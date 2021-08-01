Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
6:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
4' Гол
Касами Пайтим
2:0
15' Гол
Лопес Серхио
3:0
21' Гол
Джюмарт Эрай
24' Желтая карточка
Ди Сере
36' Желтая карточка
Лакруа Лео
36' Желтая карточка
Лопес Серхио
4:0
42' Гол
Эспозито Себастьяно
5:0
44' Гол
Кабрал Артур
6:0
55' Гол
Жегрова Эдон
65'
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
8
Кинтилья
Хорди
99
Жегрова
Эдон
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
4
Лакруа
Лео
24
Руиз
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
76
Итаитинга
26
Ди
Сере
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
99
Оаро
Гийом
Базель
4-2-3-1
Сьон
4-4-2

Ход матча

4'
Касами Пайтим
(Штокер Валентин)
1:0
15'
Лопес Серхио
(Жегрова Эдон)
2:0
21'
Джюмарт Эрай
(Эспозито Себастьяно)
3:0
24'
 
Ди Сере
36'
 
Лакруа Лео
36'
Лопес Серхио
 
42'
Эспозито Себастьяно
(Кабрал Артур)
4:0
44'
Кабрал Артур
(Жегрова Эдон)
5:0
46'
 
Араз Муса
Итаитинга
46'
 
Гргич Анто
Тосетти Маттео
46'
 
Робертс Улдрикис
Оаро Гийом
46'
 
Ндойе Бирама
Дзуффи Лука
55'
Жегрова Эдон
(Кабрал Артур)
6:0
61'
Малес Дариан
Кабрал Артур
 
61'
Миллар Лиам
Штокер Валентин
 
62'
 
Мартич Иван
Ди Сере

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эспозито Себастьяно 2 1
2. Кабрал Артур 1 0.5
3. Касами Пайтим 1 0.5
4. Лопес Серхио 1 0.5
5. Джюмарт Эрай 1 0.5
6. Жегрова Эдон 0 0
7. Штокер Валентин 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндойе Бирама 1 0.5
2. Гргич Анто 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 1 0
2. Джака Таулант 1 0
3. Лопес Серхио 1 0
4. Кинтилья Хорди 1 0
5. Петретта Рауль 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Ди Сере 1 0
3. Итаитинга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 0 0 0 0 100% (1) 0
 Сьон 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель
Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 3:3 Базель Вадуц 1:1 Базель Базель 5:0 Серветт Люцерн 3:4 Базель Базель 1:2 Вадуц Фрайбург 2:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Сьон 0:3 Лугано

Последние игры между собой

Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сьон 4:0 Базель Суперлига Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 2:3 Базель Суперлига Базель 4:2 Сьон Суперлига
Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6:0 2 2 0 0 8 - 0 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Лугано 2:0 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Серветт 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
10. Сьон 0:6 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6:0 1 1 0 0 6 - 0 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сьон 0:6 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 2:0 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 6:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Сьон 0:6 1 0 0 1 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Сьон
1.56
4.60
6.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 6:0 Сьон онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19500  Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 2020  Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
10 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
11 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 