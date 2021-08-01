Ткачук с левого фланга выполнил очередной прострел в штрафную площадь, мяч от ноги Кулакова улетел на угловой.

Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гоцук головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Адамов в центре поля налетел на Козлова, но Алексей Амелин почему-то дал свисток именно в пользу "Урала".

Козлов выполнил передачу на ход Сулейманову по правому флангу, Тимур выполнил опасный прострел во вратарскую, Годзюр в прыжке зацепил мяч и отправил его к левому углу вратарской, Кулаков оказался первым на подборе и далее выбил мяч на угловой.

Калинский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Годзюр грамотно сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Александр Кержаков сразу же перестроить игру своей команды, в первом туре против "Сочи" очень удачно вышли на поле Сулейманов и Горбунов, а поэтому будем ждать их и сегодня на поле. "Урал" конечно же также не должен расслабляться, команде Юрия Матвеева нужно постараться забить хотя бы ещё один гол, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка в этот вечер.

В составе "Нижнего Новгорода" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Сапеты на поле вышел Тимур Сулейманов.

Егорычев в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, с подсказки бокового арбитра Алексей Амелин зафиксировал нарушение правил у футболиста "Урала".

Ткачук совершил неплохой проход вперёд по левому флангу, затем Денис выполнил подачу к линии вратарской, Годзюр сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Адамов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Шарипова.

Ткачук вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Подберёзкин накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

Сулейманов в борьбе за верховой мяч в радиусе штрафной площади "Урала" подсел под Герасимова, Алексей Амелин дал свисток в пользу хозяев поля.

Ткачук с левого фланга теперь уже выполнил подачу к правому углу вратарской, Годзюр при игре на выходе кулаками вновь выбил мяч к линии штрафной площади, на этот раз Каккоев был первым на подборе, Никита пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Бикфалви перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Нижнего Новгорода" и нарушил правила против Ткачука.

Козлов с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Сулейманов головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Шарипов удачно развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Подберёзкин на своей половине поля нарушил правила против Каккоева. "Нижний Новгород" заработал относительно неплохой стандарт.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Сулейманов!!! Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Гоцук оторвался от Герасимова и головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Сулейманова, Тимур подработал мяч и затем хладнокровно переиграл Годзюра.

Провалил "Урал" начало второго тайма, посмотрим, будет ли "Нижний Новгород" и дальше пытаться давить своего соперника.

Железнов сместился в центр с левой половины поля и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Нигматуллин в прыжке намертво поймал его.

Балай в борьбе за мяч на половине поля соперника неудачно сыграл в подкате и нарушил правила против Гагнидзе.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Довольно слабо "Нижний Новгород" смотрится в атаке сегодня, ничего команда Александра Кержакова не может создать впереди. "Урал" по итогам первого тайма заслуженно ведёт в счёте с минимальным преимуществом. Пока игра у нас получается далеко не самая яркая, но будем надеяться, что во второй половине матча команды порадуют нас ещё хотя бы одним забитым мячом.

45' Одну минуту добавил Алексей Амелин к основному времени первого тайма.

44' Ткачук прошёл вперёд по левому флангу к лицевой линии, затем Денис выполнил передачу немного назад на левый угол штрафной площади, Калинский из-под Августиняка пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

43' Быстро вернулся в игру Бикфалви, Эрик показал, что с ним всё нормально и он готов продолжать матч.

42' В прошлом эпизоде Бикфалви боролся за мяч с Гоцуком, Кирилл сыграл в рамках правил, но при этом один из лидеров "Урала" всё равно получил небольшое повреждение.

41' Егорычев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, сам Андрей ничего не смог придумать, чтобы обострить, последовал пас на правый фланг, оттуда Кулаков выполнил подачу к линии вратарской, Гоцук головой выбил мяч на левый фланг.

40' Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Каккоева. Никита начинает уже немного заводиться, устал он частенько получать по ногам.

39' Миладинович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шарипов головой сбросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Ткачуку, чтобы в падении завершить момент ударом по воротам.

38' Пытаются пока игроки "Нижнего Новгорода" чаще работать через правый фланг, но Железнов и Адамов свою бровку также надёжно перекрывают.

37' Железнов грамотно отработал в обороне на правом фланге, из-под ног Козлова Юрий выбил мяч в аут.

36' Бикфалви в центре поля нарушил правила против Сапеты и тем самым не дал сопернику провести быструю ответную атаку.

