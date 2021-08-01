У Урала нет нападения, а НН будет играть в защиту. В 5 дефов скорее всего..
Иван Факундо Гарсия Посысоев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.5
|2.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.5
|2.
|Горбунов Игорь
|1
|0.5
|3.
|Гоцук Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|2.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|1
|0
|2.
|Каккоев Никита
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Урал
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|11.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Урал
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сочи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|3.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
|4.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|2
|0
|0
|5.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|2
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|5.
|Нижний Новгород
|Сапета Александр
|1
|0