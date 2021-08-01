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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
1:4
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
1:0
15' Гол
Баумгартнер Доминик
1:1
25' Гол
Вютрих Грегори
26' Желтая карточка
Tai Baribo
1:2
31' Гол
Китеишвили Отар
1:3
32' Гол
Янтшер Якоб
1:4
37' Гол
David Affengruber2
29
Куттин
Мануэль
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
24
Верницниг
Кристофер
18
Рёчер
Торстен
10
Линдль
Михаэль
9
Визингер
Дарио
11
Tai
Baribo
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
13
Янтшер
Якоб
Вольфсбергер
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 1 (1) 0.5
2. Баумгартнер Доминик 1 0.5
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 1 0.5
2. Вютрих Грегори 1 0.5
3. Китеишвили Отар 1 0.5
4. David Affengruber2 1 0.5
5. Любич Иван 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Шерцер Йонатан 1 0
2. Tai Baribo 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Alexander Prass 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 0 100% (1) 0 0 0 0
 Штурм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека
Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Рид 0:4 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда
Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Линц Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Вольфсбергер 1:3 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига
Вольфсбергер 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Адмира 2 1 1 0 5 - 1 4
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Сваровски Тироль 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Штурм 4:1 2 1 0 1 5 - 4 3
6. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Хартберг 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Рид 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Вольфсбергер 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
11. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Аустрия Вена 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Рид 0:2 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аустрия Клагенфурт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сваровски Тироль 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аустрия Вена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Штурм 4:1 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Вольфсбергер 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хартберг 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Штурм 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сваровски Тироль 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Вольфсбергер 1:4 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Адмира 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рид 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Аустрия Вена 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
2. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 2 0 1
3. Адмира Бабуску Онурхан 2 0 0
4. Штурм Янтшер Якоб 1 0 1
5. Вольфсбергер Линдль Михаэль 1 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Аустрия Клагенфурт Maximiliano Moreira 0 1
5. Аустрия Клагенфурт Nicolas Wimmer 0 1
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Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Штурм
3.15
3.75
2.23
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Где смотреть матч Вольфсбергер 1:4 Штурм онлайн




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