35' Йовичич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Каккоева.

34' И всё же смогли игроки "Урала" взломать оборону "Нижнего Новгорода", теперь уже придётся и команде Александра Кержакова прибавлять в атаке.

33' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Панюков!!! Бикфалви выполнил хорошую передачу к линии штрафной площади из центра поля, Панюков оторвался от Миладиновича, а затем вновь пробил в правый угол ворот, но на этот раз Андрей пробил более удачно и уже Нигматуллин не смог спасти свою команду.

32' Активный Егорычев попытался после заброса на правом углу штрафной площади придумать что-то интересное, но в борьбе с Гоцуком Андрей потерял мяч.

31' Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панюков в борьбе с защитниками "Нижнего Новгорода" не смог зацепиться за мяч на этот раз.

30' Кулаков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Масоэро капитан "Урала" упустил мяч за лицевую линию поля.

29' Удалось "Уралу" за счёт прессинга заставить Сапету ошибиться в центре поля, затем Подберёзкин выполнил отличную передачу на ход Панюкову к радиусу штрафной площади, Андрей зацепился за мяч и пробил на исполение в правый угол ворот, Нигматуллин ногой отбил мяч к правому углу вратарской, где уже Гоцук не дал Бикфалви сыграть на добивании.

28' Подберёзкин со стандарта выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, Егорычев в борьбе с Калинским не смог за него зацепиться.

27' Миладинович на левой половине поля нарушил правила против Адамова. "Урал" тщательно готовится к стандарту.

26' Угловой у ворот "Урала". Калинский выполнил подачу к линии вратарской, Балай в борьбе с соперниками головой слабо пробил в левый угол ворот, Годзюр без всякого труда забрал мяч в руки.

25' Кулаков в борьбе за мяч на половине поля соперника высоковато поднял ногу и попал по голове Ткачуку, Алексей Амелин решил пока обойтись без жёлтой карточки.

24' Из глубины поля последовала длинная передача на хож Железнову, мяч полетел высоковато, Юрий в борьбе с Козловым не смог сохранить его в игре.

23' Ткачук в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Амелин всё видел и дал свисток в пользу "Урала".

22' Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, Железнов практически не имел шансов за него зацепиться.

21' Всё более активнее начинают игроки "Нижнего Новгорода" действовать впереди, но по-прежнему в свою штрафную площадь "Урал" соперника не пускает.

20' Годзюр попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, пришлось Ярославу выбивать мяч в аут.

19' Железнов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Каккоев накрыл своего соперника и выбил мяч в аут.

18' Августыняк в центре поля нарушил правила против Балая. Игроки "Нижнего Новгорода" вновь никуда не стали спешить при розыгрыше мяча.

17' Егорычев из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Кулакову, Дениса очень быстро накрыли у штрафной площади "Нижнего Новгорода", капитан "Урала" в итоге потерял мяч.

16' Против Балая в центре поля нарушили правила. Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно долго разыгрывали стандарт.

15' Подберёзкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с Каккоевым головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

14' Кулаков из центра поля выполнил заброс на ход Бикфалви по правому флангу, Масоэро оказался первым на мяче, но под давлением Эрика Лукас выбил его на угловой.

13' Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' Калинский с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел довольно слабо, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться.

11' Ткачук прорвался вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч от ноги Подберёзкина ушёл на угловой.

10' Подберёзкин в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против Калинского.

9' Никак не получается у "Нижнего Новгорода" пройти дальше центра поля, в обороне "Урал" действует очень надёжно.

8' Подберёзкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

7' Бикфалви прошёл вперёд по центру, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Панюкову, на этот раз Андрей в борьбе с двумя соперниками смог заработать угловой для своей команды.

6' "Нижний Новгород" сегодня в первую очередь не хочет играть в высоком темпе, так было и в первом туре против "Сочи".

5' Егорычев разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Панюков не смог за него зацепиться.

4' Масоэро и Шарипов вдвоём зажали Панюкова в центре поля в "коробочку", Алексей Амелин дал свисток в пользу "Урала".

3' Игроки "Урала" и "Нижнего Новгорода" довольно спокойно начинают матч, никто не хочет форсировать события и раскрываться раньше времени.

2' Кулаков из глубины поля выполнил передачу на ход Егорычеву по правому флангу, мяч задел Ткачука и улетел в аут.