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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
6:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
4' Гол
Касами Пайтим
2:0
15' Гол
Лопес Серхио
3:0
21' Гол
Джюмарт Эрай
24' Желтая карточка
Ди Сере
35' Желтая карточка
Лакруа Лео
36' Желтая карточка
Лопес Серхио
4:0
42' Гол
Эспозито Себастьяно
5:0
44' Гол
Кабрал Артур
6:0
55' Гол
Жегрова Эдон
6:1
88' Пенальти
Стожилкович Филип
90'+4
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
8
Кинтилья
Хорди
99
Жегрова
Эдон
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
4
Лакруа
Лео
24
Руиз
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
76
Итаитинга
26
Ди
Сере
7
Дзуффи
Лука
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
99
Оаро
Гийом
Базель
4-2-3-1
Сьон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эспозито Себастьяно 2 1
2. Жегрова Эдон 1 0.5
3. Кабрал Артур 1 0.5
4. Касами Пайтим 1 0.5
5. Лопес Серхио 1 0.5
6. Джюмарт Эрай 1 0.5
7. Штокер Валентин 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндойе Бирама 1 0.5
2. Стожилкович Филип 1 (1) 0.5
3. Гргич Анто 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 1 0
2. Джака Таулант 1 0
3. Лопес Серхио 1 0
4. Кинтилья Хорди 1 0
5. Петретта Рауль 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Ди Сере 1 0
3. Итаитинга 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0
 Сьон 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель
Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:0 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 3:3 Базель Вадуц 1:1 Базель Базель 5:0 Серветт Люцерн 3:4 Базель Базель 1:2 Вадуц Фрайбург 2:0 Базель
Сьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт
Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Сьон Сьон 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Сьон 0:3 Лугано

Последние игры между собой

Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сьон 4:0 Базель Суперлига Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 2:3 Базель Суперлига Базель 4:2 Сьон Суперлига
Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 8 - 1 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Санкт-Галлен 2 1 1 0 4 - 3 4
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Серветт 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Люцерн 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 5 0
10. Сьон 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Цюрих 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Санкт-Галлен 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сьон 1 0 0 1 1 - 2 0
6. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 2 0
7. Люцерн 1 0 0 1 3 - 4 0
8. Грасcхоппер 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Лугано 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Серветт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лугано 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Грасcхоппер 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Люцерн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Лозанна-Спорт 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Сьон 1 0 0 1 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Цюрих Сисей Ассан 2 0 1
2. Янг Бойз Сибачо Жордан 2 0 1
3. Базель Эспозито Себастьяно 2 0 1
4. Люцерн Шюрпф Паскаль 2 0 0
5. Янг Бойз Элиа Мешак 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Санкт-Галлен Йуан Элье 2 1
2. Грасcхоппер Абраши Амир 2 0
3. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 2 0
4. Грасcхоппер Tote Gomes 2 0
5. Лозанна-Спорт Зохури Армель 2 0
Весь список
Где смотреть матч Базель 6:1 Сьон онлайн




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