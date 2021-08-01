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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Нижний Новгород
0'
1:0
32' Гол
Панюков Андрей
1:1
55' Гол
Сулейманов Тимур
63'
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
6
Августиняк
Рафал
93
Герасимов
Алексей
95
Адамов
Арсен
21
Подберёзкин
Вячеслав
5
Егорычев
Андрей
18
Йовичич
Бранко
14
Железнов
Юрий
10
Бикфалви
Эрик
20
Панюков
Андрей
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
5
Масоэро
Лукас
15
Миладинович
Иван
34
Козлов
Алексей
37
Шарипов
Альберт
41
Сапета
Александр
78
Калинский
Николай
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
19
Балай
Беким
Урал
4-4-2
Нижний Новгород
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.5
2. Бикфалви Эрик 0 0
Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сулейманов Тимур 1 0.5
2. Горбунов Игорь 1 0.5
3. Гоцук Кирилл 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бикфалви Эрик 1 0
2. Герасимов Алексей 1 0
Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 1 0
2. Каккоев Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 0 0 0 0 0 0
 Нижний Новгород 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал
Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород
Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел Волгарь 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Урал 2:0 Нижний Новгород Кубок Нижний Новгород 1:1 Урал Первый дивизион Урал 0:2 Нижний Новгород Первый дивизион Урал 2:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 1:5 Урал ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:0 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 0:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 3:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Нижний Новгород 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Урал 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород 1:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Ростов Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Нижний Новгород 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Урал 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сочи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
3. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
4. Уфа Агаларов Гамид 2 0 0
5. Динамо Москва Фомин Даниил 2 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
5. Нижний Новгород Сапета Александр 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    68'
    Калинский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Годзюр грамотно сыграл на выходе и намертво забрал мяч в руки. 
  • 67'
    Козлов выполнил передачу на ход Сулейманову по правому флангу, Тимур выполнил опасный прострел во вратарскую, Годзюр в прыжке зацепил мяч и отправил его к левому углу вратарской, Кулаков оказался первым на подборе и далее выбил мяч на угловой. 
  • Судья
    66'
    Адамов в центре поля налетел на Козлова, но Алексей Амелин почему-то дал свисток именно в пользу "Урала". 
  • Угловой
    65'
    Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гоцук головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 64'
    Ткачук с левого фланга выполнил очередной прострел в штрафную площадь, мяч от ноги Кулакова улетел на угловой. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Балай в борьбе за мяч на половине поля соперника неудачно сыграл в подкате и нарушил правила против Гагнидзе. 
  • Замена
    62'
    Вторую подряд замену провёл Юрий Матвеев. Вместо Вячеслава Подберёзкина на поле вышел Лука Гагнидзе. 
  • Замена
    61'
    В составе "Урала" произошла замена. Вместо Андрея Панюкова на поле вышел Михаил Агеев. 
  • 60'
    Железнов сместился в центр с левой половины поля и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Нигматуллин в прыжке намертво поймал его. 
  • 59'
    Провалил "Урал" начало второго тайма, посмотрим, будет ли "Нижний Новгород" и дальше пытаться давить своего соперника. 
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Сулейманов!!! Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Гоцук оторвался от Герасимова и головой сбросил мяч к правому углу вратарской на Сулейманова, Тимур подработал мяч и затем хладнокровно переиграл Годзюра. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Подберёзкин на своей половине поля нарушил правила против Каккоева. "Нижний Новгород" заработал относительно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Сулейманов в центре поля нарушил правила. Игроки "Урала" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
  • Опасный момент
    55'
    Козлов с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Сулейманов головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Шарипов удачно развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Бикфалви перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Нижнего Новгорода" и нарушил правила против Ткачука. 
  • Опасный момент
    53'
    Ткачук с левого фланга теперь уже выполнил подачу к правому углу вратарской, Годзюр при игре на выходе кулаками вновь выбил мяч к линии штрафной площади, на этот раз Каккоев был первым на подборе, Никита пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Сулейманов в борьбе за верховой мяч в радиусе штрафной площади "Урала" подсел под Герасимова, Алексей Амелин дал свисток в пользу хозяев поля. 
