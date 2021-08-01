Австрия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбергер
1:4
Перерыв
Стадион: Лавантталь Арена
Штурм
1:0
15' ГолБаумгартнер Доминик
1:1
25' ГолВютрих Грегори
26' Желтая карточкаTai Baribo
1:2
31' ГолКитеишвили Отар
1:3
32' ГолЯнтшер Якоб
1:4
37' ГолDavid Affengruber2
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
-
33 Штрацниг КайНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
15'
25'
1:1
26'
31'
1:2
32'
1:3
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|1 (1)
|0.5
|2.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|1
|0.5
|2.
|Вютрих Грегори
|1
|0.5
|3.
|Китеишвили Отар
|1
|0.5
|4.
|David Affengruber2
|1
|0.5
|5.
|Любич Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|2.
|Tai Baribo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Prass
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =3 -10Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека
Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:8 Рапид Вена Аустрия Вена 3:5 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Рид 0:4 Вольфсбергер
Штурм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда
Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Линц Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 0:0 Штурм Штурм 2:1 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Штурм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Вольфсбергер 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Сваровски Тироль
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Штурм
|4:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Рид
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Вольфсбергер
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рид
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сваровски Тироль
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Штурм
|4:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Штурм
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сваровски Тироль
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вольфсбергер
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Адмира
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рид
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|2
|0
|1
|3.
|Адмира
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|0
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|1
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Линдль Михаэль
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|0
|1