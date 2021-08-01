Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
0:1
Перерыв
Стадион: Дженерали Арена
Сваровски Тироль
45' Желтая карточкаЛеонардо Ивкич
0:1
45' ПенальтиВриони Джакомо
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Тейгль ГеоргНападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Mario Andric
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
45'
45'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.5
|2.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авуджа Максим
|1
|0.5
|2.
|Вриони Джакомо
|1 (1)
|0.5
|3.
|Leon Klassen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пецос Атанасиос
|1
|0
|2.
|Авуджа Максим
|1
|0
|3.
|Ансельм Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сваровски Тироль
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Спиттал 0:4 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Адмира
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Сваровски Тироль
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Штурм
|4:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Альтах
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Рид
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Вольфсбергер
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Аустрия Вена
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Адмира
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Рид
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сваровски Тироль
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Альтах
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Хартберг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Штурм
|4:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Вольфсбергер
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хартберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Штурм
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Альтах
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сваровски Тироль
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вольфсбергер
|1:4
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Рапид Вена
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Адмира
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Рид
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Аустрия Клагенфурт
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хартберг
|Тадич Дарио
|3
|1
|0
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|2
|0
|1
|3.
|Адмира
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|0
|4.
|Штурм
|Янтшер Якоб
|1
|0
|1
|5.
|Вольфсбергер
|Линдль Михаэль
|1
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1
|1
|2.
|Альтах
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|3.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Nicolas Wimmer
|0
|1