  • 51'
    Ткачук вновь попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Подберёзкин накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Адамов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Шарипова. 
  • 49'
    Ткачук совершил неплохой проход вперёд по левому флангу, затем Денис выполнил подачу к линии вратарской, Годзюр сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Егорычев в борьбе за мяч на половине поля соперника подыграл себе рукой, с подсказки бокового арбитра Алексей Амелин зафиксировал нарушение правил у футболиста "Урала". 
  • Замена
    47'
    В составе "Нижнего Новгорода" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Сапеты на поле вышел Тимур Сулейманов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли Александр Кержаков сразу же перестроить игру своей команды, в первом туре против "Сочи" очень удачно вышли на поле Сулейманов и Горбунов, а поэтому будем ждать их и сегодня на поле. "Урал" конечно же также не должен расслабляться, команде Юрия Матвеева нужно постараться забить хотя бы ещё один гол, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка в этот вечер. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Довольно слабо "Нижний Новгород" смотрится в атаке сегодня, ничего команда Александра Кержакова не может создать впереди. "Урал" по итогам первого тайма заслуженно ведёт в счёте с минимальным преимуществом. Пока игра у нас получается далеко не самая яркая, но будем надеяться, что во второй половине матча команды порадуют нас ещё хотя бы одним забитым мячом. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Алексей Амелин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Ткачук прошёл вперёд по левому флангу к лицевой линии, затем Денис выполнил передачу немного назад на левый угол штрафной площади, Калинский из-под Августиняка пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 43'
    Быстро вернулся в игру Бикфалви, Эрик показал, что с ним всё нормально и он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    42'
    В прошлом эпизоде Бикфалви боролся за мяч с Гоцуком, Кирилл сыграл в рамках правил, но при этом один из лидеров "Урала" всё равно получил небольшое повреждение. 
  • 41'
    Егорычев вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, сам Андрей ничего не смог придумать, чтобы обострить, последовал пас на правый фланг, оттуда Кулаков выполнил подачу к линии вратарской, Гоцук головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Подберёзкин в центре поля нарушил правила против Каккоева. Никита начинает уже немного заводиться, устал он частенько получать по ногам. 
  • 39'
    Миладинович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шарипов головой сбросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Ткачуку, чтобы в падении завершить момент ударом по воротам. 
  • 38'
    Пытаются пока игроки "Нижнего Новгорода" чаще работать через правый фланг, но Железнов и Адамов свою бровку также надёжно перекрывают. 
  • 37'
    Железнов грамотно отработал в обороне на правом фланге, из-под ног Козлова Юрий выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бикфалви в центре поля нарушил правила против Сапеты и тем самым не дал сопернику провести быструю ответную атаку. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Йовичич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Каккоева. 
  • 34'
    И всё же смогли игроки "Урала" взломать оборону "Нижнего Новгорода", теперь уже придётся и команде Александра Кержакова прибавлять в атаке. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Панюков!!! Бикфалви выполнил хорошую передачу к линии штрафной площади из центра поля, Панюков оторвался от Миладиновича, а затем вновь пробил в правый угол ворот, но на этот раз Андрей пробил более удачно и уже Нигматуллин не смог спасти свою команду. 
  • 32'
    Активный Егорычев попытался после заброса на правом углу штрафной площади придумать что-то интересное, но в борьбе с Гоцуком Андрей потерял мяч. 
  • 31'
    Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панюков в борьбе с защитниками "Нижнего Новгорода" не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
  • 30'
    Кулаков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, в борьбе с Масоэро капитан "Урала" упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    29'
    Удалось "Уралу" за счёт прессинга заставить Сапету ошибиться в центре поля, затем Подберёзкин выполнил отличную передачу на ход Панюкову к радиусу штрафной площади, Андрей зацепился за мяч и пробил на исполение в правый угол ворот, Нигматуллин ногой отбил мяч к правому углу вратарской, где уже Гоцук не дал Бикфалви сыграть на добивании. 
