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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
45' Желтая карточка
Леонардо Ивкич
0:1
45' Пенальти
Вриони Джакомо
60' Желтая карточка
Мюль Лукас
1:1
80' Гол
Джуричин Марко
90'+7
1
Пенц
Патрик
15
Леонардо
Ивкич
20
Мюль
Лукас
24
Шойссенгейер
Кристиан
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
8
Демаку
Весель
30
Фишер
Манфред
10
Грюнвальд
Александр
36
Фитц
Доминик
11
Пихлер
Бенедикт
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
5
Felix
Bacher
21
Рогель
Жан
17
Нашбергер
Йоханнес
6
Пецос
Атанасиос
3
Leon
Klassen
20
Ансельм
Тобиас
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
Аустрия Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 1 0.5
2. Пихлер Бенедикт 1 0.5
3. Зуттнер Маркус 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авуджа Максим 1 0.5
2. Вриони Джакомо 1 (1) 0.5
3. Leon Klassen 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мюль Лукас 1 0
2. Леонардо Ивкич 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Пецос Атанасиос 1 0
2. Авуджа Максим 1 0
3. Ансельм Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 0 0 0 0 0 100% (2)
 Сваровски Тироль 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Спиттал 0:4 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Рид Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Хартберг 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Альтах
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм Адмира 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига
Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Кубок Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Адмира 2 1 1 0 5 - 1 4
3. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Штурм 2 1 0 1 5 - 4 3
5. Альтах 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Хартберг 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Рид 2 1 0 1 3 - 8 3
8. Сваровски Тироль 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Аустрия Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Рапид Вена 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Вольфсбергер 2 0 1 1 2 - 5 1
12. Аустрия Клагенфурт 2 0 1 1 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 7 - 1 3
2. Адмира 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Рид 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аустрия Клагенфурт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Аустрия Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ЛАСК 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Альтах 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Хартберг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Штурм 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Вольфсбергер 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хартберг 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Штурм 1 1 0 0 4 - 1 3
4. ЛАСК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Альтах 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Вольфсбергер 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Рапид Вена 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Адмира 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сваровски Тироль 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Рид 1 0 0 1 1 - 7 0
11. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Аустрия Клагенфурт 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 4 1 1
2. Хартберг Тадич Дарио 3 1 0
3. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 2 0 0
4. Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 2 0 0
5. Адмира Бабуску Онурхан 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 1
2. Альтах Цвишенбруггер Ян 2 0
3. Альтах Дабанлы Беркай 2 0
4. Ред Булл Зальцбург Зайвальд Николас 2 0
5. Штурм Alexander Prass 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Вриони Джакомо из команды Сваровски Тироль забивает с точки!
  • Желтая карточка
    47'
    Леонардо Ивкич получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль онлайн




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