
44'
5:0
55'
6:0
62'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эспозито Себастьяно
|2
|1
|2.
|Кабрал Артур
|1
|0.5
|3.
|Касами Пайтим
|1
|0.5
|4.
|Лопес Серхио
|1
|0.5
|5.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.5
|6.
|Жегрова Эдон
|0
|0
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндойе Бирама
|1
|0.5
|2.
|Гргич Анто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касами Пайтим
|1
|0
|2.
|Джака Таулант
|1
|0
|3.
|Лопес Серхио
|1
|0
|4.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|5.
|Петретта Рауль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лакруа Лео
|1
|0
|2.
|Ди Сере
|1
|0
|3.
|Итаитинга
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =4 -6Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель
Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 3:3 Базель Вадуц 1:1 Базель Базель 5:0 Серветт Люцерн 3:4 Базель Базель 1:2 Вадуц Фрайбург 2:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Лугано
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Серветт
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|10.
|Сьон
|0:6
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сьон
|0:6
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|6.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|Люцерн
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|8.
|Грасcхоппер
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Лугано
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Серветт
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лугано
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|6:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Сьон
|0:6
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|2
|0
|1
|2.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|2
|0
|1
|3.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|1
|4.
|Люцерн
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|0
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|2
|1
|2.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2
|0
|3.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|4.
|Грасcхоппер
|Tote Gomes
|2
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Зохури Армель
|2
|0