  • 28'
    Подберёзкин со стандарта выполнил слишком сильную подачу на правый угол штрафной площади, Егорычев в борьбе с Калинским не смог за него зацепиться. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Миладинович на левой половине поля нарушил правила против Адамова. "Урал" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Урала". Калинский выполнил подачу к линии вратарской, Балай в борьбе с соперниками головой слабо пробил в левый угол ворот, Годзюр без всякого труда забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Кулаков в борьбе за мяч на половине поля соперника высоковато поднял ногу и попал по голове Ткачуку, Алексей Амелин решил пока обойтись без жёлтой карточки. 
  • 24'
    Из глубины поля последовала длинная передача на хож Железнову, мяч полетел высоковато, Юрий в борьбе с Козловым не смог сохранить его в игре. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Ткачук в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Алексей Амелин всё видел и дал свисток в пользу "Урала". 
  • 22'
    Егорычев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел довольно низко, Железнов практически не имел шансов за него зацепиться. 
  • 21'
    Всё более активнее начинают игроки "Нижнего Новгорода" действовать впереди, но по-прежнему в свою штрафную площадь "Урал" соперника не пускает. 
  • 20'
    Годзюр попал под небольшой прессинг в своей штрафной площади, пришлось Ярославу выбивать мяч в аут. 
  • 19'
    Железнов попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Каккоев накрыл своего соперника и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Августыняк в центре поля нарушил правила против Балая. Игроки "Нижнего Новгорода" вновь никуда не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Егорычев из аута на правом фланге вбросил мяч на ход Кулакову, Дениса очень быстро накрыли у штрафной площади "Нижнего Новгорода", капитан "Урала" в итоге потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Против Балая в центре поля нарушили правила. Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно долго разыгрывали стандарт. 
  • Угловой
    15'
    Подберёзкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с Каккоевым головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 14'
    Кулаков из центра поля выполнил заброс на ход Бикфалви по правому флангу, Масоэро оказался первым на мяче, но под давлением Эрика Лукас выбил его на угловой. 
  • 13'
    Кулаков с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, защитники "Нижнего Новгорода" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Угловой
    12'
    Калинский с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, мяч полетел довольно слабо, никто из партнёров по команде не смог за него зацепиться. 
  • 11'
    Ткачук прорвался вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в штрафную площадь, мяч от ноги Подберёзкина ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Подберёзкин в борьбе за мяч на половине поля соперника нарушил правила против Калинского. 
  • 9'
    Никак не получается у "Нижнего Новгорода" пройти дальше центра поля, в обороне "Урал" действует очень надёжно. 
  • Угловой
    8'
    Подберёзкин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 7'
    Бикфалви прошёл вперёд по центру, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Панюкову, на этот раз Андрей в борьбе с двумя соперниками смог заработать угловой для своей команды. 
  • 6'
    "Нижний Новгород" сегодня в первую очередь не хочет играть в высоком темпе, так было и в первом туре против "Сочи". 
  • 5'
    Егорычев разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Панюков не смог за него зацепиться. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Масоэро и Шарипов вдвоём зажали Панюкова в центре поля в "коробочку", Алексей Амелин дал свисток в пользу "Урала". 
  • 3'
    Игроки "Урала" и "Нижнего Новгорода" довольно спокойно начинают матч, никто не хочет форсировать события и раскрываться раньше времени. 
  • 2'
    Кулаков из глубины поля выполнил передачу на ход Егорычеву по правому флангу, мяч задел Ткачука и улетел в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня будет очень интересно посмотреть на "Нижний Новгород" Александра Кержакова в Екатеринбурге. В первом туре на своём поле "Нижний Новгород" был сильнее "Сочи" 1:0, а вот "Урал" потерпел на своём поле разгромное поражение от "Краснодара" 0:3, что будет в этот раз, сказать сложно, но нас наверняка будет ждать интересная битва. 
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Панюков Андрей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Урал 1:1 Нижний Новгород онлайн


Прогнозы на матч Урал 1:1 Нижний Новгород

Исход игры
Урал
76.9% (113)
Ничья
19.7% (29)
Нижний Новгород
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
24.31% (35)
Меньше
75.69% (109)
Обе команды забьют
Да
40.28% (58)
Нет
59.72% (86)
Популярный счёт
1:0 Урал
46.3% (68)
2:1 Урал
22.4% (33)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:0 Урал
6.8% (10)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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